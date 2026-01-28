R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l n u o v o J a k i n i b i t o r e m o m e l o t i n i b è u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à p e r i p a z i e n t i c o n m i e l o f i b r o s i . P e r m e t t e d i r e c u p e r a r e l ' a u t o n o m i a e l ' i n d i p e n d e n z a , c o s a m o l t o i m p o r t a n t e n e l f o l l o w - u p " . C o s ì A n t o n e l l a B a r o n e , p r e s i d e n t e A i p a m m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p a z i e n t i c o n m a l a t t i e m i e l o p r o l i f e r a t i v e , a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o d a G s k , o g g i a M i l a n o , p e r f a r e i l p u n t o s u l l e n u o v e t e r a p i e p e r i l t u m o r e e m a t o l o g i c o , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l ' u l t i m o J a k i n i b i t o r e o r a l e , e l ' i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a v i t a d e i p a z i e n t i . " P a r l i a m o d i p e r s o n e - p r o s e g u e B a r o n e - c h e s i t r o v a n o i n u n a f a s e d e l l a m a l a t t i a c a r a t t e r i z z a t a d a a n e m i a e d a s p l e n o m e g a l i a , q u i n d i d a u n g r a n d e a u m e n t o d e l l a m i l z a c h e n o n c o n s e n t e d i m a n g i a r e b e n e , d i n u t r i r s i a s u f f i c i e n z a . S p e s s o s o n o a f f a t i c a t i e s t a n c h i n o n r i u s c e n d o a p o r t a r e a t e r m i n e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e e h a n n o d i s t u r b i a n c h e s i s t e m i c i c o m e d o l o r i o s s e i c o n l ' a n e m i a c h e p e g g i o r a t u t t o q u e s t o " . A q u e s t o s i a g g i u n g e l a n e c e s s i t à d e l l e t r a s f u s i o n i . P e r " l ' a s p e t t o o r g a n i z z a t i v o , s e r v e c o i n v o l g e r e u n c a r e g i v e r e s i g n i f i c a a v e r e o c c u p a t a l ' i n t e r a g i o r n a t a p e r c h é è u n ' o p e r a z i o n e c h e r i c h i e d e m o l t o t e m p o " . P e r l a m i e l o f i b r o s i " m a n c a i l f a r m a c o r i s o l u t i v o - o s s e r v a l a p r e s i d e n t e A i p a m m - L a r i c e r c a d o v r e b b e c o n c e n t r a r s i m o l t o d i p i ù s u q u e s t i a s p e t t i p e r c h é c i s o n o t a n t i g i o v a n i " a f f e t t i d a q u e s t a p a t o l o g i a " c h e d e v o n o p e n s a r e a l p r o p r i o f u t u r o . A l m o m e n t o l ' u n i c a o p p o r t u n i t à i n g r a d o d i g u a r i r e è i l t r a p i a n t o d i c e l l u l e s t a m i n a l i e m o p o i e t i c h e , q u i n d i s e r v o n o p i ù d o n a t o r i e p i ù i n f o r m a z i o n i s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a d o n a z i o n e " . U n a l t r o a s p e t t o d a e v i d e n z i a r e r i g u a r d a l a " c o n o s c e n z a d e l l a m a l a t t i a d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i p e r o f f r i r e a n c h e a l p a z i e n t e e a l c a r e g i v e r d e l l e c o n c r e t e f o r m e d i a s s i s t e n z a . A b b i a m o a n c o r a d e i c a s i i n c u i t r o v i a m o d i s c o n o s c i m e n t o d e i r e a l i o n e r i c o m p o r t a t i d a l l a m a l a t t i a " , c o n c l u d e B a r o n e .