C o m o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o p r o g e t t o m i r a a d a r e a i u t o e s u p p o r t o a i m i n o r i n o n a c c o m p a g n a t i e s e n z a r e f e r e n z e c h i a r e c h e s o n o a r r i v a t i i n I t a l i a , i n p a r t i c o l a r e n e l l a p r o v i n c i a d i C o m o . È i m p o r t a n t e c h e l ’ I t a l i a , P a e s e c h e s t a a c c o g l i e n d o m o l t i s s i m i m i g r a n t i e r i f u g i a t i , p o s s a r i c e v e r e u n s u p p o r t o a n c h e d a u n a l t r o p a e s e e u r o p e o c o m e l a S v i z z e r a c o n l ' o b i e t t i v o d i c r e a r e u n l a v o r o c o m u n e p e r g e s t i r e u n f e n o m e n o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o e s e m p r e p i ù n u m e r o s o ” . Q u e s t e l e p a r o l e d i C h i a r a C a r d o l e t t i , r a p p r e s e n t a n t e U n h c r p e r l ’ I t a l i a , h a p r e s e n t a t o i l p r o g e t t o R a f f o r z a r e i S e r v i z i d i A c c o g l i e n z a e P r o t e z i o n e p e r M i n o r i N o n A c c o m p a g n a t i i n I t a l i a ( E n h a n c i n g R e c e p t i o n a n d P r o t e c t i o n S e r v i c e s f o r U n a c c o m p a n i e d C h i l d r e n i n I t a l y ) , p r o m o s s o d a l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o i t a l i a n o , d a l l a S e g r e t e r i a d i S t a t o d e l l a m i g r a z i o n e d e l l a S v i z z e r a ( S E M ) e l ’ U N H C R , l ’ A g e n z i a O N U p e r i R i f u g i a t i . I l p r o g e t t o , a l l ’ i n t e r n o d i u n p i ù a m p i o a c c o r d o b i l a t e r a l e t r a S v i z z e r a e I t a l i a i n a m b i t o d i m i g r a z i o n e , v a a p o t e n z i a r e g l i s f o r z i c o m p i u t i f i n o a d o r a d a l l ’ I t a l i a n e l l a g e s t i o n e d i c o m p l e s s i f l u s s i m i g r a t o r i . P e r l ’ o c c a s i o n e s i è s v o l t a l a v i s i t a p r e s s o i l c e n t r o d i a c c o g l i e n z a p e r m i n o r i d i C o m o a c u i h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e R o b e r t o B a l z a r e t t i , a m b a s c i a t o r e s v i z z e r o i n I t a l i a e i l V i c e p r e f e t t o R o b e r t o L e o n e , D i p a r t i m e n t o p e r l e l i b e r t à c i v i l i e l ’ i m m i g r a z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o . I l c e n t r o d i C o m o è u n a d e l l e 3 4 s t r u t t u r e d i a c c o g l i e n z a c h e r i e n t r a n o n e l p r o g e t t o c h e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n h c r , è s t a t o a v v i a t o n e l l ’ o t t o b r e 2 0 2 4 . “ L ’ o b i e t t i v o è a i u t a r e i r a g a z z i a d i n t e g r a r s i n e l n o s t r o P a e s e s e n t e n d o s i a c c o l t i a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o c h e s i a p e r l o r o i l p i ù s o d d i s f a c e n t e p o s s i b i l e . V o g l i a m o c a p i r e i l l o r o v i s s u t o e p i a n i f i c a r e u n p i a n o d i t r a n s i z i o n e i n d i v i d u a l e ” c o n c l u d e .