R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a p p r o v a z i o n e d e l r a p p o r t o s u i P a e s i d i o r i g i n e s i c u r i d a p a r t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o s e g n a u n a s v o l t a s t o r i c a n e l l e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e d e l l ’ U n i o n e e c e r t i f i c a i l r u o l o c e n t r a l e d e l l ’ I t a l i a n e l c a m b i a r e l ’ a p p r o c c i o e u r o p e o a l f e n o m e n o m i g r a t o r i o . I l l a r g o c o n s e n s o o t t e n u t o d i m o s t r a c h e l a l i n e a p o r t a t a a v a n t i d a l G o v e r n o M e l o n i e d a l l a n o s t r a d e l e g a z i o n e e u r o p e a n o n è p i ù i s o l a t a , m a c o n d i v i s a b e n o l t r e i c o n f i n i d e l c e n t r o d e s t r a . È l a p r o v a c h e g o v e r n a r e l ’ i m m i g r a z i o n e , t u t e l a r e l e f r o n t i e r e e g a r a n t i r e s i c u r e z z a a i c i t t a d i n i n o n s o n o s l o g a n , m a o b i e t t i v i c o n c r e t i e r e a l i z z a b i l i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i . " C o n i l n u o v o P a t t o s u l l a m i g r a z i o n e , l ’ E u r o p a - a g g i u n g e l ' e s p o n e n t e d i F d i - c o m p i e f i n a l m e n t e u n c a m b i o d i p a s s o : l e d o m a n d e d i c h i p r o v i e n e o t r a n s i t a d a P a e s i t e r z i s i c u r i n o n p o t r a n n o p i ù e s s e r e u t i l i z z a t e p e r a g g i r a r e l e r e g o l e . G r a z i e a l G o v e r n o M e l o n i e a F r a t e l l i d ’ I t a l i a , l ’ E u r o p a i n i z i a a p e r c o r r e r e l a s t r a d a t r a c c i a t a d a l l ’ I t a l i a , l a s c i a n d o s i a l l e s p a l l e i m m o b i l i s m i i d e o l o g i c i e r i t a r d i c h e n o n p o s s i a m o p i ù p e r m e t t e r c i ” .