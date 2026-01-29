R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I n u m e r i d e l R a p p o r t o S p o r t 2 0 2 5 s o n o l a f o t o g r a f i a d i u n P a e s e c h e s t a r i s c o p r e n d o n e l l o s p o r t u n m o t o r e d i s a l u t e , i n c l u s i o n e e s o c i a l i t à . I l m i l i o n e d i i t a l i a n i c h e i n u n a n n o h a a b b a n d o n a t o i l d i v a n o e v i d e n z i a u n a r e a l t à c h e s t a c a m b i a n d o i n p r o f o n d i t à . L o s p o r t è i n f a t t i s e m p r e p i ù p e r c e p i t o c o m e u n i n v e s t i m e n t o p e r s o n a l e e c o l l e t t i v o s u l b e n e s s e r e e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a . L o d i c o n o i 3 8 m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e h a n n o s c e l t o u n o s t i l e d i v i t a a t t i v o e c h e r a p p r e s e n t a n o u n a d o m a n d a a l l a q u a l e s e r v e s a p e r a d e g u a r e l ’ o f f e r t a " . L o h a d e t t o i l P r e s i d e n t e d i S p o r t e S a l u t e , M a r c o M e z z a r o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l R a p p o r t o S p o r t 2 0 2 5 a l F o r o I t a l i c o . " È p e r q u e s t o c h e S p o r t e S a l u t e o p e r a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o p e r d a r e o p p o r t u n i t à i m m e d i a t e a q u e s t a v o g l i a d i s p o r t , i n t e r v e n e n d o p e r r e n d e r e l ’ a t t i v i t à f i s i c a s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l e e s u p p o r t a n d o l e i s t i t u z i o n i e g l i o r g a n i s m i s p o r t i v i , a n c h e a t t r a v e r s o s t r u m e n t i c o m e i l R a p p o r t o S p o r t e l e S c h e d e R e g i o n a l i c h e d i v e n t a n o b u s s o l e p e r g l i i n v e s t i m e n t i e p e r l o s v i l u p p o d i u n s e t t o r e c h e c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l ’ I t a l i a i n u n P a e s e p i ù s a n o e p i ù a t t i v o " , h a a g g i u n t o M e z z a r o m a .