R i m i n i , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i a M e l o n i a l l a p r o v a d e l l ' " a p p l a u s o m e t r o " d i C o m u n i o n e e L i b e r a z i o n e . O g g i l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s a r à o s p i t e a l M e e t i n g d i R i m i n i , l a t r a d i z i o n a l e k e r m e s s e c h e s e g n a i l r i t o r n o d e l l a p o l i t i c a s u i b a n c h i d i s c u o l a d o p o l a p a u s a e s t i v a , c h e l a l e a d e r d i F r a t e l l i d ' I t a l i a h a t r a s c o r s o t r a l e c o s t e v e n t o s e d e l l e i s o l e g r e c h e e g l i u l i v i d e l l a P u g l i a , c o n i n m e z z o l a m i s s i o n e a W a s h i n g t o n p e r i c o l l o q u i s u l l ' U c r a i n a c o n D o n a l d T r u m p e i l e a d e r e u r o p e i . P e r l a p r e m i e r s i t r a t t a d e l l a p r i m a v o l t a a l M e e t i n g n e l l e v e s t i d i c a p o d e l g o v e r n o . L ' u l t i m a p a r t e c i p a z i o n e r i s a l e a l l ' e s t a t e 2 0 2 2 , d u r a n t e l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r l e p o l i t i c h e , i n u n p a n e l c o n g l i a l t r i l e a d e r d i c e n t r o d e s t r a e c e n t r o s i n i s t r a : a l l ' e p o c a i l s e g r e t a r i o d e l P d e r a E n r i c o L e t t a , p r i n c i p a l e s f i d a n t e d i M e l o n i n e l l a c o r s a c h e p o r t ò i l c e n t r o d e s t r a a l g o v e r n o . I n a m b i e n t i d i m a g g i o r a n z a c ' è c h i a z z a r d a u n p a r a l l e l i s m o t r a l a k e r m e s s e d i C o m u n i o n e e L i b e r a z i o n e e A t r e j u , l a f e s t a a n n u a l e d i F d i : d u e m a n i f e s t a z i o n i c h e s i m u o v o n o s u b i n a r i d i v e r s i m a c h e h a n n o s e m p r e f a t t o d e l c o n f r o n t o u n a d e l l e l o r o p r i n c i p a l i c a r a t t e r i s t i c h e . I n p i ù , s i s o t t o l i n e a , e n t r a m b e l e m a n i f e s t a z i o n i , s o n o i n g r a n p a r t e o r g a n i z z a t e d a v o l o n t a r i . L ' i n t e r v e n t o d e l l a p r e m i e r è p r e v i s t o a l l e 1 2 , i n t r o d o t t o d a l p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e M e e t i n g , B e r n h a r d S c h o l z . D a l s u o d i s c o r s o c i s i a t t e n d o n o r i f e r i m e n t i a l l a d i f f i c i l e s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e - U c r a i n a , G a z a , r a p p o r t i c o n g l i U s a e t e n u t a d e l l ' O c c i d e n t e - o l t r e a i d o s s i e r i n t e r n i , i n p a r t i c o l a r e l e m i s u r e d e l l a p r o s s i m a m a n o v r a s u c e t o m e d i o e f a m i g l i e , t e m i p a r t i c o l a r m e n t e c a r i a l l a p l a t e a r i m i n e s e . M e l o n i n o n d o v r e b b e s o t t r a r s i n e p p u r e a l t r a d i z i o n a l e g i r o t r a g l i s t a n d d e l l a F i e r a . L a g i o r n a t a d i o g g i s a r à a n c h e q u e l l a d i M a t t e o S a l v i n i . I l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e l e a d e r d e l l a L e g a i n t e r v e r r à a l l e 1 7 . 