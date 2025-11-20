R o m a , 2 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " T r o v o g r a v i l e p a r o l e d e l l a C o m m i s s a r i a E u r o p e a p e r i l M e d i t e r r a n e o , D u b r a v c a S u i c a , c h e i n o c c a s i o n e d i u n e v e n t o p u b b l i c o h a a f f e r m a t o c h e i m i g r a n t i i l l e g a l i v a d a n o d e p o r t a t i , u s a n d o u n t e r m i n e g r a v e e a l l a r m a n t e , o l t r e c h e t o t a l m e n t e i n a p p r o p r i a t o " . L o d i c e P a o l o C i a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d - I d p a l l a C a m e r a e s e g r e t a r i o d i D e m o s . " L e s u e p a r o l e n o n s o l o e v o c a n o f a s i d e l l a s t o r i a e u r o p e a e d e l m o n d o m o l t o o s c u r e e d r a m m a t i c h e , m a t e s t i m o n i a n o u n a c e r t a i g n o r a n z a r i s p e t t o a l l a g e s t i o n e d e l l e m i g r a z i o n i s t e s s e . L a C o m m i s s a r i a e u r o p e a s e m b r a i g n o r a r e c h e l ’ a t t u a l e s i t u a z i o n e d e l l ’ i m m i g r a z i o n e i r r e g o l a r e è f r u t t o d e l l a p o c a l u n g i m i r a n z a d e l l a p o l i t i c a m i g r a t o r i a d e i G o v e r n i e u r o p e i . L a c r i s i d e i m i g r a n t i d e g l i a n n i r e c e n t i c i i n s e g n a c h e l ’ i m m i g r a z i o n e n o n s i p u ò g e s t i r e a c o l p i d i r e s t r i z i o n i e r e s p i n g i m e n t i e c h e l a d e s t r a e u r o p e a d a u n a p a r t e g r i d a a l l ’ i n v a s i o n e e d a l l ’ a l t r a c e r c a l a v o r a t o r i m i g r a n t i . D i m e n t i c a n d o l ’ e s p e r i e n z a d i t a n t i i t a l i a n i m i g r a n t i : d i e t r o a l l e b r a c c i a c i s o n o l e p e r s o n e ” c o n t i n u a C i a n i . " O l t r e t u t t o l a ‘ d e p o r t a z i o n e ’ , c o m e l ’ h a d e f i n i t a l a C o m m i s s a r i a , l a s t i a m o v i v e n d o a n c h e i n I t a l i a , c o n g l i i n u t i l i e c o s t o s i c e n t r i c o s t r u i t i i n A l b a n i a , a n c h e n e i c o n f r o n t i d i c h i f a r i c h i e s t a d ’ a s i l o , c o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o l a C o m m i s s a r i a h a p u b b l i c a m e n t e s o s t e n u t o " , c o n c l u d e C i a n i .