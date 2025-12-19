P r a t o , 1 9 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - U n a g i o v a n e d i 2 4 a n n i h a d e n u n c i a t o d i e s s e r e s t a t a d r o g a t a e v i o l e n t a t a d a l p r o p r i o d a t o r e d i l a v o r o , u n u o m o d i 5 9 a n n i t i t o l a r e d i u n b a r n e i p r e s s i d e l c e n t r o s t o r i c o d i P r a t o . S u l l a b a s e d e l l a d e n u n c i a e d e g l i a c c e r t a m e n t i c o n d o t t i , l a P r o c u r a p r a t e s e h a d i s p o s t o i l f e r m o d e l l ' i n d a g a t o c o n l ' a c c u s a d i v i o l e n z a s e s s u a l e a g g r a v a t a . S e c o n d o q u a n t o r i c o s t r u i t o d a g l i i n q u i r e n t i , i f a t t i s a r e b b e r o a v v e n u t i l o s c o r s o 1 5 d i c e m b r e , d u r a n t e l e o r e c e n t r a l i d e l l a g i o r n a t a . L a v i t t i m a , i n v i t a t a d a l t i t o l a r e a t r a t t e n e r s i o l t r e l ' o r a r i o d i l a v o r o , a v r e b b e c o n s u m a t o u n p a s t o o f f e r t o d a l 5 9 e n n e , u n a m i n e s t r a i n c u i , s e c o n d o g l i i n v e s t i g a t o r i , s a r e b b e s t a t a s c i o l t a u n a s o s t a n z a i n c o l o r e e i n o d o r e c o m u n e m e n t e n o t a c o m e ' d r o g a d e l l o s t u p r o ' . D o p o a v e r i n g e r i t o i l c i b o , l a g i o v a n e a v r e b b e p e r s o c o n o s c e n z a , r i s v e g l i a n d o s i a l c u n e o r e p i ù t a r d i a l l ’ i n t e r n o d i u n c a m p e r , c o n i n d o s s o a b i t i d i v e r s i r i s p e t t o a q u e l l i d e l t u r n o d i l a v o r o . C o n f u s a e i n c a p a c e d i r i c o r d a r e l ' a c c a d u t o , l a 2 4 e n n e s i è r i v o l t a a l p r o n t o s o c c o r s o , t e m e n d o d i e s s e r e s t a t a v i t t i m a d i v i o l e n z a . G l i a c c e r t a m e n t i c l i n i c i n o n h a n n o r i l e v a t o l e s i o n i e v i d e n t i , m a l e a n a l i s i t o s s i c o l o g i c h e h a n n o c o n f e r m a t o l a p r e s e n z a d i b e n z o d i a z e p i n e n e l s a n g u e d e l l a r a g a z z a , r a f f o r z a n d o l ' i p o t e s i d e l l a s o m m i n i s t r a z i o n e f o r z a t a d e l l a s o s t a n z a a t t r a v e r s o i l p a s t o . L e i n d a g i n i , c o o r d i n a t e d a l l a P r o c u r a d i P r a t o e c o n d o t t e d a i c a r a b i n i e r i , h a n n o i n o l t r e a c q u i s i t o i m m a g i n i d i v i d e o s o r v e g l i a n z a d e l l o c a l e , r i t e n u t e d e t e r m i n a n t i p e r r i c o s t r u i r e l a d i n a m i c a d e l l ' a g g r e s s i o n e . S u l l a b a s e d i q u e s t i e l e m e n t i , i l 5 9 e n n e , g i à n o t o a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , è s t a t o f e r m a t o n e l l a n o t t e t r a i l 1 8 e i l 1 9 d i c e m b r e .