R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - B i s o g n a " a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u l l ' e c o n o m i a d e l l a R u s s i a e s u l l a s u a i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a , f i n c h é P u t i n n o n s a r à p r o n t o p e r l a p a c e " . A l l a v i g i l i a d e l l e c o m u n i c a z i o n i i n P a r l a m e n t o i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d i d o m a n i e d o p o d o m a n i , l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i e a l t r i l e a d e r e u r o p e i ( t r a q u e s t i , i l p r i m o m i n i s t r o i n g l e s e S t a r m e r , i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o M e r z , i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e M a c r o n e q u e l l o u c r a i n o Z e l e n s k y ) h a n n o f i r m a t o u n a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a p e r r i b a d i r e l a p o s i z i o n e d e l V e c c h i o C o n t i n e n t e s u l d o s s i e r u c r a i n o , t e m a c e n t r a l e d e l v e r t i c e i n p r o g r a m m a a B r u x e l l e s . U n a d e l l e q u e s t i o n i p r i n c i p a l i s u l t a v o l o d e i l e a d e r s a r à p r o p r i o i l s o s t e g n o f i n a n z i a r i o a K i e v n e i p r o s s i m i a n n i , c o m p r e s e l e p o s s i b i l i t à b a s a t e s u i b e n i r u s s i c o n g e l a t i . F i n o r a l ' U e e i s u o i S t a t i m e m b r i h a n n o f o r n i t o 1 7 7 , 5 m i l i a r d i d i e u r o a s o s t e g n o d e l l ' U c r a i n a , 6 3 , 2 d e i q u a l i s o t t o f o r m a d i s o s t e g n o m i l i t a r e . M a o r a è i l m o m e n t o d i p a s s a r e a l l o s t e p s u c c e s s i v o . " S t i a m o s v i l u p p a n d o m i s u r e p e r u t i l i z z a r e a p p i e n o i l v a l o r e d e i b e n i s o v r a n i r u s s i i m m o b i l i z z a t i a f f i n c h é l ' U c r a i n a d i s p o n g a d e l l e r i s o r s e d i c u i h a b i s o g n o " , s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e d e i l e a d e r . N e l l a s t e s s a n o t a i c a p i d i S t a t o e d i g o v e r n o d i c o n o d i s o s t e n e r e " f e r m a m e n t e l a p o s i z i o n e d e l p r e s i d e n t e T r u m p c h e i c o m b a t t i m e n t i d e b b a n o c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e , e c h e l ' a t t u a l e l i n e a d i c o n t a t t o d e b b a e s s e r e i l p u n t o d i p a r t e n z a p e r i n e g o z i a t i " . M a l ' u t i l i z z o d e g l i a s s e t r u s s i r e s t a u n ' n o d o ' , v i s t o c h e a l l ' i n t e r n o d e l l a U e n o n c ' è a n c o r a u n a n i m i t à s u l l ' a r g o m e n t o . I n o c c a s i o n e d e l v e r t i c e i n f o r m a l e d i C o p e n a g h e n c h e s i è s v o l t o a i n i z i o m e s e , s i è r e g i s t r a t o u n " c o n s e n s o c r e s c e n t e " s u l l ' i d e a d i f a r p a g a r e i c o s t i d e l l a g u e r r a i n c o r s o i n U c r a i n a n o n s o l o a i " c o n t r i b u e n t i e u r o p e i " , m a a n c h e a l l a R u s s i a : i n q u e l l a s e d e , i l e a d e r e u r o p e i h a n n o a v v i a t o u n c o n f r o n t o s u c o m e i m p i e g a r e i f l u s s i d i c a s s a g e n e r a t i d a i b e n i r u s s i c o n g e l a t i - c i o è i p r o v e n t i d e r i v a n t i d a l r i m b o r s o d e i t i t o l i d i S t a t o e d e l l e o b b l i g a z i o n i g i u n t e a s c a d e n z a - p e r f i n a n z i a r e u n p r e s t i t o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a d e s t i n a t o a l l ' U c r a i n a . L ' i d e a è c h e K i e v d o v r e b b e r e s t i t u i r e q u e l l e s o m m e a M o s c a s o l o d o p o c h e l a R u s s i a a v r à v e r s a t o l e r i p a r a z i o n i d i g u e r r a d o v u t e p e r l ' a g g r e s s i o n e , t r a s f o r m a n d o c o s ì u n i m m o b i l i z z o f i n a n z i a r i o i n u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d i s o l i d a r i e t à e r e s p o n s a b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e . M a i l v e r t i c e d i C o p e n a g h e n h a c r i s t a l l i z z a t o l e d i v i s i