M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n v o g l i o d i m e n t i c a r e , o v v i a m e n t e , i l s i g n i f i c a t i v o c o n t r i b u t o c h e l a f i l i e r a d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a a s s i c u r a a l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a , s i a i n t e r m i n i d i P i l c h e d i o c c u p a z i o n e , f a v o r e n d o l o s v i l u p p o d e l l e e c o n o m i e l o c a l i , s o s t e n e n d o i l t e s s u t o d e l l e p i c c o l e e m e d i e e i m p r e s e , v a l o r i z z a n d o i l M a d e i n I t a l y " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n u n m e s s a g g i o l e t t o a l F o r u m d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a 2 0 2 5 a M i l a n o . " I l G o v e r n o h a s e m p r e p o t u t o c o n t a r e , i n q u e s t i a n n i , s u l l a c o l l a b o r a z i o n e d i F e d e r d i s t r i b u z i o n e , d e l l e a z i e n d e c h e a d e r i s c o n o a l l a r e t e e d e l l ’ i n t e r o c o m p a r t o . M i r i f e r i s c o a d a l c u n e i n i z i a t i v e c h e a b b i a m o r e a l i z z a t o i n s i e m e p e r c o n t r a s t a r e l ’ i n f l a z i o n e e s o s t e n e r e l e f a m i g l i e e c o n o m i c a m e n t e p i ù f r a g i l i , c o m e a d e s e m p i o l a “ C a r t a d e d i c a t a a t e ” " , s o t t o l i n e a . " U n o s t r u m e n t o c h e , o l t r e a d a i u t a r e u n m i l i o n e d i f a m i g l i e a d a c q u i s t a r e b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à , v a l o r i z z a i l l a v o r o e l a q u a l i t à d e l l e n o s t r e f i l i e r e a g r o a l i m e n t a r i . È u n ’ i n i z i a t i v a n e l l a q u a l e c r e d i a m o m o l t o e c h e a b b i a m o s c e l t o d i r i f i n a n z i a r e p e r i l 2 0 2 6 e i l 2 0 2 7 " , p r o s e g u e . " V o g l i o r i c o r d a r e , i n o l t r e , i l “ T r i m e s t r e T r i c o l o r e ” , l ’ i n i z i a t i v a c h e i l G o v e r n o h a p r o m o s s o n e l 2 0 2 3 i n s i e m e a t u t t i g l i a t t o r i d e l l e f i l i e r e d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e e d e i b e n i d i l a r g o c o n s u m o p e r r a f f o r z a r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e g l i i t a l i a n i , i n u n p e r i o d o n e l q u a l e l ’ i n f l a z i o n e e r a a n c o r a e l e v a t a " , d i c e a n c o r a . " U n i m p e g n o - c o n c l u d e - t u t t ’ a l t r o c h e s c o n t a t o , e c h e c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a l a v o s t r a a t t e n z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e " .