R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P r e s e n t a r e d a V i n c i 5 d u r a n t e i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i u è u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r m o s t r a r e d i r e t t a m e n t e a i c h i r u r g h i i t a l i a n i l e p o t e n z i a l i t à d e l l a n u o v a g e n e r a z i o n e d i c h i r u r g i a r o b o t i c a e c o n s e n t e a l l a c o m u n i t à u r o l o g i c a d i c o n f r o n t a r s i c o n t e c n o l o g i e i n t e g r a t e e i n t e l l i g e n t i , p r o g e t t a t e p e r m i g l i o r a r e p r e c i s i o n e , s i c u r e z z a e r i s u l t a t i c l i n i c i e , a l l o s t e s s o t e m p o , o t t i m i z z a r e i p r o c e s s i o p e r a t i v i e l a g e s t i o n e d e i d a t i " . C o s ì C a r o l i n a M e l a n i , p r o d u c t m a n a g e r d e l l a l i n e a I n t u i t i v e d i a b m e d i c a , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a n u o v a p i a t t a f o r m a r o b o t i c a n e l c o r s o d e l 9 8 ° C o n g r e s s o S i u a S o r r e n t o . " S u l f r o n t e d i g i t a l e - s p i e g a M e l a n i - i l s i s t e m a i n t e g r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s t r u m e n t i a v a n z a t i p e r l a g e s t i o n e d e l d a t o . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e l a p i a t t a f o r m a r e g i s t r a l a p r o c e d u r a , l a c o n f r o n t a c o n u n b e n c h m a r k d i r i f e r i m e n t o e , g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , f o r n i s c e s u g g e r i m e n t i p e r m i g l i o r a r e l e p e r f o r m a n c e d e l c h i r u r g o . È u n s u p p o r t o p r e z i o s o n o n s o l o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a , m a a n c h e n e l l a f o r m a z i o n e , p e r c h é c o n s e n t e u n a p p r e n d i m e n t o c o n t i n u o e m i s u r a b i l e " . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a s t r u m e n t a z i o n e " i l n u o v o s i s t e m a i n t r o d u c e l a t e c n o l o g i a F o r c e F e e d b a c k , c h e c o n s e n t e a l c h i r u r g o d i p e r c e p i r e i l c o n t a t t o c o n i t e s s u t i d u r a n t e l a p r o c e d u r a - i l l u s t r a M e l a n i - È u n c a m b i a m e n t o i m p o r t a n t e , p e r c h é i l p r o f e s s i o n i s t a p u ò s e n t i r e f i s i c a m e n t e c i ò c h e s t a m a n i p o l a n d o , m o d u l a n d o c o n p r e c i s i o n e l a f o r z a a p p l i c a t a s u t e s s u t i e s u t u r e . Q u e s t o s i t r a d u c e i n u n c o n t r o l l o m a g g i o r e , i n g e s t i p i ù d e l i c a t i e i n u n b e n e f i c i o d i r e t t o p e r i l p a z i e n t e . I l s i s t e m a d a V i n c i 5 - c o n c l u d e - r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a t e c n o l o g i c a c h e p o n e i l c h i r u r g o a l c e n t r o d i u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e i n t e l l i g e n t e , u n ’ e v o l u z i o n e c h e u n i s c e e s p e r i e n z a u m a n a e i n n o v a z i o n e p e r o f f r i r e c u r e s e m p r e p i ù s i c u r e e p e r s o n a l i z z a t e " .