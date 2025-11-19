P a l e r m o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n a s t u d e n t e s s a d i 1 7 a n n i d e l l i c e o a r t i s t i c o B a s i l e d i M e s s i n a è s t a t a v i o l e n t e m e n t e a g g r e d i t a d a d u e c o e t a n e e , c h e n o n s o n o a l u n n e d e l l i c e o e c h e s i s o n o i n t r o d o t t e a l l ' i n t e r n o d e l l a s c u o l a . L a g i o v a n e h a r i p o r t a t o u n t r a u m a c r a n i c o e d e s c o r i a z i o n i s u t u t t o i l c o r p o . L ' e p i s o d i o è s t a t o d e n u n c i a t o a i c a r a b i n i e r i d a i g e n i t o r i d e l l a r a g a z z a e d a l l a s t e s s a p r e s i d e d e l l a s c u o l a . " D u r a n t e l e v i o l e n z e u n a d e l l e d u e r a g a z z e h a r e g i s t r a t o t u t t o c o n i l c e l l u l a r e , o r a c i c h i e d i a m o c h e f i n e h a f a t t o q u e s t o v i d e o " , d e n u n c i a l a s o r e l l a d e l l a g i o v a n e a g g r e d i t a .