R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l m o n d o l a m i a s t e n i a g r a v i s ( M g ) , o a n c h e s e m p l i c e m e n t e m i a s t e n i a , c o l p i s c e m e d i a m e n t e 2 0 p e r s o n e o g n i 1 0 0 m i l a a b i t a n t i , m a i n S a r d e g n a i n u m e r i d i q u e s t a m a l a t t i a r a r a s o n o m o l t o p i ù a l t i , q u a s i 3 v o l t e p i ù d e l l a m e d i a e u r o p e a , c o n u n a p r e v a l e n z a d i 5 5 , 3 c a s i s u 1 0 0 m i l a : l a p i ù a l t a n o t a a l m o n d o . I n u m e r i e m e r g o n o d a u n o s t u d i o p u b b l i c a t o n e l 2 0 1 9 d a l l ' u n i v e r s i t à d i S a s s a r i . S e c o n d o q u e s t i d a t i , n e l l ' i s o l a d o v r e b b e r o e s s e r c i c i r c a 1 . 0 0 0 p e r s o n e c o n l a p a t o l o g i a , m a s o l o m e t à r i s u l t a n o n e l r e g i s t r o d i m a l a t t i a . E ' i l t e m a d e l c o n v e g n o ' M i a s t e n i a g r a v i s , l a S a r d e g n a a l c e n t r o ' , o r g a n i z z a t o d a O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e ( O m a r ) c o n i l p a t r o c i n i o d i A i m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m i a s t e n i a e m a l a t t i e i m m u n o d e g e n e r a t i v e A m i c i d e l B e s t a , s e z i o n e S a r d e g n a , e i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i U c b P h a r m a . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o , m o d e r a t o d a l l a d i r e t t r i c e d i O m a r , I l a r i a C i a n c a l e o n i B a r t o l i , s i è f a t t o i l p u n t o s u i n u m e r i , s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a r e t e e d e i p e r c o r s i e s u i b i s o g n i d e i p a z i e n t i . L a m i a s t e n i a g r a v i s - r i f e r i s c e O m a r i n u n a n o t a - è u n a m a l a t t i a n o n e r e d i t a r i a , d i o r i g i n e a u t o i m m u n e . C o m e a l t r e p a t o l o g i e d i q u e s t o t i p o , h a u n ' i n c i d e n z a p i ù e l e v a t a i n S a r d e g n a . L a p a t o l o g i a h a u n a n d a m e n t o i m p r e v e d i b i l e , c o n m a n i f e s t a z i o n i c h e p o s s o n o e s s e r e d i v e r s e d a p e r s o n a a p e r s o n a , m a è s p e s s o d e b i l i t a n t e e c o n u n f o r t e i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . A s c a t e n a r l a è l a p r o d u z i o n e a n o m a l a d i d i v e r s i a n t i c o r p i c h e a t t a c c a n o l e g i u n z i o n i n e u r o m u s c o l a r i e c a u s a n o q u i n d i u n a g e n e r a l e d e b o l e z z a m u s c o l a r e c h e p u ò c o l p i r e o c c h i , b r a c c i a , g a m b e , m a a n c h e r e n d e r e i m p o s s i b i l e l a d e g l u t i z i o n e e l a m a s t i c a z i o n e , f i n o a c a u s a r e d e l l e v e r e e p r o p r i e c r i s i r e s p i r a t o r i e . " L a s e z i o n e r e g i o n a l e d i A i m s t a l a v o r a n d o p e r m a p p a r e l e d i f f i c o l t à d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , c h e e s i s t o n o , m a p o s s o n o e s s e r e a f f r o n t a t e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d e i c l i n i c i e d e l l e i s t i t u z i o n i - s p i e g a M a y a U c c h e d d u , c o o r d i n a t r i c e d i A i m S u d S a r d e g n a - I n t a n t o s a r e b b e u t i l e a v e r e n u m e r i r e a l i d e i p a z i e n t i i n t u t t o i l t e r r i t o r i o s