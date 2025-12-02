R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a s t a b i l i t à p o l i t i c a è c e r t a m e n t e e s s e n z i a l e p e r m e t t e a l l e i m p r e s e d i p r o g r a m m a r e e i n v e s t i r e , i n n o v a r e e a i l a v o r a t o r i d i g u a r d a r e c o n f i d u c i a a l f u t u r o , a l l a n o s t r a e c o n o m i a d i m a n t e n e r e u n a r o t t a c h i a r a i n m e z z o a l l e c r i s i , c h e s i a m o i n e v i t a b i l m e n t e c h i a m a t i a d a f f r o n t a r e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i n e l v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d i A l i s , l ' A s s o c i a z i o n e l o g i s t i c a d e l l ' i n t e r m o d a l i t à s o s t e n i b i l e . " N e g l i u l t i m i a n n i t e n s i o n i e c o n f l i t t i g e o p o l i t i c i h a n n o i n c i s o s u l l e c a t e n e d ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o , s u i c o s t i d e l l a l o g i s t i c a , e p p u r e i l v o s t r o c o m p a r t o h a r e a g i t o c o n f o r z a e i l g o v e r n o h a s c e l t o d i s o s t e n e r e c h i , c o m e v o i , n o n s i è a r r e s o e h a c o n t i n u a t o a p r o d u r r e v a l o r e " , h a d e t t o a n c o r a . I l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i " è s t a t o s p e s s o c o l p i t o d a s c e l t e e u r o p e e p i ù i d e o l o g i c h e c h e p r a g m a t i c h e , l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a è u n o b i e t t i v o c h e o v v i a m e n t e c o n d i v i d i a m o , m a d e v e e s s e r e c o m p a t i b i l e c o n l a r e a l t à , d e v e e s s e r e c o m p a t i b i l e c o n i t e m p i d e l l e i m p r e s e , d e v e e s s e r e c o m p a t i b i l e c o n l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a " h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . L ' E u r o p a , s o t t o l i n e a " n o n p u ò p e r m e t t e r s i d i i g n o r a r e q u e s t e n e c e s s i t à . S e r v e e q u i l i b r i o t r a t u t e l a d e l l ' a m b i e n t e e c o m p e t i t i v i t à p e r p r o t e g g e r e l e n o s t r e f i l i e r e s t r a t e g i c h e e p e r p r o t e g g e r e l a f o r z a d e l m a d e i n I t a l y e o c c o r r e i n v e s t i r e i n i n n o v a z i o n e e t e c n o l o g i e " .