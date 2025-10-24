R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a d a n z a c o m e s t r u m e n t o p e r s u p e r a r e i l i m i t i i m p o s t i d a l d o l o r e . D a l 2 4 a l 2 6 o t t o b r e i n p i a z z a G a e A u l e n t i a M i l a n o u n a b a l l e r i n a s i m u o v e r à a l l ' i n t e r n o d i u n a s t r u t t u r a i n l y c r a e f e r r o , s i m b o l o d e l l a f a t i c a q u o t i d i a n a e d e l l a r e s i s t e n z a i n v i s i b i l e c h e a c c o m p a g n a c h i c o n v i v e c o n l a m i a s t e n i a g r a v e . C o n l a p e r f o r m a n c e i m m e r s i v a ' O l t r e l a m i a s t e n i a , l i b e r a i l t u o m o v i m e n t o ' , a p e r t a a t u t t i , a r g e n x , a z i e n d a b i o t e c n o l o g i c a i m p e g n a t a n e l l a r i c e r c a d i t e r a p i e i n n o v a t i v e p e r l e m a l a t t i e a u t o i m m u n i , i n v i t a l a c i t t à a " l i b e r a r e i l m o v i m e n t o " e a g u a r d a r e o l t r e l a m a l a t t i a , v e r s o l e p e r s o n e e l e l o r o s t o r i e . L ' o p e r a , i n t e n s a e p a r t e c i p a t i v a - r i p o r t a u n a n o t a - p e r m e t t e r à a l p u b b l i c o d i i n t e r a g i r e f i s i c a m e n t e c o n l ' i n s t a l l a z i o n e , s p e r i m e n t a n d o l a s e n s a z i o n e d i s f o r z o e r e s i s t e n z a c h e d e f i n i s c e l a v i t a d i q u e s t i p a z i e n t i . A c c a n t o a l l a p e r f o r m a n c e , u n c o r n e r i n f o r m a t i v o o f f r i r à m a t e r i a l i d i v u l g a t i v i e t e s t i m o n i a n z e p e r a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u u n a p a t o l o g i a a n c o r a p o c o c o n o s c i u t a e d i c u i s i p a r l a p o c o , m a c h e i m p a t t a p r o f o n d a m e n t e s u l l a v i t a d i c h i n e è a f f e t t o . L a m i a s t e n i a g r a v i s è u n a m a l a t t i a a u t o i m m u n e c r o n i c a c h e c o l p i s c e l a g i u n z i o n e n e u r o m u s c o l a r e , c a u s a n d o d e b o l e z z a m u s c o l a r e f l u t t u a n t e e a f f a t i c a b i l i t à . E ' a n n o v e r a t a t r a l e m a l a t t i e r a r e , l a c u i p r e v a l e n z a è s t i m a t a i n 1 / 5 . 0 0 0 e l ' i n c i d e n z a i n 1 / 2 5 0 . 0 0 0 - 1 / 3 3 . 0 0 0 i n E u r o p a . C o l p i s c e e n t r a m b i i s e s s i , l e f e m m i n e p r e v a l e n t e m e n t e p r i m a d e i 4 0 a n n i e i m a s c h i d o p o i 5 0 a n n i . P u ò c o m p r o m e t t e r e f u n z i o n i f o n d a m e n t a l i c o m e l a v i s t a , l a d e g l u t i z i o n e o l a r e s p i r a z i o n e e a v e r e p e s a n t i r i c a d u t e s u l l a v i t a s o c i a l e e l a v o r a t i v a . H a u n i m p a t t o r i l e v a n t e s u l l a v i t a q u o t i d i a n a , s u l l a p r o d u t t i v i t à e s u l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o d e i p a z i e n t i e d e i c a r e g i v e r . N e g l i u l t i m i a n n i l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a h a r e s o d i s p o n i b i l i n u o v e t e r a p i e m i r a t e i n g r a d o d i m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i s i n t o m i e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , m a r e s t a a n c o r a f o n d a m e n t a l e a c c r e s c e r e l a c o n s a p e v o l e z z a e f a v o r i r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e . " M e n t r e a P a d o v a , a l c o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a , l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a s i r i u n i s c e p e r d i s c u t e r e i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a s u l l a m i a s t e n i a , a r g e n x s c e g l i e d i e s s e r e i n p i a z z a , a c c a n t o a i p a z i e n t i e a i c i t t a d i n i . U n i m m a g i n a r i o d i a l o g o t r a i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a e l a c e n t r a l i t à d e l p a z i e n t e e d e l l a s u a q u o t i d i a n i t à - c o m