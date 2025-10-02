R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i t a l i a n o s u 3 ( 3 2 % ) n o n s i s e n t e s i c u r o n e l m o r d e r e u n a m e l a . U n g e s t o s i m b o l i c o , m a a n c h e c o n c r e t o , c h e a c c e n d e i r i f l e t t o r i s u u n a s p e t t o s p e s s o s o t t o v a l u t a t o d e l l a s a l u t e o r a l e : l a ' f o r z a g e n g i v a l e ' . E p p u r e , d a v a n t i a g e n g i v e c h e s a n g u i n a n o , s o l o d i 1 p e r s o n a s u 3 ( 3 0 % ) p r e n o t e r e b b e u n a v i s i t a d a l d e n t i s t a . I n c o n f r o n t o , i l 6 0 % l o f a r e b b e p e r u n a c a r i e e i l 4 6 % p e r p l a c c a o t a r t a r o . A r i l e v a r l o è u n a r i c e r c a c o n d o t t a d a I p s o s i n o c c a s i o n e d i u n o s t o r i c o t r a g u a r d o : i l 4 5 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e , c o n s i d e r a t a l ' i n i z i a t i v a p i ù l o n g e v a e r a d i c a t a n e l l ' a m b i t o d e l l a p r e v e n z i o n e i n I t a l i a . P r o m o s s a d a A n d i - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e n t i s t i i t a l i a n i e M e n t a d e n t , d a o l t r e 4 d e c e n n i p r o m u o v e l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l ' i g i e n e e d e l l a s a l u t e o r a l e c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 1 0 m i l a d e n t i s t i v o l o n t a r i c h e o g n i a n n o s i m e t t o n o a d i s p o s i z i o n e . " I l 4 5 e s i m o M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e n o n è s o l o u n a n n i v e r s a r i o , m a l a t e s t i m o n i a n z a d e l l a v i s i o n e c o n d i v i s a c h e d a d e c e n n i l e g a A n d i a M e n t a d e n t - a f f e r m a C a r l o G h i r l a n d a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A n d i - P u n t i a m o a u n f u t u r o i n c u i l a s a l u t e o r a l e s i a r i c o n o s c i u t a c o m e p i l a s t r o d e l b e n e s s e r e g e n e r a l e . Q u e s t o t r a g u a r d o c i s p i n g e a g u a r d a r e a v a n t i , c o n s o l i d a n d o i l n o s t r o i m p e g n o a i n n o v a r e e i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e p e r t u t t i g l i i t a l i a n i . L a n o s t r a f o r z a r i s i e d e n e l l a c a p a c i t à d i f a r e r e t e , e i l M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e n e è l a p r o v a p i ù t a n g i b i l e . Q u e s t ' a n n o , i n p a r t i c o l a r e , c i c o n c e n t r i a m o s u l l a s a l u t e g e n g i v a l e , a n c o r a t r a s c u r a t a q u a n d o s i t r a t t a d i f a r e p r e v e n z i o n e . M a i n u n c o n t e s t o i n c u i p i ù d i 1 i t a l i a n o s u 2 s o f f r e d i m a l a t t i e p a r o d o n t a l i , è p i ù c h e m a i r i l e v a n t e s e n s i b i l i z z a r e l e p e r s o n e s u l r u o l o c r u c i a l e d e l l e g e n g i v e p e r l a s a l u t e o r a l e e s i s t e m i c a " . L ' i m p e g n o d i M e n t a d e n t e A n d i s u l l a p r e v e n z i o n e o r a l e a b b r a c c i a q u i n d i q u e s t ' a n n o l a s a l u t e d e l l e g e n g i v e , s p i e g a u n a n o t a . E ' e v i d e n t e , i n f a t t i , c o m e l a c o n s a p e v o l e z z a d e g l i i t a l i a n i s u l l a c e n t r a l i t à d e l l e g e n g i v e p e r l a s a l u t e g e n e r a l e d e l l a b o c c a s i a a n c o r