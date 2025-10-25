R o m a , 2 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S i è c h i u s o o g g i a R o m a , a l T e a t r o R o s s i n i , i l V I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d i M e r i t o c r a z i a I t a l i a , u n e v e n t o d i s t r a o r d i n a r i o i m p a t t o m e d i a t i c o , c u l t u r a l e e p o l i t i c o c h e h a c o n s a c r a t o i l M o v i m e n t o q u a l e f o r z a p o l i t i c a e m e r g e n t e s u l p i a n o n a z i o n a l e . A c o n c l u s i o n e d e i l a v o r i , l ’ a p p r o v a z i o n e u n a n i m e d e l l a m o z i o n e c o n g r e s s u a l e p r e s e n t a t a d a l p r e s i d e n t e N a z i o n a l e W a l t e r M a u r i e l l o e d a l C o n s i g l i o d i P r e s i d e n z a n e l l e p e r s o n e d e l l a v i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e M a n u e l a L a m p i t e l l a , d e l C a p o d i G a b i n e t t o P a o l o P a t r i z i o , d e l l a r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e D i p a r t i m e n t i A l e s s i a F a c h e c h i , d e l C o n s i g l i e r e r e s p o n s a b i l e d e l l a s t r u t t u r a a t t u a t i v a e d e s e c u t i v a A l e s s a n d r o S e r r a o , d e l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A n n a m a r i a B e l l o , d e l T e s o r i e r e M a r c o D e l S o r b o , d e l G a r a n t e G i a n l u c a P i z z u t i , d e l l a R e s p o n s a b i l e r a p p o r t i i s t i t u z i o n a l i c o n l e a s s o c i a z i o n i A n t o n e l l a P a n i c o , d e l l a R e s p o n s a b i l e r a p p o r t i i s t i t u z i o n a l i A l e s s a n d r a M a g n a b o s c o e d e l l a R e s p o n s a b i l e S t a f f I s a b e l l a A u r i l l o . I l C o n s i g l i o d i P r e s i d e n z a c h i e d e a l C o n g r e s s o d i : i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a n e l l ’ o p e r a d i r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e , p e r r i m e t t e r e a l c e n t r o i l v a l o r e d e l l a p r e p a r a z i o n e , d e l l ’ o n e s t à i n t e l l e t t u a l e , d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , p u n t a n d o a l l ’ a f f e r m a z i o n e d i u n G o v e r n o d e l m e r i t o , c h e s i a i n g r a d o d i r i c o s t r u i r e u n s e n t i m e n t o d i f i d u c i a c o l l e t t i v a n e l l a p r e p a r a z i o n e , n e l l a d e m o c r a z i a , n e l l a p r e m i a l i t à d e l l ’ i m p e g n o e d e l s a c r i f i c i o , p e r r i n s a l d a r e i l l e g a m e t r a c i t t a d i n i e I s t i t u z i o n i e o f f r i r e u n r i n n o v a t o s c h e m a v a l o r i a l e c h e p o s s a f u n g e r e d a g u i d a , e s e m p i o e s p r o n e p e r t u t t i i c i t t a d i n i e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a a e s s e r e u n m o v i m e n t o c u l t u r a l e d i f f e r e n t e , c a p a c e d i u n i r e , d i a m a r e , d i i n c l u d e r e , d i f a r s o g n a r e , d i a m b i r e a l l ’ u m i l t à e a l g a r b o , d i s t u d i a r e e o s s e r v a r e i f e n o m e n i s o c i a l i a n t i c i p a n d o n e l a s o l u z i o n e a l l e f u t u r e p r o b l e m a t i c h e ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a a p e r s e g u i r e c o n f o r z a , u n i t a m e n t e a t u t t e l e c o m p o n e n t i d e l l a s o c i e t à c i v i l e , d e l l e a s s o c i a z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l e f o r z e e c o n o m i c h e , l ’ i n d i s p e n s a b i l e o p e r a d i r e g o l a m e n t a z i o n e d e l m o n d o d e i S o c i a l e d i p r e v i s i o n e d i l i m i t i a n z i t e m p o p e r c o n t e n e r e l ’ i n g r e s s o p r e p o t e n t e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l m o n d o d e l