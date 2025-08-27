R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ I l d i s c o r s o d e l l a p r e m i e r M e l o n i a l M e e t i n g d i R i m i n i è s t a t o u n i n t e r v e n t o d i p u r a p r o p a g a n d a , c h e h a c o n f e r m a t o p u n t o p e r p u n t o l e d e n u n c e d e l l e o p p o s i z i o n i " . L o a f f e r m a F r a n c e s c o B o c c i a , c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o . " L e c o s i d d e t t e r i f o r m e - a g g i u n g e - n o n h a n n o n u l l a d i i s t i t u z i o n a l e : s o n o u n o s c a m b i o d i p o t e r e t r a p a r t i t i d e l l a m a g g i o r a n z a . A F r a t e l l i d ’ I t a l i a i p i e n i p o t e r i c o n i l p r e m i e r a t o , a l l a L e g a l o ' S p a c c a I t a l i a ' m a s c h e r a t o d a a u t o n o m i a d i C a l d e r o l i , a F o r z a I t a l i a i l f e t i c c i o d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , p e n s a t a s o l o p e r p i e g a r e l a m a g i s t r a t u r a a l v o l e r e d e l l a p o l i t i c a . S u l l o s f o n d o l a n e g a z i o n e d e l l ’ E u r o p a , d i m e n t i c a n d o c h e o g g i g o v e r n a l e i e n o n p u ò c a v a r s e l a d i c e n d o ‘ h a r a g i o n e D r a g h i ’ p e r p o i n o n f a r n u l l a , e l a s o l i t a f o g a c o n t r o i d i s p e r a t i c h e f u g g o n o d a g u e r r e e m i s e r i a e p e r d o n o l a v i t a i n m a r e : p e r q u e s t o G o v e r n o s o n o l o r o l a v e r a e m e r g e n z a , e l a c o l p a – a n c o r a u n a v o l t a – v i e n e s c a r i c a t a s u l l a m a g i s t r a t u r a o s u p r e s u n t i b u r o c r a t i " . " L a v e r g o g n a p i ù g r a n d e , p e r ò , è a r r i v a t a q u a n d o l a p r e m i e r h a p a r l a t o d i I s r a e l e : a r r i v a n d o a l i m i t a r e l a c r i t i c a s u i c o n t i d e l l a ' p r o p o r z i o n a l i t à ' d e l l e s t r a g i r i s p e t t o a l 7 o t t o b r e , s e n z a d i r e u n a p a r o l a c h i a r a s u c i ò c h e a v v i e n e o g g i a G a z a . N e s s u n a c c e n n o a l f a t t o c h e i l G o v e r n o N e t a n y a h u – g u i d a t o d a u n p r e m i e r s o t t o p r o c e s s o e r i c e r c a t o d a l l a g i u s t i z i a i n t e r n a z i o n a l e – s t a c o m p i e n d o u n v e r o g e n o c i d i o . E s u q u e s t o - c o n c l u d e B o c c i a - M e l o n i e i l s u o G o v e r n o r e s t a n o c o m p l i c i s i l e n z i o s i ” .