R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " R i e s c o d i n u o v o a t e n e r e i n b r a c c i o m i a n i p o t e . P r i m a n o n c e l a f a c e v o " . C o s ì B a r b a r a B i n c o l e t t o , r o m a n a e d a p o c o i n p e n s i o n e , c o n u n a d i a g n o s i d i m i e l o f i b r o s i n e l 2 0 1 9 , r a c c o n t a c o m e " h a c a m b i a t o l a v i t a " d a q u a n d o h a i n i z i a t o l a t e r a p i a c o n m o m e l o t i n i b . N e l 2 0 2 3 , c o n l ' e v o l u z i o n e d e l l a m a l a t t i a , a s c a n d i r e i l s u o t e m p o s o n o d i v e n t a t e l e t r a s f u s i o n i : u n a o g n i 1 5 g i o r n i , p e r c e r c a r e d i r i p o r t a r e i l i v e l l i d i e m o g l o b i n a a l m e n o i n d o p p i a c i f r a e f a r f r o n t e c o s ì a u n ' a n e m i a c h e c o n d i z i o n a v a p e s a n t e m e n t e l a s u a q u o t i d i a n i t à . " N o n m i r e g g e v o i n p i e d i - r i c o r d a - N o n r i u s c i v o n e m m e n o r i f a r e i l l e t t o o c u c i n a r e . L a n o t t e a v e v o u n c o n t i n u o r i m b o m b o i n t e s t a , c o m e s e i l c u o r e m i b a t t e s s e p r o p r i o l ì : u n a s e n s a z i o n e b r u t t i s s i m a c h e m i i m p e d i v a a n c h e d i r i p o s a r e b e n e " . Q u i n d i c i g i o r n i , 2 s e t t i m a n e . E r a q u e s t o i l s u o o r i z z o n t e d i p r o g r a m m a z i o n e , a n c h e s e d a p r o g r a m m a r e c ' e r a b e n p o c o , v i s t o c h e " n o n e r o p i ù i n g r a d o d i u s c i r e d i c a s a " , d i c e B a r b a r a s o r r i d e n d o . " A r r i v a t i a g l i s g o c c i o l i d e l 2 0 2 3 - e r o d a p o c o s t a t a i n s e r i t a i n u n p r o t o c o l l o c o n u n f a r m a c o i n n o v a t i v o - m i s o n d e t t a c h e s a r e b b e s t a t o b e l l o s m e t t e r l a c o n l e t r a s f u s i o n i . E c c o , m i è c a p i t a t o q u e s t o . S p e r i a m o c h e d u r i " . E ' q u e s t o ' è m o m e l o t i n i b , i n i b i t o r e o r a l e d i J a k 1 / J a k 2 e d e l r e c e t t o r e d e l l ' a c t i v i n a A d i t i p o 1 ( A c v r 1 ) - i n f o r m a G s k i n u n a n o t a - p r i m o m e d i c i n a l e a u t o r i z z a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a s p l e n o m e g a l i a o d e i s i n t o m i c o r r e l a t i a l l a m a l a t t i a i n p a z i e n t i a d u l t i c o n a n e m i a d a m o d e r a t a a s e v e r a c h e s o n o a f f e t t i d a m i e l o f i b r o s i . " I l d a t o i n t e r e s s a n t e è c h e l ' e s p e r i e n z a d i B a r b a r a è o g g i a n c h e q u e l l a d i M a r i o , A n d r e a , G i u s e p p i n a e m e t t e t e c i v o i i n o m i c h e v o l e t e " , a f f e r m a E l e n a R o s s i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i E m a t o l o g i a , u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e d i R o m a , r e s p o n s a b i l e d e l D a y H o s p i t a l d i E m a t o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o G e m e l l i , c h e s e g u e l a p a z i e n t e d a l l ' i n i z i o . " Q u e l l o c h e a b b i a m o r a g g i u n t o è u n a t a p p a i m p o r t a n t e - s o t t o l i n e a - C i r c a i l 4 0 % d e i p a z i e n t i c o n m i e l o f i b r o s i p r e s e n t a i n f a t t i u n ' a n e m i a d a m o d e r a t a a g r a v e g i à