l a v o r o ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a a d a r e s o s t e g n o e p r o m u o v e r e p r o g e t t i c i v i c i , p e r u n a p o l i t i c a d i s t e n s i v a , i n c l u s i v a e d i q u a l i t à , o l t r e q u e l l a d e l l ’ a t t a c c o a l l a p e r s o n a , d e l l a c r i t i c a s t e r i l e , d e l l a d e m o n i z z a z i o n e d e l l ’ a v v e r s a r i o , d e l l e u r l a d a p i a z z a , p e r c o n c e n t r a r s i s u l l a c o s t r u z i o n e d a l b a s s o , s u l r i l a n c i o d i u n m o d o d i f a r e p o l i t i c a s a n o , c h e v a d a o l t r e l e i d e o l o g i e e c h e f a c c i a d e l d i a l o g o e d e l l a d i a l e t t i c a i l p r o p r i o c o l l a n t e , p e r r e a l i z z a r e u n p r o g e t t o a b e n e f i c i o d i t u t t i , i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ i n t e r a c o l l e t t i v i t à , a p r e s c i n d e r e d a l c o l o r e p o l i t i c o o d a l s o s t e g n o e l e t t o r a l e . E a n c o r a , i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a n e l p e r c o r s o d i p r o m o z i o n e d i u n a r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e , i n u n o a d a l t r e a s s o c i a z i o n i o m o v i m e n t i p o l i t i c i , c o s ì d a s u p e r a r e l e c r i t i c i t à d e l l ’ a t t u a l e f o r m u l a z i o n e l e g i s l a t i v a , a b e n e f i c i o d i u n a n o v e l l a c h e g a r a n t i s c a l ’ e f f e t t i v a r a p p r e s e n t a n z a , l a g o v e r n a b i l i t à e l a s t a b i l i t à d e l l ’ e s p r e s s i o n e d i v o t o d e i c i t t a d i n i , a u t o r i z z a n d o i l C o n s i g l i o d i P r e s i d e n z a a f a r r i c o r s o a g l i s t r u m e n t i e a l l e a z i o n i p i ù i d o n e e p e r c o n s e n t i r e i l r a g g i u n g i m e n t o d e l l ’ o b i e t t i v o ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a n e l l a p r o s e c u z i o n e d e l l ’ o p e r a d i c i t t a d i n a n z a a t t i v a g i à a v v i a t a , d a n d o v o c e e p o s s i b i l i t à d i p a r t e c i p a z i o n e d i r e t t a a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o v o g l i a d i c o n t r i b u i r e a l m i g l i o r a m e n t o d e l P a e s e , n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i e d e i v a l o r i d e l M o v i m e n t o , p e r f a v o r i r e u n a s e m p r e m a g g i o r e e s p r e s s i o n e d i f o r m e d i d e m o c r a z i a d i r e t t a , a d i n t e g r a z i o n e e s u p p o r t o d e l l e c l a s s i c h e f o r m e d i d e m o c r a z i a r a p p r e s e n t a t i v a ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a n e l l ’ i n v e s t i r e n e l l a c o n o s c e n z a , r i m u o v e n d o g l i o s t a c o l i a l l a l i b e r a e s p r e s s i o n e d e l l a c u r i o s i t à i n t e l l e t t u a l e e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a r i c e r c a , p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e p e r q u e l l a R i v o l u z i o n e c u l t u r a l e n e c e s s a r i a a l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o e a l l o s v i l u p p o a n c h e e c o n o m i c o d e l P a e s e ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a n e l l a p r o s e c u z i o n e d e l l ’ o p e r a g i à a v v i a t a d i p r o p o s i z i o n e c a l i b r a t a s u g l i e f f e t t i v i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i , s e n z a t i m o r i d i i m p o p o l a r i t à e n e l l a c o s t a n t e r i a f f e r m a z i o n e d e i v a l o r i d e l l ’ E q u i t à s o c i a l e , d e l M e r i t o e d e l P r o d o t t o I n t e r n o U m a n o , p e r o p e r a r e u n a r i l e t t u r a d e i p r o b l e m i e c o n o m i c i a l l a l u c e d e l l a g e r a r c h i a d e i v a l o r i p r o p o s t a d a l l a C a r t a c o s t i t u z i o n a l e . E a n c o r a , i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a a u n a s e m p r e m a g g i o r e e s t a b i l e i n t e r l o c u z i o n e i s t i t u z i o n a l e a d o g n i l i v e l l o , p e r d a r e c o n c r e t a e i n t e g r a l e a t t u a z i o n e a l l e p r o p o s t e d i r i f o r m a , a i d i s e g n i d i l e g g e e d a r t i c o l a t i p r e s e n t a t i , n o n c h é a t u t t e l e a l t r e i n i z i a t i v e a s s o c i a t i v e , c o s ì d a c o n s o l i d a r e i l r u o l o d i M e r i t o c r a z i a q u a l e v a l i d o i n t e r l o c u t o r e d i s u p p o r t o p e r o g n i a z i o n e d i g o v e r n o d e l P a e s e e d e i t e r r i t o r i ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a n e l p o t e n z i a m e n t o d e l l ' a t t i v i t à ̀ d e l l a S c u o l a d i f o r m a z i o n e p o l i t i c a C R E A , p u n t a n d o a l l o s v i l u p p o d e l l a c o n o s c e n z a e d e l l a c o m p e t e n z a t e c n i c a i n m a t e r i a d i v i s i o n e s t r a t e g i c a e d i g o v e r n o d e l P a e s e , p e r g a r a n t i r e s o s t e g n o a l l e I s t i t u z i o n i n e l c a m b i a m e n t o d e l l a m e n t a l i t à e n e l l a c r e a z i o n e d i u n a c l a s s e d i r i g e n t e p u b b l i c a e p r i v a t a d i l i v e l l o , c h e s i a i n g r a d o d i r i s p o n d e r e , c o n c a p a c i t à , c o m p e t e n z a e v i s i o n e , a l l e s f i d e d e l p r e s e n t e e d e l f u t u r o ; i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l a m i g l i o r e s t r u t t u r a z i o n e i n t e r n a , a c a r a t t e r e n a z i o n a l e e t e r r i t o r i a l e , a l f i n e d i c o n s e n t i r e l ’ a d o z i o n e d e l l a v e s t e e a r t i c o l a z i o n e o p e r a t i v a p i ù c o n s o n a a l p e r s e g u i m e n t o d e g l i i m p e g n i c o n g r e s s u a l i e d e i f i n i a s s o c i a t i v i e s t a t u t a r i , d a n d o s i n d ’ o r a a m p i o m a n d a t o a l P r e s i d e n t e N a z i o n a l e , i n c o n f o r m i t à d e l l o S t a t u t o . I n f i n e , i m p e g n a r e M e r i t o c r a z i a I t a l i a a n o n d i s c o s t a r s i d a l l a r i a f f e r m a z i o n e e c o n c r e t a a t t u a z i o n e d e i p r i n c i p i e l i n e e g u i d a e d i a z i o n e d e l i n e a t e n e l l e M o z i o n i c o n g r e s s u a l i d e g l i a n n i p a s s a t i , r i b a d e n d o n e l a c e n t r a l i t à e l a p e r s i s t e n z a : i n s i s t e n d o s u l l a r i c o s t r u z i o n e d i u n s o l i d o s i s t e m a v a l o r i a l e i n c e n t r a t o s u i p i l a s t r i d e l M e r i t o , d e l l ’ E q u i t à s o c i a l e , d e l l a V e r i t à , d e l l a F o r m a z i o n e e d e l l a T u t e l a a m b i e n t a l e , c o m e v a l o r i c o s t i t u z i o n a l m e n t e g a r a n t i t i d a r i p o r t a r e i n a u g e ; r i a f f e r m a n d o l a v o c a z i o n e e u r o p e i s t a l e g a t a a l m o d e l l o d e l l ’ E u r o p a d e i P o p o l i , e d i f i c a t a s u g l i i d e a l i d i s o l i d a r i e t à , d i l e a l e c o o p e r a z i o n e , d i i n c l u s i o n e e r e a l e i n t e g r a z i o n e ; r i n n o v a n d o l a f a c o l t à d e l l ’ A s s o c i a z i o n e d i t r a s f o r m a r s i , s e n z a a l c u n a d e l e g a u l t e r i o r e e l a d d o v e s i v e r i f i c h i n o l e c o n d i z i o n i e d e s i g e n z e p o l i t i c h e e s o c i a l i , i n u n s o g g e t t o a t t i v o d i n a t u r a e r a p p r e s e n t a n z a p o l i t i c a , m e d i a n t e l ’ a d o z i o n e d e l l a v e s t e e s t r u t t u r a o p e r a t i v a p i ù c o n s o n a a l p e r s e g u i m e n t o d i t a l e a g i r e , d a n d o s i n d ’ o r a a m p i o m a n d a t o a l P r e s i d e n t e N a z i o n a l e , i n c o n f o r m i t à a l l o S t a t u t o .