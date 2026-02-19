R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C a s o C a r o l R a k e t e : e r o p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , m e n e a s s u m o l a r e s p o n s a b i l i t à , n o n p o s s o c h e f a r e d i v e r s a m e n t e , r i v e n d i c o q u e l l e d e c i s i o n i c h e a b b i a m o a d o t t a t o , h a n n o a d o t t a t o i m i n i s t r i c o m p e t e n t i , p e r ò d i c o a n c h e c h e i l r i s a r c i m e n t o è c o l l e g a t o a l l a v i c e n d a s u c c e s s i v a d e l s e q u e s t r o d e l l a n a v e . B i s o g n a r i s p e t t a r e i p r o v v e d i m e n t i d e i g i u d i c i . L o d i c o , a l l o r a e r o p r e s i d e n t e i n c a r i c a , è u n p r o v v e d i m e n t o e v i d e n t e m e n t e c h e r i g u a r d a i l m i o G o v e r n o e v a n n o s e m p r e r i s p e t t a t i , p e r c h é è u n p o t e r e g i u d i z i a r i o a t u t e l a d i t u t t i i c i t t a d i n i e q u i n d i d e v e , s e d e l c a s o , p r o n u n c i a r s i a n c h e q u a n d o c i s o n o o r g a n i d e l l o S t a t o . I p o l i t i c i s o n o u g u a l i a t u t t i i c i t t a d i n i , h a n n o d o v e r i i n p i ù " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e . " P e r q u a n t o i n v e c e r i g u a r d a i l c a s o d e l l ' a l g e r i n o , i o c o n s i g l i e r e i a G i o r g i a M e l o n i , v i s t o c h e n o n m i s e m b r a c h e a b b i a p r e s o u n a l a u r e a i n g i u r i s p r u d e n z a i n c o r r i s p o n d e n z a , d i n o n f a r e c o m u n i c a z i o n i v i d e o a c a l d o , d i a t t a c c o a l l a m a g i s t r a t u r a . T r a l ' a l t r o - a g g i u n g e l ' e x p r e m i e r - q u e s t a v o l t a è c a p i t a t a m a l e , p e r c h é q u e l l o è u n r i s a r c i m e n t o c i v i l e , n o n c ' e n t r a n u l l a c o l p r o c e s s o d i r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e c h e r i g u a r d a i l p e n a l e . N o n c ' è n e s s u n P m c o i n v o l t o , è u n g i u d i c e c i v i l e , l e g g e s s e l e s e n t e n z e e l e l e g g e s s e c o n p e r s o n e c o m p e t e n t i , p e r c h é c a p i r à c h e l ì è s t a t a f a t t a a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e . A n z i , e m e r g o n o g r a v i r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d e l G o v e r n o , p e r c h é n o n l ' h a n n o r i m p a t r i a t o d o p o 2 3 c o n d a n n e . P e r c h é l ' h a n n o p o r t a t o i n A l b a n i a , l o d o v e v a n o p o r t a r e i n A l g e r i a " . " D e v e r i s p o n d e r e d i q u e s t o , q u i n d i l a s m e t t a n o d i i n q u i n a r e l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a , f a c c i a m o u n a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a i n f o r m a n d o i c i t t a d i n i s u q u e l l o c h e è l ' o b i e t t i v o d e l G o v e r n o s u q u e l l e c h e s o n o l e r i f o r m e c h e h a n n o p r o p o s t o e n o n f a c c i a m o a t t a c c h i a l l a m a g i s t r a t u r a s c o m p o s t i . Q u e l g i u d i c e d e l l a s e n t e n z a d e l l ' a l g e r i n o , l ' h a d i c h i a r a t o , n o n a p p a r t i e n e a n e s s u n a c o r r e n t e , a n z i - c o n c l u d e C o n t e - h a l a v o r a t o c o l G o v e r n o B e r l u s c o n i , c o n A l f a n o , d i c o s a s t i a m o p a r l a n d o ? " .