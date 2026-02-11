R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i c o n t i n u a a u s a r e i l t e m a d e l l ’ i m m i g r a z i o n e p e r n o n p a r l a r e d e i v e r i p r o b l e m i d e g l i i t a l i a n i . M e n t r e i l P a e s e a f f r o n t a u n a s a n i t à a l c o l l a s s o , i l d i l a g a r e d e l l a v o r o p o v e r o , s t i p e n d i b a s s i e p e n s i o n i d a f a m e , l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p r e f e r i s c e a l i m e n t a r e p r o p a g a n d a e s l o g a n s e c u r i t a r i " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " Q u a s i s e i m i l i o n i d i i t a l i a n i r i n u n c i a n o a l l e c u r e p e r l e l i s t e d ’ a t t e s a . I s a l a r i r e s t a n o f e r m i m e n t r e i l c o s t o d e l l a v i t a c r e s c e . L a c r i s i c l i m a t i c a c o l p i s c e t e r r i t o r i e f a m i g l i e . D i t u t t o q u e s t o M e l o n i n o n p a r l a . I l c o s i d d e t t o ' m o d e l l o A l b a n i a ' è l a f o t o g r a f i a d i q u e s t a p o l i t i c a : q u a s i u n m i l i a r d o d i e u r o d i r i s o r s e p u b b l i c h e p e r c e n t r i c h e h a n n o o s p i t a t o p o c o p i ù d i v e n t i m i g r a n t i , c o n a g e n t i d i p o l i z i a s o t t r a t t i a i t e r r i t o r i e p a r c h e g g i a t i a s o r v e g l i a r e s t r u t t u r e v u o t e " . " L ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i s c e l t e s e r i e s u s a n i t à , l a v o r o , s t i p e n d i , a m b i e n t e . N o n d i o p e r a z i o n i c o s t o s e c o s t r u i t e p e r d i s t r a r r e l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a . C o n t i n u a r e a d a g i t a r e l ’ i m m i g r a z i o n e p e r n a s c o n d e r e l ’ a s s e n z a d i r i s p o s t e s o c i a l i e d e c o n o m i c h e è i r r e s p o n s a b i l e " .