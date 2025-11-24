R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ T u t t i n o i s a r e m m o s o l o c o n t e n t i d i a c c o g l i e r e g i o v a n i e p e r s o n e s t r a n i e r e c h e v o g l i o n o v e n i r e i n I t a l i a , i n t e g r a r s i , r i s p e t t a r e l e n o s t r e l e g g i , l e n o s t r e r e g o l e , l e n o s t r e t r a d i z i o n i e c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d e l l a s o c i e t à . I l p r o b l e m a è c h e , p u r t r o p p o , n o n s e m p r e è c o s ì . E i n u m e r i l o d i m o s t r a n o : l a m a g g i o r p a r t e d e i d e l i n q u e n t i p r e s e n t i o g g i n e l l e c a r c e r i è c o m p o s t a d a e x t r a c o m u n i t a r i . Q u e s t o è u n d a t o i n e l u d i b i l e c h e d o b b i a m o t e n e r e i n c o n s i d e r a z i o n e ” . C o s ì S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a , a 4 d i S e r a s u R e t e 4 . “ A b b i a m o v a r a t o i l d e c r e t o F l u s s i p e r c h é c r e d i a m o n e l l ’ i m m i g r a z i o n e r e g o l a r e . S e r v e m a n o d o p e r a e d è u t i l e c h e g l i s t r a n i e r i a r r i v i n o i n I t a l i a p e r d a r e i l l o r o c o n t r i b u t o . M a , a l l o s t e s s o t e m p o , s i a m o t o t a l m e n t e i n t o l l e r a n t i n e i c o n f r o n t i d i c h i d e l i n q u e . S e v u o i v i v e r e i n I t a l i a d e v i r i s p e t t a r e l e r e g o l e e l e l e g g i d i q u e s t o P a e s e , c h e t u s i a i t a l i a n o o s t r a n i e r o ” , c o n c l u d e .