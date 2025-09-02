R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l f e r m o e l a m u l t a i n f l i t t i o g g i a l l a n a v e M e d i t e r r a n e a s o n o u n a t t o g r a v i s s i m o c h e c o n f e r m a l a l o g i c a d i s u m a n a d e l g o v e r n o M e l o n i : p u n i r e c h i s a l v a v i t e i n m a r e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " N o n s i t r a t t a d i u n c a s o i s o l a t o , m a d e l l ’ a p p l i c a z i o n e d i l e g g i i n g i u s t e e c r u d e l i c h e h a n n o u n s o l o e f f e t t o : t r a s f o r m a r e i l M e d i t e r r a n e o i n u n c i m i t e r o . I l g o v e r n o c o l p i s c e c h i p o r t a i n s a l v o p e r s o n e i n v e c e d i l a s c i a r l e a n n e g a r e . M e d i t e r r a n e a h a c o m p i u t o u n g e s t o d i u m a n i t à , s o c c o r r e n d o d i e c i p e r s o n e g e t t a t e i n m a r e d a i t r a f f i c a n t i l i b i c i e c o n d u c e n d o l e a T r a p a n i p e r g a r a n t i r e c u r e i m m e d i a t e , q u a n d o i l p o r t o d i G e n o v a e r a i r r a g g i u n g i b i l e p e r l e c o n d i z i o n i d e l m a r e . S e q u e s t o è u n r e a t o , s i a m o d a v v e r o d a v a n t i a u n a d e r i v a p e r i c o l o s a e i n a c c e t t a b i l e " . " E s p r i m o l a m i a p i ù s i n c e r a s o l i d a r i e t à a M e d i t e r r a n e a e a t u t t e l e O n g c h e c o n t i n u a n o a f a r e q u e l l o c h e i l g o v e r n o n o n f a : s a l v a r e v i t e . N o n c i a b i t u e r e m o m a i a q u e s t a b a r b a r i e , n o n s m e t t e r e m o m a i d i d e n u n c i a r e s c e l t e p o l i t i c h e c h e n e g a n o i l s o c c o r s o e c o n d a n n a n o a m o r t e . S e r v e a b r o g a r e s u b i t o q u e s t e n o r m e , r e s t i t u i r e l i b e r t à d i a z i o n e a l l e n a v i u m a n i t a r i e e r i p r i s t i n a r e u n s i s t e m a d i s a l v a t a g g i o r a p i d o e c o o r d i n a t o , p e r c h é n e s s u n a v i t a u m a n a s i a p i ù l a s c i a t a i n b a l i a d e l m a r e " .