m e n t a F a b r i z i o C e l i a , G e n e r a l M a n a g e r a r g e n x - ' O l t r e l a m i a s t e n i a , l i b e r a i l t u o m o v i m e n t o ' r a p p r e s e n t a i l n o s t r o m o d o d i u n i r e s c i e n z a e u m a n i t à , p o r t a n d o f u o r i d a l l e a u l e c o n g r e s s u a l i i l r a c c o n t o d i u n a m a l a t t i a c h e o g n i g i o r n o l i m i t a i l m o v i m e n t o , m a n o n l a v o g l i a d i v i v e r e . C r e d i a m o c h e l a c o n s a p e v o l e z z a n a s c a d a l c o n t a t t o d i r e t t o , d a l l ' a s c o l t o e d a l l a c o n d i v i s i o n e d e l l e s t o r i e d i c h i a f f r o n t a q u e s t a s f i d a c o n c o r a g g i o " , s f i d a c h e g r a z i e a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a " p u ò e s s e r e v i n t a e c h e s e g n a o g g i u n p a s s o a v e n t i n e l l a d i a g n o s i e c u r a d e l l a m a l a t t i a " . " L a m i a s t e n i a g r a v i s è u n a p a t o l o g i a c o m p l e s s a c h e p u ò c o m p r o m e t t e r e f u n z i o n i f o n d a m e n t a l i c o m e l a r e s p i r a z i o n e , l a v i s t a o l a d e g l u t i z i o n e - s p i e g a L o r e n z o M a g g i , n e u r o l o g o p r e s s o l ' I s t i t u t o n e u r o l o g i c o C a r l o B e s t a d i M i l a n o - O g g i , g r a z i e a i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a , a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e t r a t t a m e n t i s e m p r e p i ù e f f i c a c i e m i r a t i , m a l a c o n s a p e v o l e z z a p u b b l i c a r e s t a u n o d e g l i s t r u m e n t i p i ù i m p o r t a n t i p e r a i u t a r e i p a z i e n t i a n o n s e n t i r s i s o l i e p e r f a v o r i r e u n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a " . P e r R e n a t o M a n t e g a z z a , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m i a s t e n i a e m a l a t t i e i m m u n o d e g e n e r a t i v e ( A i m ) , " i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c h é p o r t a n o l a v o c e d e i p a z i e n t i f u o r i d a g l i o s p e d a l i , t r a l a g e n t e . L a m i a s t e n i a n o n s i v e d e , m a s i v i v e o g n i g i o r n o : r a c c o n t a r l a a t t r a v e r s o l ' a r t e è u n m o d o p o t e n t e p e r r e s t i t u i r e d i g n i t à e v i s i b i l i t à a c h i c o n v i v e c o n q u e s t a c o n d i z i o n e . I n o l t r e - s o t t o l i n e a - l a m a l a t t i a h a p e s a n t i r i p e r c u s s i o n i a n c h e s u l l e f a m i g l i e d e i p a z i e n t i e d i n p a r t i c o l a r e s u i c a r e g i v e r c h e s p e s s o s o n o c o s t r e t t i a r i d u r r e l e a t t i v i t à l a v o r a t i v e p e r p o t e r s i o c c u p a r e d e i l o r o c a r i " . U n r u o l o i m p o r t a n t e n e l l a p r e s a i n c a r i c o d i q u e s t i p a z i e n t i l o g i o c a n o a n c h e l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e a t t r a v e r s o p o l i t i c h e m i r a t e e a c c e s s i b i l i t à d e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i d i d i a g n o s i e c u r a . " L a m i a s t e n i a g r a v i s è u n a d i q u e l l e m a l a t t i e c h e n o n s i v e d o n o , m a s i v i v o n o o g n i g i o r n o c o n g r a n d e f a t i c a . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e d a r e v o c e a i p a z i e n t i e a i l o r o c a r e g i v e r , a f f i n c h é n e s s u n o s i s e n t a s o l o n e l p r o p r i o p e r c o r s o - c o n c l u d e E m a n u e l e M o n t i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e I X S o s t e n i b i l i t à s o c i a l e , c a s a e f a m i g l i a d i R e g i o n e L o m b a r d i a - A t t r a v e r s o l e s u e i n i z i a t i v e p e r l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e l a f a m i g l i a , R e g i o n e L o m b a r d i a è a l f i a n c o d e l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i e s o s t i e n e c o n c o n v i n z i o n e l a r i c e r c a e l ' i n n o v a z i o n e i n a m b i t o s a n i t a r i o " .