R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a m a l a t t i a m e t t e d e n t r o l e p e r s o n e u n s e n s o d i p a u r a , f a t e m e r e c h e d a l t u n n e l i m b o c c a t o n o n s i p o s s a u s c i r e . M a f a r e s p o r t , s o p r a t t u t t o i n g r u p p o , è u n a c o s a a s s o l u t a m e n t e p o s i t i v a , i n q u a n t o d à l a p o s s i b i l i t à a l l e p e r s o n e d i c o n f r o n t a r s i , u s c i r e d i c a s a , f a r e u n ' e s p e r i e n z a c o m u n e , f a r e s q u a d r a e r i p r e n d e r e l a p r o p r i a v i t a n o r m a l e . F a r e s p o r t h a q u e s t o g r a n d e p o t e r e : p e r m e t t e d i u s c i r e d a l l a q u o t i d i a n i t à d e l l a m a l a t t i a e f a r e q u a l c o s a c h e p u ò s e m b r a r e s t r a o r d i n a r i o , m a i n v e c e è q u o t i d i a n o " . C o s ì , G i o v a n n i F r a n g i , m e n t a l c o a c h e t e c n i c o d i N o r d i c W a l k i n g , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n c o n t r o ' A v r ò c u r a d i m e . U n a n u o v a v i t a d o p o u n t u m o r e a l s e n o ' d i D o n n a M o d e r n a , r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i N o v a r t i s e o r g a n i z z a t o n e l c o n t e s t o d e l l ' O t t o b r e r o s a . " L e c u r e s o n o i m p r e s c i n d i b i l i " , p r e m e t t e F r a n g i . " S i c u r a m e n t e , p e r ò , l ' a p p r o c c i o m e n t a l e è i m p o r t a n t e p e r c h é p e r m e t t e d i p e n s a r e c h e s i p o s s a r i p r e n d e r e l a p r o p r i a v i t a d i t u t t i i g i o r n i - a n d a r e i n p a l e s t r a , c a m m i n a r e , s t a r e n e l l a n a t u r a " - e s v o l g e r e " t u t t e q u e l l e a t t i v i t à c h e s i f a c e v a n o p r i m a d i i n c o n t r a r e l a m a l a t t i a e c h e " d o p o l a d i a g n o s i e a n c h e d o p o l e t e r a p i e " m a g a r i s i t e n d e a n o n f a r e p i ù . Q u a n d o p a r l i a m o d i e s e r c i z i o f i s i c o i n d o n n e o p e r a t e d i t u m o r e a l s e n o - s o t t o l i n e a i l m e n t a l c o a c h - c i v o g l i o n o d e l l e c a u t e l e i m p o r t a n t i i n q u a n t o l e o p e r a z i o n i c h i r u r g i c h e d i a s p o r t a z i o n e , p a r z i a l e o t o t a l e , d e l s e n o p o s s o n o a v e r e c o m e e s i t i a n c h e a d e r e n z e e c i c a t r i c i . B i s o g n a q u i n d i s t a r e m o l t o a t t e n t i a l l a p r a t i c a f i s i c a " . I l N o r d w a l k i n g è u t i l e p e r c h é " p e r m e t t e d i f a r e u n ' a t t i v i t à m o l t o g r a d u a l e . I n o l t r e l e d o n n e p o s s o n o s c e g l i e r e q u a n t o i m p e g n a r e l a f o r z a d e l l a p a r t e s u p e r i o r e d e l t r o n c o e , s o p r a t t u t t o , l ' a m p i e z z a d e l m o v i m e n t o p e r n o n c r e a r e p r o b l e m i c o n c i c a t r i c i e a d e r e n z e p o s t o p e r a t o r i e " .