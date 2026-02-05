R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S i a m o r i u s c i t i a m i g l i o r a r e l a s o p r a v v i v e n z a e a d a l l u n g a r e l a v i t a i n t e r m i n i d i q u a l i t à . Q u e s t o p e r c h é i p a z i e n t i " c o n m i e l o m a m u l t i p l o " s o n o g e s t i t i p r i n c i p a l m e n t e i n a m b u l a t o r i o e p e r c h é g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e i f a r m a c i n e l t e m p o s o n o c a m b i a t i . I f a r m a c i b i o l o g i c i c i h a n n o p e r m e s s o d i e l i m i n a r e a l c u n i d e g l i e v e n t i a v v e r s i d e l l a c h e m i o t e r a p i a " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o C o r s o , d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a d e l l ’ o s p e d a l e d i L e g n a n o A s s t O v e s t M i l a n e s e , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l m e d i a t u t o r i a l , p r o m o s s o d a G s k a M i l a n o , s u l l e n u o v e t e r a p i e c h e h a n n o p e r m e s s o d i c r o n i c i z z a r e q u e s t o t u m o r e e m a t o l o g i c o . " I l m i e l o m a m u l t i p l o è u n a m a l a t t i a d e l m i d o l l o o s s e o - s p i e g a C o r s o - c h e è i n q u a d r a t a a l l ' i n t e r n o d e l l a g r a n d e f a m i g l i a d e l l e g a m m o p a t i e m o n o c l o n a l i " , d e i d i s o r d i n i d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o c a r a t t e r i z z a t i d a l l a p r o d u z i o n e a n o m a l a d i u n a p r o t e i n a d a p a r t e d i p l a s m a c e l l u l e n e l m i d o l l o o s s e o . " È u n a m a l a t t i a c h e p u ò c o l p i r e d i v e r s i o r g a n i e a p p a r a t i , d a q u e l l o o s s o - s c h e l e t r i c o a q u e l l o r e n a l e , o a n c h e u n ' a l t e r a z i o n e d e l l ' e m o c r o m o " c h e r e n d e i p a z i e n t i " a n e m i c i , c o n g l o b u l i b i a n c h i b a s s i e d e s p o s t i a n c h e a c o m p l i c a n z e i n f e t t i v e " . L a d i a g n o s i p u ò a r r i v a r e i n d u e m o d i . " I l p a z i e n t e , i n u n a p i c c o l a q u o t a , f r a i l 1 0 % e i l 1 5 % , s i p r e s e n t a a s i n t o m a t i c o , m a d a g l i e s a m i s i t r o v a u n a c o m p o n e n t e m o n o c l o n a l e e d a g l i a p p r o f o n d i m e n t i s i a r r i v a a l l a d i a g n o s i d i m i e l o m a - c h i a r i s c e l ' e s p e r t o - N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i s o n o p a z i e n t i c h e a v e v a n o u n a g a m m o p a t i a m o n o c l o n a l e d i u n c e r t o s i g n i f i c a t o c h e s i è e v o l u t a . I n f i n e , c ’ è u n a q u o t a d i p a z i e n t i c h e a r r i v a d i r e t t a m e n t e c o n u n m i e l o m a s i n t o m a t i c o " . U n a s o l u z i o n e p e r i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e i p a z i e n t i c o n s i s t e i n " e s a m i d e l s a n g u e d i r o u t i n e . B i s o g n e r e b b e a g g i u n g e r e " a l c u n i a p p r o f o n d i m e n t i " c o m e l ’ e l e t t r o f o r e s i - s u g g e r i s c e - c h e c i p e r m e t t e d i i d e n t i f i c a r e f a c i l m e n t e l a c o m p o n e n t e . I n q u e s t o m o d o a n c h e i m e d i c i d i f a m i g l i a p o t r e b b e r o i d e n t i f i c a r e q u e s t e p e r s o n e e s e g u i r l e n e l t e m p o i n m o d o d a n o n a r r i v a r e a s v i l u p p a r e s i n t o m i i m p o r t a n t i " . C ’ è , i n f i n e , u n b i s o g n o n o n r i s o l t o : " N o n r i u s c i a m o a g u a r i r e l a m a l a t t i a , p e r c u i c i p o s s o n o e s s e r e d e l l e r e c i d i v e . I l m i e l o m a s i p u ò r i p r e s e n t a r e e , c h i a r a m e n t e - c o n c l u d e - q u e s t i s o n o i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i p e r i p a z i e n t i " .