a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i , m a q u a s i t u t t i l a s v i l u p p e r a n n o n e l c o r s o d e l l a m a l a t t i a . Q u e s t a c o n d i z i o n e r i c h i e d e c u r e d i s u p p o r t o a g g i u n t i v e , t r a c u i a p p u n t o l e t r a s f u s i o n i . C o n m o m e l o t i n i b s i a m o r i u s c i t i a m i g l i o r a r e i l i v e l l i d i e m o g l o b i n a , r e s t i t u e n d o l o r o l ' i n d i p e n d e n z a , l a q u o t i d i a n i t à . M a è u n a t a p p a v i n c e n t e c h e a c c o g l i a m o c o n p i a c e r e , c o n s a p e v o l i c h e l a m i e l o f i b r o s i r i m a n e u n a m a l a t t i a g r a v e e c h e c ' è b i s o g n o d i p r o s e g u i r e n e l l a r i c e r c a , c o n s o l u z i o n i i n n o v a t i v e c h e c o i n v o l g o n o l o s t e s s o m o m e l o t i n i b " . L a m i e l o f i b r o s i è u n t u m o r e d e l s a n g u e c h e c o l p i s c e i l m i d o l l o o s s e o . T r a l e n e o p l a s i e m i e l o p r o l i f e r a t i v e p h i l a d e l f i a n e g a t i v e , è c o n s i d e r a t a q u e l l a p i ù a g g r e s s i v a . I n I t a l i a o g n i a n n o s i s t i m a n o c i r c a 9 0 0 n u o v i c a s i e l ' i n c i d e n z a m a g g i o r e s i r e g i s t r a t r a i 6 0 e i 7 0 a n n i , e t à i n c u i l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p e r s o n e è a n c o r a p r o f e s s i o n a l m e n t e a t t i v a . " P a r l i a m o d i u n a p a t o l o g i a c h e p u ò p e g g i o r a r e p i ù o m e n o l e n t a m e n t e n e l l ' a r c o d i d i v e r s i a n n i c o n m o d a l i t à v a r i a b i l i a s e c o n d a d e l p a z i e n t e - i l l u s t r a F r a n c e s c o P a s s a m o n t i , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a E m a t o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o d i M i l a n o e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i E m a t o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - I n g e n e r e l a f a s e i n i z i a l e c o n s i s t e i n u n d a n n o a l l a s t r u t t u r a d e l m i d o l l o o s s e o . E ' d e t t a f a s e p r e c o c e , o p r e - f i b r o t i c a , p o i c h é n o n è a n c o r a p r e s e n t e l a f i b r o s i d e l m i d o l l o o s s e o . N e l l a f a s e a v a n z a t a a u m e n t a l a f i b r o s i m i d o l l a r e c o n l e c e l l u l e s t a m i n a l i c h e m i g r a n o d a l m i d o l l o a l s a n g u e p e r i f e r i c o e s i a n n i d a n o n e l l a m i l z a , f e g a t o e a l t r i o r g a n i . S o l i t a m e n t e , q u a n d o l a m a l a t t i a s i m a n i f e s t a , s o n o g i à p r e s e n t i l e a l t e r a z i o n i c l i n i c h e t i p i c h e q u a l i l ' a n e m i a , l ' i n g r o s s a m e n t o d e l l a m i l z a e i s i n t o m i s i s t e m i c i ( f e b b r e , s u d o r a z i o n e n o t t u r n a , c a l o p o n d e r a l e ) . I n a l c u n i c a s i ( c i r c a 1 0 s u 1 0 0 ) l a m i e l o f i b r o s i p u ò e v o l v e r e i n u n a p a t o l o g i a p i ù s e v e r a : l a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a " . S o n o o r m a i t a n t i i p a z i e n t i i t a l i a n i i n c u r a c o n m o m e l o t i n i b . " L ' u n i c a t e r a p i a a d o g g i p o t e n z i a l m e n t e i n g r a d o d i g u a r i r e - p r e c i s a P a s s a m o n t i - è i l t