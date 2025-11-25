R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l c a m m i n o è i n i z i a t o 3 a n n i f a c o n l ' i n s e d i a m e n t o d e l n u o v o m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , c h e h a d a t o l ' i n p u t f o n d a m e n t a l e p e r r a f f o r z a r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e , p a r t e n d o d a l l e r i s o r s e . I n q u e s t i 3 a n n i s o n o s t a t e s t a n z i a t e u n a q u a n t i t à d i r i s o r s e c o m e n o n s i e r a m a i v i s t a i n p a s s a t o . T u t t a v i a , t a l i r i s o r s e d a s o l e n o n s o n o s u f f i c i e n t i " e i n o l t r e " n o n d e v o n o e s s e r e d i s t r i b u i t e a p i o g g i a , m a f i n a l i z z a t e p e r o b i e t t i v i s p e c i f i c i c h e r i f l e t t o n o i f a b b i s o g n i r e a l i d e l l a p o p o l a z i o n e . L o a b b i a m o i n i z i a t o a f a r e e c o n t i n u i a m o a f a r l o " . C o s ì F r a n c e s c o S a v e r i o M e n n i n i , c a p o D i p a r t i m e n t o P r o g r a m m a z i o n e , d i s p o s i t i v i m e d i c i , f a r m a c o e p o l i t i c h e i n f a v o r e d e l S s n d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , i n t e r v e n e n d o a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t i n c o r s o a d A r e z z o . " A b b i a m o f a t t o i l D d l s u l l e l i s t e d ' a t t e s a c h e , c o m e m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , c i d à l a p o s s i b i l i t à , i n s i e m e a n c h e a l l ' A g e n a s - A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i , d i v e r i f i c a r e l a s i t u a z i o n e r e a l e n e l l e s i n g o l e R e g i o n i - r i c o r d a M e n n i n i - P e r t a n t o , m o n i t o r a n d o q u e s t i d a t i , è i m p o r t a n t e r i u s c i r e a i n t e r v e n i r e l a d d o v e s i c r e a n o s i t u a z i o n i d i i n e f f i c i e n z a , c h e n o n g a r a n t i s c o n o l ' a s s i s t e n z a c h e r i c h i e d o n o i c i t t a d i n i . A b b i a m o g i à i m p l e m e n t a t o u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i u t i l i a r a f f o r z a r e l ' a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e . I r i s u l t a t i n o n s i p o s s o n o v e d e r e d a u n a n n o a l l ' a l t r o - p r e c i s a - m a c o l t e m p o s i i n i z i a n o a v e d e r e r i s u l t a t i i m p o r t a n t i e i n t e r e s s a n t i n e l l e r e a l t à c h e s o n o a n d a t e p i ù a v a n t i e c h e h a n n o i n i z i a t o p r i m a . E ' s t a t o f a t t o u n p i a n o s t r a o r d i n a r i o p e r l ' a s s u n z i o n e d e i m e d i c i , e d e g l i i n f e r m i e r i . P e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e a b b i a m o i n c r e m e n t a t o i l F o n d o p e r l a p r e v e n z i o n e e q u e s t o c r e d o c h e s i a u n o d e g l i a s p e t t i f o n d a m e n t a l i , p e r c h é i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e è a t u t e l a p r o p r i o d e i c i t t a d i n i s t e s s i " . I n o l t r e , " s t i a m o l a v o r a n d o s u l l a s c r i t t u r a d i u n P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , c h e m a n c a d a c i r c a 1 5 - 1 8 a n n i : l a p r i m a b o z z a è s t a t a g i à s c r i t t a - s o t t o l i n e a M e n n i n i - A d e s s o i n i z i e r a n n o l e i n t e r l o c u z i o n i c o n A g e n a s , l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à e l e R e g i o n i , i n m o d o d a a r r i v a r e a l p r o s s i m o a n n o c o n u n a d e f i n i z i o n e d e l P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . " C r e d o c h e q u e s t o s i a i l p e r c o r s o f o n d a m e n t a l e c h e b i s o g n a c o n t i n u a r e a p o r t a r e a v a n t i , t e n e n d o p r e s e n t e c h e l ' o b i e t t i v o n o n è r i s p a r m i a r e e r i d u r r e - p u n t u a l i z z a i l c a p o d i p a r t i m e n t o - m a c o n s i d e r a r e l a s a n i t à c o m e u n i n v e s t i m e n t o , c e r c a n d o d i r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e e r i d u r r e i l g a p c h e p u r t r o p p o e s i s t e t r a a l c u n e r e g i o n i r i s p e t t o a d a l t r e . Q u e s t o è l ' o b i e t t i v o c h e c i s i a m o p o s t i i n s i e m e a t u t t e l e r i f o r m e c h e s t i a m o m e t t e n d o i n p i e d i , n o n u l t i m a q u e l l a s u l l ' a s s i s t e n z a o s p e d a l i e r a e t e r r i t o r i a l e , c h e v e d r à a n c h e l a d e f i n i z i o n e d i n u o v i s t a n d a r d c h e s e r v i r a n n o n u o v a m e n t e a g a r a n t i r e u n a c c e s s o p i ù r a p i d o a i t r a t t a m e n t i e a l l e c u r e p e r t u t t i i c i t t a d i n i " . G i à c o n l e r i s o r s e " c h e a b b i a m o m e s s o p e r q u a n t o r i g u a r d a i l p i a n o s t r a o r d i n a r i o d e l l e a s s u n z i o n i e a g l i i n v e s t i m e n t i s u l l a s a n i t à d i g i t a l e e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e - r i m a r c a M e n n i n i - o g n i a n n o s t i a m o r i v e d e n d o f o n d i a g g i u n t i v i , c h e n o n s o n o s t r a o r d i n a r i : t u t t e l e r i s o r s e d i c u i s i è s e n t i t o p a r l a r e i n q u e s t i u l t i m i m e s i , i f a m o s i 7 , 4 m i l i a r d i d i e u r o i n p i ù c h e a b b i a m o m e s s o p e r i l 2 0 2 6 , s o n o f i n a l i z z a t i e a d e c o r r e r e . P e r t a n t o , n e g l i a n n i s u c c e s s i v i , c i t r o v e r e m o q u e s t e r i s o r s e c h e s e r v i r a n n o a s o s t i t u i r e i f o n d i c h e s o n o s t a t i m e s s i " a d i s p o s i z i o n e " d a l P n r r " .