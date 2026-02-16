P a l e r m o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e l l a m a t t i n a e r o l ì e h o p a r t e c i p a t o a l l a s p a r a t o r i a ” . C o l p o d i s c e n a n e l g i a l l o s u l l ’ o m i c i d i o d e i t r e c a c c i a t o r i u c c i s i i l 2 8 g e n n a i o n e l b o s c o d i M o n t a g n a g r a n d e , n e l m e s s i n e s e . A c o n f e s s a r e d i a v e r e p a r t e c i p a t o a l l a m a t t a n z a i n c u i s o n o s t a t i u c c i s i i f r a t e l l i D a v i s P i n o , 2 6 a n n i , e G i u s e p p e P i n o , 4 4 a n n i , d i S a n P i e r N i c e t o e A n t o n i o G a t a n i , 8 2 a n n i d i P a t t i , è l ’ u n i c o i n d a g a t o , b r a c c i a n t e a g r i c o l o 5 2 e n n e c h e , p e r ò , d a q u e l m o m e n t o h a s c e l t o i l s i l e n z i o . L ’ u o m o , A . S . , d o p o a v e r e d e t t o a g l i i n q u i r e n t i , d a p e r s o n a i n f o r m a t a d e i f a t t i , q u i n d i s e n z a l a p r e s e n z a d i u n l e g a l e , d i e s s e r e s t a t o l ì q u e l l a m a t t i n a d e l t r i p l i c e o m i c i d i o , a l m o m e n t o d e l l a i n t e r r u z i o n e d e l l a s i t ( s o m m a r i e i n f o r m a z i o n i t e s t i m o n i a l i ) , p e r p r o c e d e r e c o n u n l e g a l e , p e r c h é i s c r i t t o n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i , h a d e c i s o d i c h i u d e r s i i n s i l e n z i o . E d a q u e l m o m e n t o n o n h a p i ù p a r l a t o . N o n l o h a f a t t o n e p p u r e n e i g i o r n i s c o r s i , q u a n d o è s t a t o s e n t i t o c o m e i n d a g a t o d a l l a P r o c u r a d i P a t t i ( M e s s i n a ) , a l l a p r e s e n z a d e i s u o i d i f e n s o r i . I n q u e l l a o c c a s i o n e , d a v a n t i a l P r o c u r a t o r e A n g e l o C a v a l l o e a l l a p m R o b e r t o A m p o l o , s i è a v v a l s o d e l l a f a c o l t à d i n o n r i s p o n d e r e . N e i p r o s s i m i g i o r n i , l ’ u o m o , i n d a g a t o p e r o m i c i d i o , v e r r à i n t e r r o g a t o n u o v a m e n t e , i n a t t e s a d e l r i s u l t a t o d i u n a s e r i e d i e s a m i b a l i s t i c i i n c o r s o d a p a r t e d e i R i s . G l i a v v o c a t i d i f e n s o r i d i A . S . , T o m m a s o C a l d e r o n e e F i l i p p o B a r b e r a , d o p o a v e r e c h i e s t o l a " r i s e r v a d i i n c i d e n t e p r o b a t o r i o " , c o n g e l a n d o p e r d i e c i g i o r n i l ' i n i z i o d i t u t t i g l i e s a m i i r r i p e t i b i l i s u f u c i l i , c a r t u c c e , p r o i e t t i l i , s c a r p o n i , v e s t i a r i o , t e l e f o n o , t a m p o n e p e r i r e s i d u i d i p o l v e r e d a s p a r o r i c o n d u c i b i l i a l l ' i n d a g a t o , h a n n o p r e s e n t a t o , n e i g i o r n i s c o r s i , c o m e a p p r e n d e l ' A d n k r o n o s , l a r i n u n c i a d i i n c i d e n t e p r o b a t o r i o . G l i e s a m i b a l i s t i c i s o n o r i t e n u t i f o n d a m e n t a l i d a l P r o c u r a t o r e d i P a t t i , A n g e l o V i t t o r i o C a v a l l o , c h e n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e l a s c e r à l a P r o c u r a p e r i n s e d i a r s i c o m e P r o c u r a t o r e d i T e r m i n i I m e r e s e ( P a l e r m o ) . I l t a m p o n e s u i r e s i d u i d i p o l v e r e d a s p a r o e f f e t t u a t o a l l ' i n d a g a t o i l g i o r n o d o p o l a s p a r a t o r i a , d a p e r s o n a i n f o r m a t a s u i f a t t i , p o t r e b b e n o n s e r v i r e p e r c h é l ’ u o m o è u n c a c c i a t o r e , q u i n d i a n c h e n e i g i o r n i p r e c e d e n t i a v e v a u s a t o l ’ a r m a . L e u n i c h e c e r t e z z e , f i n o r a , s o n o i t r e m o r t i . E c h e l ’ i n d a g a t o e r a a m i c o d i G a t a n i c o n c u i c o n d i v i d e v a l a p a s s i o n e p e r l a c a c c i a a l c i n g h i a l e n e r o d e i N e b r o d i , p r o p r i o d o v e è a v v e n u t a l a s p a r a t o r i a , i n c o n t r a d a C a r i s t i a . L ’ i n d a g a t o , s u b i t o d o p o i l r i t r o v a m e n t o d e i t r e c a d a v e r i , l a m a t t i n a d e l 2 8 g e n n a i o , c h i a m a t o d a g l i i n q u i r e n t i h a a m m e s s o d i e s s e r e a n d a t o a l l ' a l b a a c a s a d i G a t a n i , “ i n t o r n o a l l e 6 , o p o c o p r i m a " . D o p o u n a p a u s a c a f f è i d u e s o n o a n d a t i a p r e n d e r e i l c a n e d a c a c c i a d i G a t a n i , n e l l a s u a c a m p a g n a d i M o n t a g n a r e a l e . P e r ò q u i , i n u n p r i m o m o m e n t o , d i c e d i a v e r e l a s c i a t o l ’ a m i c o e d i e s s e r e a n d a t o v i a , p e r c h é “ p i o v e v a ” . P o i , n e l l e o r e s u c c e s s i v e , s e m p r e d a p e r s o n a i n f o r m a t a s u i f a t t i , q u i n d i n o n d a i n d a g a t o , h a a m m e s s o d i e s s e r e s t a t o l ì e d i a v e r e p a r t e c i p a t o a l l a s p a r a t o r i a . S a l v o p o i , q u a n d o è s t a t o c h i a m a t o i l l e g a l e , a v v a l e r s i d e l s i l e n z i o . C o s a c h e c o n t i n u a a f a r e a n c h e o r a . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )