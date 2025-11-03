R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D a r i o F l o r i s , p r e c e d e n t e m e n t e B u s i n e s s U n i t D i r e c t o r O n c o l o g i a i n I t a l i a d i M e r c k , è s t a t o n o m i n a t o , d a l 1 n o v e m b r e , C o u n t r y L e a d R a r e T u m o r s I t a l y . L o a n n u n c i a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a , p r e c i s a n d o c h e , r i p o r t a n d o a F r a n c o i s F e i g , E u r o p e R e g i o n a l V p R a r e T u m o r s , F l o r i s g u i d e r à l a c o s t r u z i o n e d e l l a f i l i a l e i t a l i a n a d e l l a d i v i s i o n e d e d i c a t a a i t u m o r i r a r i , n a t a a s e g u i t o d e l l ' a c q u i s i z i o n e d i S p r i n g W o r k s T h e r a p e u t i c s a l l ' i n i z i o d i q u e s t ' a n n o . " I l l a n c i o d i S p r i n g W o r k s i n I t a l i a s e g n a u n m o m e n t o s t o r i c o p e r l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e e , s o p r a t t u t t o , p e r i p a z i e n t i c o n t u m o r i r a r i - a f f e r m a F l o r i s - S e n t i a m o u n p r o f o n d o s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à n e l p o r t a r e u n n u o v o o r i z z o n t e d i s p e r a n z a a c o l o r o c h e s o n o c o l p i t i d a t u m o r i d e s m o i d i e N F 1 - P N . S p r i n g W o r k s r a p p r e s e n t a l a p i ù g r a n d e a c q u i s i z i o n e n e l s e t t o r e s a n i t a r i o d i M e r c k n e g l i u l t i m i 2 0 a n n i e d è u n a p r o v a t a n g i b i l e d e l n o s t r o i m p e g n o q u o t i d i a n o n e l t r a s f o r m a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i " . F l o r i s è e n t r a t o i n M e r c k I t a l i a a g e n n a i o 2 0 1 7 , r i c o p r e n d o r u o l i d i c r e s c e n t e r e s p o n s a b i l i t à p r i m a n e l l e a r e e f e r t i l i t à , e n d o c r i n o l o g i a ( t i r o i d e e o r m o n e d e l l a c r e s c i t a ) , c a r d i o v a s c o l a r e , e p o i i n o n c o l o g i a . I n p r e c e d e n z a - c o n c l u d e l a n o t a - h a a c q u i s i t o e s p e r i e n z a i n v a r i s e t t o r i , t r a c u i a l i m e n t a r e , b e n i d i c o n s u m o e t e l e c o m u n i c a z i o n i .