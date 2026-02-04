R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I n p s " è " c o l o n n a p o r t a n t e d e l s i s t e m a n a z i o n a l e d i w e l f a r e e b r a c c i o o p e r a t i v o d e l l o S t a t o s u l t e r r i t o r i o " . L o a f f e r m a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i n e l m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a C o n v e n t i o n d e l l a d i r i g e n z a I n p s , s o t t o l i n e a n d o i l " s i g n i f i c a t o p r o f o n d o d e l l a v o r o c h e o g n i g i o r n o i d i r i g e n t i d e l l ' I s t i t u t o s v o l g o n o p e r r i s p o n d e r e a i b i s o g n i c o n c r e t i d e g l i i t a l i a n i " e p e r r i b a d i r e " i l r u o l o e l a m i s s i o n e s t r a t e g i c a d e l l ' I n p s " . L ' I s t i t u t o è c h i a m a t o a d i v e n t a r e " i l v o l t o d i u n o S t a t o a m i c o , a f f i d a b i l e e c a p a c e d i r i s p o n d e r e s e m p r e d i p i ù a l l e r i c h i e s t e d e l l e p e r s o n e , s o p r a t t u t t o n e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i e d e c i s i v i d e l l a v i t a " , s o t t o l i n e a l a p r e m i e r . N e l m e s s a g g i o a l l a C o n v e n t i o n d e l l a d i r i g e n z a I n p s , l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i r i c h i a m a l a n e c e s s i t à d i " a b b a n d o n a r e u n a v i s i o n e m e r a m e n t e a s s i s t e n z i a l i s t a e p r o m u o v e n d o l ' i n c l u s i o n e s o c i a l e e l a v o r a t i v a " , r i c o r d a n d o i l l a v o r o s v o l t o " p e r m e t t e r e i n s i c u r e z z a i n u c l e i f a m i l i a r i p i ù f r a g i l i e p o v e r i " e l ' i m p o r t a n z a d i " q u e l c o n t r o l l o p r e v e n t i v o n e c e s s a r i o a s c o n g i u r a r e l a d e s t i n a z i o n e i l l e g i t t i m a d e l b e n e f i c i o a c h i n o n n e n o n h a i r e q u i s i t i " . " I l g o v e r n o c o n t i n u e r à a f a r e l a p r o p r i a p a r t e p e r c o s t r u i r e , i n s i e m e a l l ' I n p s , q u e l n u o v o m o d e l l o d i p r o t e z i o n e s o c i a l e c h e i c i t t a d i n i m e r i t a n o e c h e s i a s p e t t a n o d a t e m p o " . L a p r e m i e r h a i n d i c a t o l ' o b i e t t i v o d i " u n w e l f a r e c h e s a p p i a e s s e r e a l l ' a l t e z z a d e i c a m b i a m e n t i d e m o g r a f i c i , s o c i a l i e d e c o n o m i c i d e l l a n o s t r a e p o c a " e c h e s a p p i a " s e m p r e m e t t e r e l a p e r s o n a , i s u o i b i s o g n i e l e s u e e s i g e n z e a l c e n t r o d i t u t t o " .