o n i n e l V e c c h i o C o n t i n e n t e . M a c r o n n o n h a n a s c o s t o l e s u e p e r p l e s s i t à , g i u d i c a n d o i l " s e q u e s t r o " d e i b e n i c o n t r a r i o a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . A n c o r a p i ù n e t t o i l p r i m o m i n i s t r o u n g h e r e s e V i k t o r O r b a n : " N o n s i a m o l a d r i , n o n t o c c h i a m o s o l d i a l t r u i " . C o n t r a r i a a n c h e l a S l o v a c c h i a . D i s e g n o o p p o s t o l e p a r o l e d e l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z , f a v o r e v o l e i n v e c e a q u e s t a i p o t e s i . D a l c a n t o s u o , n e i c o n s e s s i a c u i h a p a r t e c i p a t o M e l o n i n o n h a m a i n a s c o s t o l e s u e p e r p l e s s i t à s u l l ' u t i l i z z o d e i b e n i r u s s i c o n g e l a t i m a è a l l a v o r o , c o n g l i a l t r i p a r t n e r U e , p e r t r o v a r e u n a p o s s i b i l e s o l u z i o n e . I l t e s t o d e l l a r i s o l u z i o n e c h e l a m a g g i o r a n z a d i c e n t r o d e s t r a v o t e r à o g g i , a l t e r m i n e d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r , c o n f e r m a u n a p p r o c c i o i m p r o n t a t o a l l a c a u t e l a . I l g o v e r n o è i n v i t a t o " a t e n e r e c o n t o d e l l e e s i g e n z e u r g e n t i d i a s s i s t e n z a f i n a n z i a r i a e d i r i c o s t r u z i o n e d e l l ' U c r a i n a , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l ' i n d u s t r i a e u r o p e a " , s o t t o l i n e a n d o c h e " u n e v e n t u a l e u t i l i z z o d e i b e n i r u s s i i m m o b i l i z z a t i n o n p u ò c h e e s s e r e s u b o r d i n a t o a l l a c o m p a t i b i l i t à c o n i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . L a r i s o l u z i o n e s o l l e c i t a i n o l t r e l ' e s e c u t i v o " a m a n t e n e r e u n a f o r t e p r e s s i o n e s u l l a R u s s i a , n e l q u a d r o d e l l e a z i o n i , d e l l e d e c i s i o n i e d e l l e p r o c e d u r e c o n s o l i d a t e " . I n t a n t o d a l C r e m l i n o a r r i v a u n m o n i t o d i r e t t o a R o m a : l ' I t a l i a " n o n s i a c o m p l i c e d e l f u r t o d e l s e c o l o " , p e r c h é l ' u t i l i z z o d e g l i a s s e t r u s s i c o n g e l a t i n e l l ' a m b i t o d e l l e s a n z i o n i a M o s c a p e r l a g u e r r a i n U c r a i n a s i c o n f i g u r e r e b b e c o m e " u n r e a t o f i n a n z i a r i o c h e r i s c h i a d i o s t a c o l a r e n o t e v o l m e n t e l a p o s s i b i l i t à d i r i p r i s t i n a r e l a c o o p e r a z i o n e c o m m e r c i a l e - e c o n o m i c a c o n l a R u s s i a p e r m o l t i a n n i " , s i l e g g e i n u n l u n g o p o s t p u b b l i c a t o s u i s o c i a l d a l l ' a m b a s c i a t o r e r u s s o a R o m a , A l e x e i P a r a m o n o v . L ' a c c u s a d e l l ' a m b a s c i a t o r e è c h e t a l i b e n i v e r r e b b e r o u t i l i z z a t i p e r " c o m p r a r e a r m i d a a z i e n d e a m e r i c a n e e d e u r o p e e p e r l ' U c r a i n a p e r i n f l i g g e r e u n a ' s c o n f i t t a s t r a t e g i c a ' a l l a R u s s i a , c o n t i n u a n d o c o s ì l a d i s t r u z i o n e d e l l ' U c r a i n a e l a g u e r r a f i n o a l l ' u l t i m o u c r a i n o " . O l t r e a l l ' U c r a i n a , i l C o n s i g l i o e u r o p e o a f f r o n t e r à a l t r i t e m i d i r i l i e v o , a p a r t i r e d a l M e d i o O r i e n t e . I l e a d e r e u r o p e i d i s c u t e r a n n o g l i u l t i m i s v i l u p p i n e l l a r e g i o n e , c o m p r e s o l ' e s i t o d e l v e r t i c e d i S h a r m E l - S h e i k h p e r l a p a c e d e l 1 3 o t t o b r e , l a l i b e r a z i o n e d i o s t a g g i e l a f a s e i n i z i a l e d e l l a p r o p o s t a d i p a c e s t a t u n i t e n s e p e r G a z a . S u l t a v o l o a n c h e l a d i f e s a e u r o p e a , d o p o g l i a t t a c c h i i b r i d i e g l i a v v i s t a m e n t i d i d r o n i d i s o s p e t t a p r o v e n i e n z a r u s s a v i c i n o a l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e : n e l 2 0 2 4 l a s p e s a t o t a l e d e l l ' U e p e r l a d i f e s a h a r a g g i u n t o i 3 4 3 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a u m e n t o d e l 1 9 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 e d e l 3 7 % r i s p e t t o a l 2 0 2 1 . A l l ' o r d i n e d e l g i o r n o c i s o n o a n c h e l e p o l i t i c h e m i g r a t o r i e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ' U e , a r t i c o l a t a s u t r e f i l o n i p r i n c i p a l i : s e m p l i f i c a z i o n e d e l l a n o r m a t i v a e u r o p e a , t r a n s i z i o n e v e r d e e d i g i t a l i z z a z i o n e . I n f i n e , è p r e v i s t o u n d i b a t t i t o s u l c a r o c a s a , c o n l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a i m p e g n a t a a e l a b o r a r e u n p i a n o p e r g a r a n t i r e a l l o g g i a p r e z z i a c c e s s i b i l i . N o n è f o r m a l m e n t e a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o d e l C o n s i g l i o e u r o p e o , m a l a q u e s t i o n e d a z i c o n t i n u a a t e n e r e b a n c o . N o n o s t a n t e i l v i d e o c i r c o l a t o n e l l a g a l a s s i a M a g a - e r i l a n c i a t o s u T r u t h S o c i a l d a l l o s t e s s o D o n a l d T r u m p - s e c o n d o c u i G i o r g i a M e l o n i s a r e b b e p r o n t a a d a p r i r e u n t a v o l o d i r e t t o c o n l a C a s a B i a n c a , b y p a s s a n d o B r u x e l l e s , l a l i n e a d e l g o v e r n o i t a l i a n o r e s t a i n v a r i a t a : l e t r a t t a t i v e c o m m e r c i a l i c o n W a s h i n g t o n s p e t t a n o a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , m e n t r e s u l f r o n t e d e l l a p a s t a è i n c o r s o u n c o n f r o n t o b i l a t e r a l e . " S u l p i a n o c o m m e r c i a l e c i s o n o d e l l e r e g o l e c o n d i v i s e , c h e p o i c i s i a u n r a p p o r t o b i l a t e r a l e t r a I t a l i a e S t a t i U n i t i c r e d o c h e s i a u n f a t t o p o s i t i v o e n o n c i t r o v o n u l l a d i m a l e . Q u e s t o n o n s o s t i t u i s c e l e t r a t t a t i v e c h e p a s s a n o a t t r a v e r s o l a U e " , h a p r e c i s a t o i l m i n i s t r o d e l l ' A g r i c o l t u r a F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , a m a r g i n e d i u n e v e n t o d i U n i o n f o o d i n v i s t a d e l W o r l d P a s t a D a y . I l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o h a i n v e c e a n n u n c i a t o c h e a i n i z i o d i c e m b r e s a r à a W a s h i n g t o n p e r d i s c u t e r e , t r a l e a l t r e q u e s t i o n i , a n c h e q u e l l a d e i " d a z i a n t i d u m p i n g p r e d i s p o s t i p e r a l c u n e a z i e n d e d e l l a p a s t a i t a l i a n a " . I l r i f e r i m e n t o è a L a M o l i s a n a e R u m m o , c o l p i t e d a u n d a z i o a n t i d u m p i n g d e l 9 1 , 7 4 % , c u i s i a g g i u n g e i l 1 5 % g i à i m p o s t o l a s c o r s a e s t a t e : u n a m i s u r a c h e , s e c o n f e r m a t a , p o t r e b b e e n t r a r e i n v i g o r e i l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 . S e c o n d o f o n t i g o v e r n a t i v e v i c i n e a l d o s s i e r , l e a z i e n d e i t a l i a n e s t a n n o r i c e v e n d o " p i e n o s o s t e g n o s i a d a l p u n t o d i v i s t a d i p l o m a t i c o - c o n l ' a z i o n e d e l l ' a m b a s c i a t o r e i t a l i a n o a W a s h i n g t o n M a r c o P e r o n a c i - s i a d a q u e l l o p o l i t i c o " . L ' o b i e t t i v o , s p i e g a n o l e s t e s s e f o n t i , è d i f e n d e r e l ' e x p o r t d i p a s t a i t a l i a n a , c h e c o n t i n u a a r e g i s t r a r e n u m e r i i m p o r t a n t i : o l t r e 6 0 0 m i l i o n i d i e u r o s o l o n e g l i S t a t i U n i t i e p i ù d i 4 m i l i a r d i a l i v e l l o g l o b a l e . L ' i n t e r l o c u z i o n e c o n i p r o d u t t o r i r e s t a " c o s t a n t e " , a n c h e p e r c h é c i r c a i l 6 0 % d e l g r a n o u t i l i z z a t o p e r l a p a s t a è d i o r i g i n e i t a l i a n a . ( d i A n t o n i o A t t e )