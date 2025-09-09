R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " R e g i s t r i a m o a n c o r a c a s i d i m e n i n g i t e t r a a t l e t i a d o l e s c e n t i . E ' s u c c e s s o i n S a r d e g n a e i n V e n e t o , q u e s t o p e r c h é i r a g a z z i n o n v a n n o d a l m e d i c o . P e r q u e s t o m o t i v o è n e c e s s a r i a u n a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e a t u t t i i l i v e l l i , s o p r a t t u t t o t r a i r a g a z z i . L a f a s e d i t r a n s i z i o n e d a l p e d i a t r a d i l i b e r a s c e l t a a l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e è a b b a s t a n z a c o m p l e s s a . I o c r e d o c h e i l m e d i c o d e l l o s p o r t , n e g l i a m b u l a t o r i , n e i s e r v i z i p u b b l i c i , p o s s a i n t e r c e t t a r e q u e s t e f a s c e d i p o p o l a z i o n e e f a r e u n ' a z i o n e d i p r o m o z i o n e v e r s o l a v a c c i n a z i o n e e d i i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a a n c h e v e r s o i g e n i t o r i c i r c a l a n e c e s s i t à d i v a c c i n a r s i c o n t r o l a m e n i n g i t e , u n a p a t o l o g i a c h e c o l p i s c e a n c h e g l i a d o l e s c e n t i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a r c o S c o r c u , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e m e d i c o - s p o r t i v a i t a l i a n a ( F m s i ) , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o s c i e n t i f i c o - i s t i t u z i o n a l e ' F a r e p r e v e n z i o n e f r a s t r a t e g i a e c o n s a p e v o l e z z a : l a c o s c i e n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e . I l f u t u r o è n e l l e n o s t r e m a n i ' , o g g i a R o m a . " T r a i g i o v a n i s p o r t i v i i l r i s c h i o m e n i n g i t e è s i c u r a m e n t e m o l t o a l t o - s o t t o l i n e a S c o r c u - c o n s i d e r a t o c h e f r e q u e n t a n o g l i s p o g l i a t o i , l u o g h i d i a s s e m b r a m e n t o , a e r o p o r t i , l u o g h i c h i u s i . C r e d o c h e i l m e d i c o d e l l o s p o r t p o s s a a v e r e u n r u o l o f o n d a m e n t a l e n e l l ' i n t e r c e t t a r e i g i o v a n i e s e n s i b i l i z z a r l i a l l a v a c c i n a z i o n e a n t i - m e n i n g o c o c c o B " . S e c o n d o l o s p e c i a l i s t a " c i s o n o d i s p a r i t à r e g i o n a l i n e l l ' o f f e r t a d e i v a c c i n i , m a i l t e m a è c o m e f a r c a p i r e a l l e f a m i g l i e l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t a v a c c i n a z i o n e . A q u e s t o p r o p o s i t o o c c o r r e u n a r e t e t r a i d i p a r t i m e n t i d i p r e v e n z i o n e , i m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , i p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a e q u i n d i a n c h e l e s t r u t t u r e e i s e r v i z i d i m e d i c i n a d e l l o s p o r t , p e r c r e a r e u n ' o r g a n i z z a z i o n e t a l e d a f a r e u n a c o r r e t t a o p e r a d i p r o m o z i o n e v e r s o i g i o v a n i e l e l o r o f a m i g l i e " .