R o m a , 2 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ C e r c h i a m o d i s u p p o r t a r e c h i h a i l c o m p i t o d i p r e n d e r e d e c i s i o n i , s e n z a o s t a c o l i o s g a m b e t t i , c e r c a n d o d i o f f r i r e s o l u z i o n i c h e n o n v a n n o c o n t r o n e s s u n o . V o g l i a m o d i m o s t r a r e c h e c ' è u n P a e s e c h e c r e d e i n q u e s t o p r i n c i p i o , c h e c o l l a b o r a e c h e , q u a n d o s a r à i l m o m e n t o , s a r à p r o n t o p e r a t t u a r e u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e , m e t t e n d o l a c o m p e t e n z a e l ’ i m p e g n o a l l a b a s e d e l l a g e s t i o n e d e l l a c o s a p u b b l i c a ” . C o s ì P a o l o P a t r i z i o , C a p o d i G a b i n e t t o d i M e r i t o c r a z i a I t a l i a , p a r t e c i p a n d o , o g g i R o m a , a l s e t t i m o C o n g r e s s o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e c h e s e c o n d o l o s t e s s o P a t r i z i o “ i n c a r n a i l v o l t o p i ù n o b i l e d e l l a c i t t a d i n a n z a a t t i v a ” . L ’ a p p u n t a m e n t o v u o l e s t i m o l a r e u n d i a l o g o g e n t i l e s u i t e m i c r u c i a l i p e r i l P a e s e . “ U n G o v e r n o c o m p e t e n t e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a s u a c o m p o s i z i o n e , n o n è s o l o e f f i c i e n t e e d e f f i c a c e , m a è a n c h e g i u s t o - o s s e r v a P a t r i z i o - p e r c h é i n v i a u n m e s s a g g i o f o n d a m e n t a l e a l l a n a z i o n e . N o n c e d e a i p o p u l i s m i , p r e n d e d e c i s i o n i i m p o r t a n t i s e n z a s e g u i r e l a l o g i c a d e l c o n s e n s o , s e n z a s v e n d e r e i l p r e s e n t e , m a g u a r d a n d o c h i a r a m e n t e a l f u t u r o ” , c o n c l u d e .