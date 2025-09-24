C o m o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m i g r a z i o n e è u n f e n o m e n o g l o b a l e c h e i n t e r e s s a t u t t i g l i S t a t i e u r o p e i . P e n s i a m o n o n s i a n é g i u s t o n é e t i c o l a s c i a r e g l i S t a t i a l l e f r o n t i e r e e s t e r n e c o m e l ’ I t a l i a s o l i c o n q u e s t a s f i d a . P e r q u e s t o a b b i a m o d e c i s o , n e l l ' a m b i t o d i u n p r o g e t t o d i f i n a n z i a m e n t o d i c o e s i o n e e c o n o m i c a e s o c i a l e c h e n o i c o n d u c i a m o c o n a l c u n i S t a t i m e m b r i d e l l ' U n i o n e E u r o p e a , d i f i n a n z i a r e i l c e n t r o d i a c c o g l i e n z a d i C o m o ” . L o h a d e t t o R o b e r t o B a l z a r e t t i , a m b a s c i a t o r e s v i z z e r o i n I t a l i a , c h e s i è r e c a t o i n v i s i t a p r e s s o i l c e n t r o d i a c c o g l i e n z a p e r m i n o r i d i C o m o , a c c o m p a g n a t o d a l l a R a p p r e s e n t a n t e U n h c r p e r l ’ I t a l i a , l a S a n t a S e d e e S a n M a r i n o , C h i a r a C a r d o l e t t i , e d a l V i c e p r e f e t t o R o b e r t o L e o n e , D i p a r t i m e n t o p e r l e l i b e r t à c i v i l i e l ’ i m m i g r a z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o . I l c e n t r o d i C o m o è u n a d e l l e 3 4 s t r u t t u r e d i a c c o g l i e n z a c h e r i e n t r a n o n e l p r o g e t t o c h e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n h c r , è s t a t o a v v i a t o n e l l ' o t t o b r e 2 0 2 4 . I l c e n t r o r i e n t r a n e l p r o g e t t o ' R a f f o r z a r e i s e r v i z i d i a c c o g l i e n z a e p r o t e z i o n e p e r m i n o r i n o n a c c o m p a g n a t i i n I t a l i a ' ( E n h a n c i n g R e c e p t i o n a n d P r o t e c t i o n S e r v i c e s f o r U n a c c o m p a n i e d C h i l d r e n i n I t a l y ) , p r o m o s s o d a l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o i t a l i a n o , d a l l a S e g r e t e r i a d i S t a t o d e l l a m i g r a z i o n e d e l l a S v i z z e r a ( S e m ) e l ' U n h c r , l ’ A g e n z i a O n u p e r i R i f u g i a t i . “ I l p r i m o o b i e t t i v o è f a r e i n m o d o c h e q u e s t i m i g r a n t i , s o p r a t t u t t o m i g r a n t i m i n o r i n o n a c c o m p a g n a t i , t r o v i n o s t r u t t u r e a d e g u a t e a i l o r o b i s o g n i p a r t i c o l a r i . Q u e l l o d i C o m o è u n c e n t r o v i r t u o s o c h e p u ò e s s e r e r i p r o d o t t o . L a S v i z z e r a n o n è m e m b r o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a , m a è m e m b r o d i S c h e n g e n e s i a m o c o n v i n t i c h e s o l o l a c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e a l i v e l l o e u r o p e o p o t r à r a c c o g l i e r e l e s f i d e d e l l a m i g r a z i o n e ” h a c o n c l u s o .