a p r e c a r i a : s o l o i l 2 5 % c o n s i d e r a l ' i n v e c c h i a m e n t o g e n g i v a l e u n r i s c h i o d a m o n i t o r a r e e l o a n n o v e r a t r a i m o t i v i c h e s p i n g o n o a f a r e p r e v e n z i o n e . I n q u e s t o c o n t e s t o , r i s u l t a d u n q u e f o n d a m e n t a l e s e n s i b i l i z z a r e s u l l ' i m p o r t a n z a d i p r e s e r v a r e a n c h e l e g e n g i v e d a g l i e f f e t t i d e l t e m p o c h e p a s s a , d a t i a l l a m a n o . I n v e c c h i a m e n t o g e n g i v a l e e f o r z a m a s t i c a t o r i a , i n f a t t i , s o n o m o l t o p i ù d i u n a q u e s t i o n e p u r a m e n t e f u n z i o n a l e : è u n i n d i c a t o r e c o n c r e t o d e l l o s t a t o d i s a l u t e d e l l e g e n g i v e e , n e i s o g g e t t i c o n p a r o d o n t i t e , p u ò r i s u l t a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e c o m p r o m e s s a . I n u n o s t u d i o i n e d i t o c o n d o t t o d a L u c a L e v r i n i , d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n O r t o d o n z i a p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ' I n s u b r i a , è e m e r s o - r i p o r t a l a n o t a - c h e l a m a l a t t i a p a r o d o n t a l e i n c i d e n e g a t i v a m e n t e s u l l a f o r z a m a s t i c a t o r i a , r i d u c e n d o l a c a p a c i t à d i s t r i n g e r e t r a l e a r c a t e d e n t a r i e e g e n e r a n d o n o n s o l o i n s t a b i l i t à d e n t a l e m a a n c h e u n a p e r d i t a d i f i d u c i a p s i c o l o g i c a n e l m o r d e r e . " M o r d e r e u n a m e l a n o n è s o l o u n a p r o v a f i s i c a - r i m a r c a L e v r i n i - m a a n c h e d i a t t i t u d i n e m e n t a l e a l l o s v o l g i m e n t o d i u n a f u n z i o n e o r a l e f o n d a m e n t a l e : m o l t i p a z i e n t i , s o p r a t t u t t o a n z i a n i , p e r d o n o f i d u c i a n e l l a p r o p r i a c a p a c i t à d i a d d e n t a r e , e q u e s t o è s p e s s o l e g a t o a l l a m a l a t t i a p a r o d o n t a l e . L a p r e v e n z i o n e e l a c u r a d e l l a p a r o d o n t i t e m i g l i o r a n o n o n s o l o l a s t a b i l i t à d e n t a l e , m a a n c h e l a f o r z a n e l m o r d e r e e , c o n e s s a , l a b u o n a n u t r i z i o n e ; q u e s t o c o n f e r m a u l t e r i o r m e n t e c h e l a p r e v e n z i o n e o r a l e d e v e e s s e r e p e r t u t t a l a v i t a , p e r t r a s f o r m a r s i i n s i n o n i m o d i s a l u t e s i s t e m i c a p e r t u t t o i l c o r p o " . M a q u a l i s o n o , o g g i , g l i o s t a c o l i a l l a p r e v e n z i o n e ? S e c o n d o l ' i n d a g i n e I p s o s , t r a c o l o r o c h e n o n s i r e c a n o d a l d e n t i s t a d a p i ù a n n i , l e r a g i o n i a d d o t t e s o n o l e s e g u e n t i : i l 7 4 % d e g l i i n t e r v i s t a t i c i t a l ' i m p a t t o e c o n o m i c o ; i l 2 4 % h a p a u r a d e l l a v i s i t a ; i l 2 7 % n o n n e p e r c e p i s c e l a n e c e s s i t à . I l d i s a g i o a u m e n t a c o n l ' e t à : t r a g l i o v e r 5 5 , i l 3 0 % d i c h i a r a d i p r o v a r e i m b a r a z z o a f a r s i v i s i t a r e , v e r o s i m i l m e n t e p e r c h é s a d i n o n a v e r e u n a b o c c a i n s a l u t e . A 4 5 a n n i d a l l ' a v v i o d e l M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e i n I t a l i a , s o n o t u t t a v i a n u m e r o s i i t r a g u a r