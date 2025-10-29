R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D i r i g e n t i e l a v o r a t o r i , i n s i e m e , s o n o i l c a r b u r a n t e c h e p e r m e t t e a l n o s t r o t e s s u t o p r o d u t t i v o e i n d u s t r i a l e d i c o r r e r e , r e a g i r e a l l e i n t e m p e r i e d e l l a s t o r i a e r i a l z a r s i d o p o o g n i c a d u t a . I l c a p i t a l e u m a n o è i l p a t r i m o n i o p i ù p r e z i o s o c h e a b b i a m o , p e r c h é è i l p a t r i m o n i o c h e c i p e r m e t t e d i r i m a n e r e c o m p e t i t i v i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e c h e r e n d e i l M a d e i n I t a l y u n a s i n t e s i u n i c a t r a q u a l i t à , a r t i g i a n a l i t à , t r a d i z i o n e , i n n o v a z i o n e , g u s t o d e l b e l l o e s t i l e d i v i t a i t a l i a n o ” . L o h a d e t t o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o i n o c c a s i o n e d e l l ’ a s s e m b l e a d i F e d e r m a n a g e r . “ E s s e r e c o n s a p e v o l i d i c i ò c h e s i a m o e d i c i ò c h e s a p p i a m o f a r e , d e l l a n o s t r a s t o r i a e d e l l a n o s t r a i d e n t i t à , è i l p r e s u p p o s t o p e r g e n e r a r e v a l o r e , r i c c h e z z a e c r e s c i t a d u r a t u r a . E c c o p e r c h é , i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e a l t a m e n t e c o m p e t i t i v o e a t t r a v e r s a t o d a c a m b i a m e n t i e p o c a l i , è f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e n e l l e c o m p e t e n z e , n o n s o l o n e l l a f a s e d e l l a f o r m a z i o n e s c o l a s t i c a e u n i v e r s i t a r i a m a l u n g o t u t t o l ’ a r c o d e l l a v i t a , n e i l u o g h i d i l a v o r o e n e l l e s o c i e t à ” , h a s o t t o l i n e a t o l a p r e m i e r , a f f e r m a n d o c h e u n a “ p r i o r i t à c h e i l g o v e r n o h a b e n c h i a r a , e c h e c i h a s p i n t o i n q u e s t i a n n i a c o n c e n t r a r e s f o r z i e r i s o r s e p e r c o l m a r e q u e l d i s a l l i n e a m e n t o c h e e s i s t e t r a l e e s i g e n z e d e l l e i m p r e s e e l e p r o f e s s i o n a l i t à d i s p o n i b i l i ” . È a l t r e t t a n t o “ f o n d a m e n t a l e ” , p e r l ’ e s e c u t i v o , “ f a r e i n m o d o c h e l e c o m p e t e n z e c h e s o n o p r e s e n t i i n a z i e n d a , e c h e n e r a p p r e s e n t a n o l a r i c c h e z z a , s i a n o t r a s m e s s e a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i . È u n p r o c e s s o c r u c i a l e , s o p r a t t u t t o p e r i l t e s s u t o p r o d u t t i v o e i n d u s t r i a l e i t a l i a n o , c h e s a p e t e b e n e s i f o n d a s u l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e e s u l l e i m p r e s e f a m i l i a r i ” . I l g o v e r n o , h a r i c o r d a t o M e l o n i , “ h a g i à p r e v i s t o , n o n u l t i m o n e l d i s e g n o d i l e g g e P M I a l l ’ e s a m e d e l P a r l a m e n t o , d e l l e m i s u r e p e r i n c e n t i v a r e e s o s t e n e r e q u e s t o p e r c o r s o , m a s i a m o c o n s a p e v o l i d i q u a n t o c i s i a a n c o r a t a n t o d a f a r e p e r g a r a n t i r e u n ’ e f f e t t i v a e c o n c r e t a s t a f f e t t a g e n e r a z i o n a l e e d i q u a n t o , a n c h e i n q u e s t o a m b i t o , s i a f o n d a m e n t a l e i l v o s t r o c o n t r i b u t o ” .