r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o , m a è r i s e r v a t o a u n a p i c c o l a p e r c e n t u a l e d i p a z i e n t i , i n g e n e r e s o t t o i 7 0 a n n i , a c a u s a d e l l a c o m p l e s s i t à e d e i r i s c h i a d e s s o a s s o c i a t i . L a t e r a p i a c a r d i n e d e l l a m i e l o f i b r o s i è r a p p r e s e n t a t a d a i J a k i n i b i t o r i . R i s p e t t o a g l i a l t r i J a k i n i b i t o r i g i à u t i l i z z a t i , m o m e l o t i n i b , s o m m i n i s t r a t o o r a l m e n t e u n a v o l t a a l g i o r n o , h a d i m o s t r a t o d i a v e r e u n i m p a t t o f a v o r e v o l e s u l l ' a n e m i a , o l t r e c h e s u s p l e n o m e g a l i a e s i n t o m i . M o m e l o t i n i b r i d u c e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o i l c a r i c o t r a s f u s i o n a l e , r i s o l v e n d o u n g r a n d e p r o b l e m a c l i n i c o " . I " n u o v i d a t i p r e s e n t a t i a l l ' u l t i m o c o n g r e s s o e u r o p e o d i e m a t o l o g i a a M i l a n o - r i m a r c a R o s s i - h a n n o e v i d e n z i a t o l ' i m p o r t a n z a d i i n t e r v e n i r e p r e c o c e m e n t e s u l l ' a n e m i a p e r m a s s i m i z z a r e i b e n e f i c i c l i n i c i . I n p a r t i c o l a r e , i l r a g g i u n g i m e n t o d i l i v e l l i d i e m o g l o b i n a s u p e r i o r i a 1 0 g / d L è s t a t o a s s o c i a t o a u n a m a g g i o r e s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e . G l i s t u d i c o n f e r m a n o i n o l t r e u n b e n e f i c i o s u l l a p r o g n o s i d e l p a z i e n t e , p e r q u e l l i c h e r a g g i u n g o n o u n ' i n d i p e n d e n z a d a l l e t r a s f u s i o n i a s s o c i a t a o m e n o a l c o n t r o l l o d e l l a s p l e n o m e g a l i a " . " L a s t o r i a d i B a r b a r a - c o m m e n t a E l i s a b e t t a C a m p a g n o l i , d i r e t t o r e m e d i c o o n c o e m a t o l o g i a d i G s k - r a p p r e s e n t a c i ò p e r c u i l a v o r i a m o o g n i g i o r n o : r i p o r t a r e a u t o n o m i a , d i g n i t à e q u a l i t à d i v i t a a l l e p e r s o n e c o l p i t e d a m a l a t t i e e m a t o l o g i c h e c o m p l e s s e . I n G s k i l n o s t r o i m p e g n o n o n è s o l o s v i l u p p a r e f a r m a c i e f f i c a c i , m a f a r l o c o n u n a p p r o c c i o c e n t r a t o s u l p a z i e n t e , c h e t e n g a i n s i e m e e v i d e n z a s c i e n t i f i c a , s i c u r e z z a e i m p a t t o c o n c r e t o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a . M o m e l o t i n i b è u n e s e m p i o t a n g i b i l e d i q u e s t o a p p r o c c i o . P e r q u e s t o c o n t i n u e r e m o a i n v e s t i r e n e l l a r i c e r c a e n e l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n c e n t r i c l i n i c i e i n v e s t i g a t o r i i t a l i a n i p e r a p p r o f o n d i r e i b e n e f i c i p e r i p a z i e n t i , o t t i m i z z a r e i p e r c o r s i t e r a p e u t i c i e g a r a n t i r e a c c e s s o a l l e s o l u z i o n i p i ù i n n o v a t i v e . L a n o s t r a p r i o r i t à r i m a n e l a p e r s o n a : o g n i m i g l i o r a m e n t o n e i p a r a m e t r i c l i n i c i d e v e t r a d u r s i i n u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a v i t a d i c h i c o n v i v e c o n l a m a l a t t i a " .