d i r a g g i u n t i , c o m e e v i d e n z i a t o a n c h e d a l l a r i c e r c a . L a p r e v e n z i o n e i n f a t t o d i s a l u t e o r a l e s i c o n f i g u r a c o m e u n a s c e l t a d i e c o n o m i a p e r s o n a l e e s a l u t e a l u n g o t e r m i n e , c o n i l 5 5 % c o n s a p e v o l e c h e p r e v e n i r e s i g n i f i c a e v i t a r e p r o b l e m i g r a v i e c o s t o s i . T r a l e m o t i v a z i o n i c h e s p i n g o n o a f a r e p r e v e n z i o n e a n c h e l a c o n s a p e v o l e z z a c h e g l i s t i l i d i v i t a ( f u m o , c a t t i v a a l i m e n t a z i o n e e c o s ì v i a ) p o s s o n o a v e r e c o n s e g u e n z e i m p o r t a n t i a n c h e s u l l a s a l u t e o r a l e ( 3 6 % ) e l a p a u r a d i d o v e r a f f r o n t a r e i n t e r v e n t i p i ù i n v a s i v i e c o s t o s i s e n o n f a p r e v e n z i o n e ( 3 4 % ) . I n c o n c l u s i o n e , n e g l i a n n i è c r e s c i u t a l a c o n s a p e v o l e z z a d e l v a l o r e d e l l a p r e v e n z i o n e , i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' a d o z i o n e d i s t i l i d i v i t a p i ù s a l u t a r i , c o n t u t t a v i a a n c o r a n u m e r o s i o s t a c o l i p r a t i c i , e c o n o m i c i , m a a n c h e p s i c o l o g i c i : d a l t e m a d e i c o s t i a l l a p a u r a d e l l a v i s i t a , f i n o a l d i s a g i o d i f r o n t e a u n a c o n d i z i o n e o r a l e g i à c o m p r o m e s s a . L a c a m p a g n a d i q u e s t ' a n n o - c h e s i è a p e r t a o g g i c o n u n a c o n f e r e n z a i s t i t u z i o n a l e a R o m a - p r e v e d e l a d i s t r i b u z i o n e d i m a t e r i a l i e d u c a t i v i , u n a m a p p a o n l i n e ( D e n t i s t F i n d e r ) p e r t r o v a r e i l d e n t i s t a v o l o n t a r i o p i ù v i c i n o e l a p o s s i b i l i t à d i e f f e t t u a r e v i s i t e i n s t u d i o c h e p r e v e d o n o a n c h e u n c o n t r o l l o a c c u r a t o d e l l a s a l u t e g e n g i v a l e . " D a 4 5 a n n i , c o n i l M e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e n t a l e c o n t r i b u i a m o a r a f f o r z a r e u n p o n t e f o n d a m e n t a l e p e r l a s a l u t e : q u e l l o t r a l o s t u d i o d e l p r o f e s s i o n i s t a e l a c a s a - d i c h i a r a C r i s t i a n o G a l l o t t a , M a r k e t i n g O r a l C a r e I t a l i a & B r a n d D e v e l o p m e n t L e a d E u r o p e U n i l e v e r - I d a t i c i d i c o n o c h e l a c o n s a p e v o l e z z a d e g l i i t a l i a n i è a u m e n t a t a : n e l 2 0 2 3 , s e m p r e c o n u n ' i n d a g i n e I p s o s a v e v a m o v i s t o a d e s e m p i o c h e s o l o 2 i t a l i a n i s u 1 0 c o n s i d e r a v a n o l ' i g i e n e o r a l e u n ' a b i t u d i n e i m p o r t a n t e p e r p r e v e n i r e l ' i n v e c c h i a m e n t o . O g g i p i ù d e l l a m e t à s i d i c e c o n s a p e v o l e c h e f a r e p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a e v i t a r e p r o b l e m i g r a v i e c o s t o s i . L e g e n g i v e , c h e s o n o l e f o n d a m e n t a d e i n o s t r i d e n t i , t r o p p o s p e s s o v e n g o n o t r a s c u r a t e . I l M e s e è u n ' o c c a s i o n e p e r s e n s i b i l i z z a r e l e p e r s o n e s u l f a t t o c h e s i p u ò e s i d e v e f a r e p r e v e n z i o n e p e r p r e s e r v a r e e m a n t e n e r e n e l t e m p o l a f o r z a m a s t i c a t o r i a " .