R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l r u o l o d i M e n t a d e n t , i n s i e m e a d A n d i , è q u e l l o d i d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e , t r a s f o r m a n d o l a c o n s a p e v o l e z z a i n p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a . P e r c h é p r e v e n i r e è u n d i r i t t o , e d e v e d i v e n t a r e u n a p r a t i c a q u o t i d i a n a , a c c e s s i b i l e e c o n d i v i s a " . L o h a d e t t o C r i s t i a n o G u l l o t t a , M a r k e t i n g O r a l C a r e I t a l i a & B r a n d D e v e l o p m e n t L e a d E u r o p e d i U n i l e v e r / M e n t a d e n t , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a p e r i l 4 5 e s i m o M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e , l a p i ù l o n g e v a c a m p a g n a i t a l i a n a d e d i c a t a a l l a s a l u t e o r a l e , n a t a d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a M e n t a d e n t e A n d i . " I d a t i I p s o s - h a r i c o r d a t o G u l l o t t a - c i d i c o n o c h e o l t r e i l 6 0 % d e g l i i t a l i a n i h a g i à p r e n o t a t o u n a v i s i t a o d o n t o i a t r i c a , m a i l 4 0 % a n c o r a n o , e m e t à d i q u e s t i n o n i n t e n d e f a r l o . E ' q u i c h e d o b b i a m o i n t e r v e n i r e : f a r e s i s t e m a , c o i n v o l g e r e , c o m u n i c a r e i n m o d o e f f i c a c e e d i f f u s o " . A t t r a v e r s o u n a r e t e c a p i l l a r e d i o l t r e 1 0 m i l a s t u d i d e n t i s t i c i A n d i , l a c a m p a g n a a g i s c e s u p i ù l i v e l l i : n e g l i s t u d i , n e i p u n t i v e n d i t a , i n T v e s u i s o c i a l m e d i a , c o n u n l i n g u a g g i o s e m p l i c e , c h i a r o e s c i e n t i f i c a m e n t e c o r r e t t o . " I l g e s t o d e l m o r s o a l l a m e l a - h a s o t t o l i n e a t o G u l l o t t a - è u n i v e r s a l e , c o m p r e n s i b i l e , c o i n v o l g e n t e . C i p e r m e t t e d i r i c o r d a r e a t u t t i c h e l a b o c c a è l a f i n e s t r a d e l n o s t r o c o r p o e c h e n o n è m a i t r o p p o t a r d i p e r i n i z i a r e a p r e n d e r s e n e c u r a " .