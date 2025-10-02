R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i a n n i ' 8 0 u n b a m b i n o d i 1 2 a n n i a v e v a i n m e d i a o l t r e 1 0 d e n t i c a r i a t i . O g g i s i a m o s c e s i a m e n o d i 1 : u n r i s u l t a t o s t r a o r d i n a r i o , f r u t t o d i d e c e n n i d i i m p e g n o n e l l a p r e v e n z i o n e . M a a d e s s o d o b b i a m o s p o s t a r e l o s g u a r d o o l t r e i l d e n t e i n s é : l a v e r a s f i d a è p r e n d e r s i c u r a d e i t e s s u t i d i s o s t e g n o , a c o m i n c i a r e d a l l e g e n g i v e , p e r g a r a n t i r e b e n e s s e r e e q u a l i t à d e l l a v i t a a u n a p o p o l a z i o n e c h e i n v e c c h i a " . L o h a d e t t o C a r l o G h i r l a n d a , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e n t i s t i i t a l i a n i ( A n d i ) , i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i p e r i l 4 5 e s i m o M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e , l a p i ù l o n g e v a c a m p a g n a i t a l i a n a p e r l ' i g i e n e o r a l e , n a t a d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A n d i e M e n t a d e n t . L a s a l u t e g e n g i v a l e " è a n c o r a t r o p p o s p e s s o t r a s c u r a t a - h a p r o s e g u i t o G h i r l a n d a - T u t t i s i l a v a n o i d e n t i a l m a t t i n o , m a n o n s e m p r e c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e q u e l g e s t o è p r e v e n z i o n e a t t i v a . C o m e è s u c c e s s o c o n l a c a r i e , d o b b i a m o o r a a g i r e s u l l a m o t i v a z i o n e e s u l l a c o n o s c e n z a " . P e r G h i r l a n d a , i l p u n t o è c h i a r o : " S o l o u n s i s t e m a i n f o r m a t i v o e f f i c a c e , c h e u n i s c a i n f o r m a z i o n e s c i e n t i f i c a e c o n s a p e v o l e z z a p e r s o n a l e , p u ò d a v v e r o c a m b i a r e l e a b i t u d i n i d e l l a p o p o l a z i o n e e p r e v e n i r e l e p a t o l o g i e p a r o d o n t a l i , s e m p r e p i ù d i f f u s e , m a a n c o r a s o t t o v a l u t a t e " .