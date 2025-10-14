R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " E ’ a r r i v a t o i l m o m e n t o d i d i r e b a s t a ! R e v o c h i a m o i l M e m o r a n d u m , c h i u d i a m o i C p r e r i v e d i a m o i n s i e m e t u t t e l e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e d e l n o s t r o P a e s e , a p a r t i r e d a l l ’ a b o m i n e v o l e B o s s i F i n i , c h e i m p e d i s c e d i r e g o l a r i z z a r e a n c h e q u e l l a f o r z a l a v o r o c h e s a r e b b e o g g i c o s ì i n d i s p e n s a b i l e p e r l ’ e c o n o m i a d e l n o s t r o P a e s e . Q u e s t e s o n o l e n o s t r e r i c h i e s t e ” . L o h a d e t t o l a d e p u t a t a d i A v s F r a n c e s c a G h i r r a d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l M e m o r a n d u m I t a l i a L i b i a a l l a C a m e r a . “ N o i s i a m o s e m p r e s t a t i a s s o l u t a m e n t e c o n t r a r i a l M e m o r a n d u m I t a l i a L i b i a , m a o g g i c h e g l i a b u s i , l e v i o l e n z e e l e v i o l a z i o n i d e i d i r i t t i u m a n i d a p a r t e d e l l a G u a r d i a c o s t i e r a l i b i c a s o n o s o t t o g l i o c c h i d i t u t t e e t u t t i - l o s i a m o a n c o r a d i p i ù . N e l l a p r i g i o n e d i M i t i g a , g e s t i t a d a l l ’ e x g e n e r a l e A l m a s r i c h e q u e s t o g o v e r n o n o n h a v o l u t o a r r e s t a t e , r o m p e n d o l e r e g o l e i n t e r n a z i o n a l i , l a d e t e n z i o n e i l l e g a l e d i e s s e r i u m a n i c o s t i t u i s c e p r a t i c a s i s t e m a t i c a , d o n n e , m i n o r i e u o m i n i d e t e n u t i h a n n o s u b i t o s t u p r i , m o l e s t i e e p e r q u i s i z i o n i c o r p o r a l i u m i l i a n t i , a n c h e p u b b l i c h e " , h a s p i e g a t o G h i r r a . " I l M e m o r a n d u m , s u l q u a l e r i c o r d i a m o c h e i l p a r l a m e n t o n o n p u ò e s p r i m e r e a l c u n v o t o p e r c h é t u t t o v i e n e g e s t i t o d a P a l a z z o C h i g i , h a c o n s e n t i t o d i f o r m a r e , f i n a n z i a r e e d e q u i p a g g i a r e q u e l l e f o r z e l i b i c h e c h e h a n n o s i s t e m a t i c a m e n t e r a p i t o , d e t e n u t o a r b i t r a r i a m e n t e , t o r t u r a t o , r i d o t t o i n s c h i a v i t ù , u c c i s o e v i o l e n t a t o p e r s o n e m i g r a n t i . D i f a t t o , i l M e m o r a n d u m è d i v e n t a t o s t r u m e n t o d i l e g i t t i m a z i o n e e f a c i l i t a z i o n e d i g r a v i a b u s i n e i c o n f r o n t i d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e c e r c a n o d i r a g g i u n g e r e l ’ E u r o p a a t t r a v e r s o l a L i b i a e i l M e d i t e r r a n e o : p e r n o i è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i d i r b a s t a ” , h a a g g i u n t o .