3 0 s u i n f r a s t r u t t u r e e " d e s e r t i " d e l l a m o d e r n i t à , i n s i e m e a d A l f r e d o M a r i a B e c c h e t t i , p r e s i d e n t e d i I n f r a t e l , e S t e f a n o A n t o n i o D o n n a r u m m a , A d e D g d e l G r u p p o F s , i n u n p a n e l m o d e r a t o d a l d i r e t t o r e d e l l a F o n d a z i o n e M e e t i n g , E m m a n u e l e F o r l a n i . I l m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i è s t a t o p r o t a g o n i s t a d i a l c u n i d e i p a s s a g g i p i ù m o v i m e n t a t i d e l l ' e s t a t e p o l i t i c a , d a l l a p o l e m i c a c o n E m m a n u e l M a c r o n - s f o c i a t a i n u n a m i n i - c r i s i d i p l o m a t i c a - a l b o t t a e r i s p o s t a c o n A n t o n i o T a j a n i s u l d o s s i e r b a n c h e . S u l t a v o l o d e l l a m a g g i o r a n z a , p e r ò , n o n c i s o n o s o l t a n t o i t e m i d e l M e e t i n g . R e s t a n o a p e r t e q u e s t i o n i s p i n o s e : d a l c a s o v a c c i n i , c o n l a r e v o c a d e l l a C o m m i s s i o n e N i t a g d a p a r t e d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e O r a z i o S c h i l l a c i d o p o l e p o l e m i c h e s u l l a p r e s e n z a d i m e d i c i c o n s i d e r a t i N o V a x - d e c i s i o n e n o n c o n c o r d a t a c o n P a l a z z o C h i g i e c h e a v r e b b e i r r i t a t o l a p r e m i e r - a l c o m p l i c a t o p u z z l e d e l l e r e g i o n a l i . D o p o l ' i n v e s t i t u r a d e l s i n d a c o d i P i s t o i a A l e s s a n d r o T o m a s i c o m e c a n d i d a t o g o v e r n a t o r e i n T o s c a n a , m a n c a n o a n c o r a d i v e r s i t a s s e l l i . L a p a r t i t a p i ù d e l i c a t a è q u e l l a d e l V e n e t o . N o n o s t a n t e a l c u n e a p e r t u r e d a F d I s u l l ' i p o t e s i d i u n c a n d i d a t o l e g h i s t a , l a s c e l t a r e s t a c o n g e l a t a i n a t t e s a d i u n v e r t i c e d e i l e a d e r d e l c e n t r o d e s t r a . A l l a d o m a n d a s e F d I s i s i a d e c i s a a s o s t e n e r e u n n o m e e s p r e s s o d a l l a L e g a , i l s e n a t o r e v e n e t o R a f f a e l e S p e r a n z o n , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s , c h i a r i s c e : " N o n m i p a r e p r o p r i o . C ' è s o l o u n a f r a s e c h e h a d e t t o L u c a D e C a r l o ( i n t e r v i s t a t o d a ' L a S t a m p a ' , n d r ) : s a r e b b e u n o s t r a o r d i n a r i o a t t o d i g e n e r o s i t à v e r s o l a L e g a . C o m e a d i r e : n o n l o e s c l u d i a m o " . O l t r e a l V e n e t o r e s t a n o d a d e f i n i r e a n c h e C a m p a n i a e P u g l i a : i n C a m p a n i a t r a i n o m i p i ù a c c r e d i t a t i r e s t a n o q u e l l i d i E d m o n d o C i r i e l l i e M a t t e o P i a n t e d o s i , m e n t r e i n P u g l i a F o r z a I t a l i a s p i n g e p e r i l d e p u t a t o M a u r o D ' A t t i s . D a V i a d e l l a S c r o f a m i n i m i z z a n o : " N e s s u n a g r a n a . C a m p a n i a , P u g l i a e V e n e t o s a r a n n o l e u l t i m e R e g i o n i a d a n d a r e a l v o t o q u e s t ' a n n o , e c c o p e r c h é n o n a b b i a m o a n c o r a c h i u s o i d o s s i e r . È s o l o u n a q u e s t i o n e t e m p o r a l e " . L a p a r o l a f i n a l e s p e t t a a i l e a d e r d i c o a l i z i o n e , c h e n o n h a n n o a n c o r a c o n v o c a t o u n v e r t i c e . U n ' o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o p o t r e b b e a r r i v a r e g i o v e d ì 2 8 a g o s t o , i n o c c a s i o n e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i a P a l a z z o C h i g i .