a r d o : s a p p i a m o c h e m o l t i p a z i e n t i p r o b a b i l m e n t e n o n s o n o t r a c c i a t i p e r c h é m a g a r i i n c u r a f u o r i r e g i o n e o i n c e n t r i p e r i f e r i c i , c h e n o n p o s s o n o r i l a s c i a r e e s e n z i o n e . M a i n u m e r i s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c a p i r e a n c h e l a d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e e f a r e p r o g r a m m a z i o n e " . " L a m i a s t e n i a è u n a p a t o l o g i a i n v a l i d a n t e - s o t t o l i n e a - e s p e s s o a n c h e s o t t o t r a t t a m e n t o r i m a n g o n o s i n t o m i f l u t t u a n t i o s i h a n n o i n a s p e t t a t e r i c a d u t e . L ' i m p a t t o d a l p u n t o d i v i s t a s o c i a l e e d e c o n o m i c o è a l t o , s p e s s o c o n p e r d i t a o r i d u z i o n e d e l l e o r e l a v o r a t i v e p e r l a p e r s o n a c h e n e è a f f e t t a , m a a n c h e p e r i l c a r e g i v e r " . N e l l a R e t e d e i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o r e g i o n a l e , p e r U c c h e d d u " p o t r e b b e e s s e r e n e c e s s a r i o f a r e u n ' i n t e g r a z i o n e : l a v o r a n d o a l l a m a p p a t u r a s t i a m o v e r i f i c a n d o c h e s o n o r i m a s t i f u o r i d e i p o l i i m p o r t a n t i e c h e e f f e t t i v a m e n t e d a n n o u n o t t i m o s e r v i z i o a i p a z i e n t i " . L e r i c h i e s t e p o r t a t e d a c l i n i c i e p a z i e n t i p o s s o n o e s s e r e d u n q u e s i n t e t i z z a t e c o s ì : i n f o r m a r e l a p o p o l a z i o n e s u l l a p a t o l o g i a , c o s ì c h e i p a z i e n t i n o n s i s e n t a n o p i ù i n v i s i b i l i ; s e n s i b i l i z z a r e t u t t a l a c l a s s e m e d i c a s u i s i n t o m i p e r f a v o r i r e u n a d i a g n o s i p i ù v e l o c e ; p o t e n z i a r e i l r e g i s t r o d i m a l a t t i a , c o s ì d a f a v o r i r e o r g a n i z z a z i o n e e p r o g r a m m a z i o n e a n c h e e c o n o m i c a ; i n t e g r a r e e p o t e n z i a r e l a R e t e r e g i o n a l e d e i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o . " L a m i a s t e n i a - e v i d e n z i a l a c o o r d i n a t r i c e d i A i m N o r d S a r d e g n a , F e d e r i c a B a s c i u - a v o l t e t i r e n d e a n c h e i n c o m p r e s o p e r c h é è u n a p a t o l o g i a c h e n o n h a s e g n i e s i n t o m i c o s ì v i s i b i l i . L e p e r s o n e c o n m i a s t e n i a g r a v i s s p e s s o p e r d o n o i l l a v o r o , q u a s i m a i v i e n e l o r o r i c o n o s c i u t a l a l e g g e 1 0 4 e n o n a c c e d o n o a l l e p r e s t a z i o n i d i a s s i s t e n z a s o c i a l e c o m e l ' i n v a l i d i t à c i v i l e . P e r q u e s t o m o t i v o d o b b i a m o f a r c o m p r e n d e r e a l l a p o p o l a z i o n e , a t t r a v e r s o i m e d i a e i d e c i s o r i p u b b l i c i , l e d i f f i c o l t à e i b i s o g n i d i c h i n e è a f f e t t o " . A c a u s a d e l l a v a r i a b i l i t à d e i s i n t o m i , " r i c o n o s c e r e s u b i t o l a M g n o n s e m p r e è f a c i l e e l e d i a g n o s i t a l v o l t a a r r i v a n o a n c o r a c o n t r o p p o r i t a r d o - r i f e r i s c e F r a n c e s c a P i l i , n e u r o f i s i o l o g a d e l P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o d i M o n s e r r a t