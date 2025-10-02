R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a f o r z a m a s t i c a t o r i a s i r i d u c e s e n o n s i c u r a n o i d e n t i n e l t e m p o . E ' u n m e s s a g g i o s e m p l i c e , d i r e t t o e f i n a l m e n t e c o m p r e n s i b i l e d a t u t t i : i d e n t i n o n s e r v o n o s o l o a s o r r i d e r e , m a s o p r a t t u t t o a m a s t i c a r e . E q u a n d o s i m a s t i c a m a l e , l a q u a l i t à d e l l a v i t a p e g g i o r a " . L o h a d e t t o L u c a L e v r i n i , d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n O r t o d o n z i a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ' I n s u b r i a , i n t e r v e n u t o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l 4 5 e s i m o M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e , l ' i n i z i a t i v a p i ù l o n g e v a i n I t a l i a p e r l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e o r a l e , p r o m o s s a d a M e n t a d e n t e A n d i . " T r o p p o s p e s s o l a p r e v e n z i o n e s i r i d u c e a p a r l a r e d i c a r i e o g e n g i v i t e - h a a g g i u n t o L e v r i n i - M a o g g i i l f o c u s s i s p o s t a s u l l a f u n z i o n e : s e n o n l a v i a m o b e n e i d e n t i , n e l t e m p o m a s t i c h i a m o p e g g i o , e q u e s t o h a u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l a s a l u t e s i s t e m i c a e p s i c o l o g i c a " . L ' e s p e r i e n z a c l i n i c a e i d a t i , h a s p i e g a t o l o s p e c i a l i s t a , " c o n f e r m a n o c h e a n c h e u n g e s t o q u o t i d i a n o c o m e m o r d e r e u n a m e l a p u ò d i v e n t a r e d i f f i c i l e p e r c h i t r a s c u r a l a p r o p r i a i g i e n e o r a l e . E p p u r e m a n g i a r e b e n e è f o n d a m e n t a l e , n o n s o l o p e r i l c o r p o , m a a n c h e p e r l a m e n t e . Q u a n d o i d e n t i n o n p e r m e t t o n o p i ù d i v i v e r e c o n s e r e n i t à i l m o m e n t o d e l p a s t o , n e r i s e n t e a n c h e l ' e q u i l i b r i o p s i c o l o g i c o d e l l a p e r s o n a " . U n m e s s a g g i o c h i a r o a n c h e p e r l ' o p i n i o n e p u b b l i c a : " T u t t i s a n n o c h e b i s o g n a l a v a r s i i d e n t i , m a i l v e r o o b i e t t i v o - h a e v i d e n z i a t o L e v r i n i - è t r a s f o r m a r e q u e s t o s a p e r e i n c o s c i e n z a , c o s ì d a c r e a r e a b i t u d i n i d u r e v o l i e c o n s a p e v o l i . P r e v e n z i o n e s i g n i f i c a v i v e r e m e g l i o , e p i ù a l u n g o " .