o ( C a g l i a r i ) D u i l i o C a s u l a - P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e c h e d i m i a s t e n i a s i p a r l i s e m p r e d i p i ù , i n d i v e r s i c o n t e s t i , i n m o d o c h e a n c h e i m e d i c i n o n s p e c i a l i s t i p o s s a n o c o n o s c e r e e r i c o n o s c e r e a l c u n i c a m p a n e l l i d ' a l l a r m e e i n v i a r e l e p e r s o n e a i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o , c h e c i s o n o a n c h e q u i i n S a r d e g n a , e c h e p o s s o n o a n c h e r i l a s c i a r e l ' e s e n z i o n e p e r m a l a t t i e r a r a . A n c o r a o g g i , p u r t r o p p o , m o l t e p e r s o n e v a n n o a c u r a r s i f u o r i d a l l ' i s o l a p e r c h é c ' è p o c a c o n o s c e n z a d e l l a n o s t r a r e t e , c h e c e r t a m e n t e h a d e l l e d e b o l e z z e m a c h e s t a m i g l i o r a n d o " . " O g g i - a g g i u n g e D a v i d e M a n c a , n e u r o l o g o d e l l a D i v i s i o n e N e u r o l o g i c a , A z i e n d a o s p e d a l i e r a G . B r o t z u d i C a g l i a r i - a l l e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i s i a s s o c i a n o n u o v i f a r m a c i c a r a t t e r i z z a t i d a m e c c a n i s m i d i a z i o n e s p e c i f i c i c h e c o n s e n t o n o d i t r a t t a r e f o r m e r e f r a t t a r i e n o n c h é d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e c o n s e g u e n z e c h e , i n t e r m i n i d i e f f e t t i c o l l a t e r a l i , c a r a t t e r i z z a n o l a t e r a p i a i m m u n o s o p p r e s s i v a n e l l u n g o t e r m i n e . P e r r a g g i u n g e r e q u e s t i o b i e t t i v i o c c o r r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e , u n ' o r g a n i z z a z i o n e e u n a p i a n i f i c a z i o n e d i c a r a t t e r e r e g i o n a l e , c o n u n a r e t e d i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o q u a l i f i c a t i c h e o f f r a n o c o n c r e t e p o s s i b i l i t à d i d i a g n o s i e u n p e r c o r s o t e r a p e u t i c o c h e s i a i l p i ù p e r s o n a l i z z a t o p o s s i b i l e " . " D a l n o s t r o s t u d i o , c h e h a c o n s i d e r a t o i c a s i d i M g p o s i t i v i a g l i a u t o a n t i c o r p i a n t i - A c h R e / o a n t i - M u S k , e m e r g e c h e l a p r e v a l e n z a d e l l a m a l a t t i a è i n c o s t a n t e a u m e n t o , p r o b a b i l m e n t e a c a u s a d e l l a m a g g i o r e d i s p o n i b i l i t à d e i t e s t d i a g n o s t i c i a n t i c o r p a l i e d e l l a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a t r a i c l i n i c i " , r i m a r c a E l i a S e c h i , n e u r o l o g o d e l l a C l i n i c a N e u r o l o g i c a d i S a s s a r i , s p e c i a l i s t a i n p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e a u t o i m m u n i e p r i m o a u t o r e d e l l a p u b b l i c a z i o n e s c i e n t i f i c a . " L a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i s i p r e s e n t a d o p o i 5 0 a n n i d i e t à , s o p r a t t u t t o t r a g l i u o m i n i , s e p p u r e l a m a l a t t i a p o s s a m a n i f e s t a r s i i n o g n i e t à . S t i m i a m o c h e n e l l ' i s o l a s i a n o a f f e t t i c i r c a 1 . 0 0 0 p a z i e n t i , c o n u n a n o t e v o l e r i c a d u t a a l i v e l l o s o c i o s a n i t a r i o , f a m i l i a r e e l a v o r a t i v o " . " E ' o r m a i n o t o c h e l a S a r d e g n a h a u n a p o p o l a z i o n e r e l a t i v a m e n t e i s o l a t a , c o n r a d i c i g e n e t i c h e p e c u l i a r i . Q u e s t o p o t r e b b e c o n t r i b u i r e a l l a s u s c e t t i b i l i t à d e l l a p o p o l a z i o n e v e r s o m a l a t t i e a u t o i m m u n i c o m e l a m i a s t e n i a g r a v i s - r i f l e t t e P a o l o S o l l a , d i r e t t o r e S c C l i n i c a N e u r o l o g i c a , A o u S a s s a r i - Q u e s t a m a g g i o r e i n c i d e n z a l a v e d i a m o a n c h e p e r a l t r e p a t o l o g i e i m m u n o m e d i a t e c o m e l a s c l e r o s i m u l t i p l a o i l d i a b e t e d i t i p o 1 " . M a n o n o s t a n t e s i a t t e n d a n o c i r c a 1 . 0 0 0 p a z i e n t i n e l l ' i s o l a , n e l r e g i s t r o d e l C e n t r o r e g i o n a l e n e r i s u l t a n o p o c o m e n o d i 5 0 0 , u n g a p p r o b a b i l m e n t e g e n e r a t o a n c h e d a l f a t t o c h e è s t a t o a t t i v a t o n e l 2 0 1 7 e p e r q u e s t o m o t i v o p o t r e b b e r o m a n c a r e i p a z i e n t i d i a g n o s t i c a t i i n a n n i m o l t o a n t e r i o r i . " E ' u n d a t o c h e n o n s t u p i s c e " , o s s e r v a P a o l o T a c c o n i , n e u r o l o g o A s l 8 C a g l i a r i , c h e s t o r i c a m e n t e n e l l ' i s o l a s i o c c u p a d i q u e s t a p a t o l o g i a . " E ' d e l t u t t o p r o b a b i l e - c h i a r i s c e - c h e n o n s i a n o s t a t i i n s e r i t i i p a z i e n t i c o n d i a g n o s i f a t t e t a n t i a n n i f a , e p o t r e b b e m a n c a r e a n c h e u n a b u o n a f e t t a d i q u e l l i c h e a b i t u a l m e n t e s i c u r a n o f u o r i r e g i o n e . I n o l t r e , i l r e g i s t r o v i e n e i m p l e m e n t a t o a p a r t i r e d a l c o d i c e d i e s e n z i o n e e n o n t u t t i i p a z i e n t i l o r i c h i e d o n o , p e r c h é m a g a r i s o n o g i à e s e n t i p e r a l t r e i n v a l i d i t à o p e r r e d d i t o , o m a g a r i p e r c h é f a n n o r i f e r i m e n t o a c e n t r i p e r i f e r i c i c h e n o n p o s s o n o r i l a s c i a r e e s e n z i o n e . S a r e b b e v e r a m e n t e i m p o r t a n t e p o t e n z i a r e i l r e g i s t r o e , c o n l ' a p p o g g i o d e l l e i s t i t u z i o n i , t r o v a r e u n m e c c a n i s m o s e m p l i c e p e r f a r e m e r g e r e i l n u m e r o r e a l e " . N e l N u o r e s e l a c a s i s t i c a è a l t i s s i m a e s i r i s c o n t r a u n a g r a n d e p e r c e n t u a l e d i f a m i l i a r i t à . C i s o n o p r o p r i o d e i c l u s t e r , d e i p a e s i i n c u i l ' i n c i d e n z a è e l e v a t a , c o m e F o n n i e S a r u l e . D e l l a r i c h i e s t a d i u n P d t a s p e c i f i c o p e r l a m i a s t e n i a s i è f a t t o p o r t a v o c e N i c o l a C a r b o n i , n e u r o l o g o d e l l ' s p e d a l e S a n F r a n c e s c o d i N u o r o , r i m a r c a n d o l a " n e c e s s i t à d i r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e e d e f f i c a c e l a r e t e , v a l o r i z z a n d o l e e c c e l l e n z e e r a f f o r z a n d o i c e n t r i m a g g i o r m e n t e s g u a r n i t i d i p r o f e s s i o n i s t i p e r r i u s c i r e a g e s t i r e i l p a z i e n t e i n m a n i e r a u n i f o r m e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e " .