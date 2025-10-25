Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Emergenza e ossigeno iperbarico: nuove frontiere della medicina che salva la vita. Se ne parla nella terza e ultima giornata di Icare 2025, il Congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) dove due sessioni sono state dedicate alle 'Nuove frontiere nel setting extraospedaliero' e alle 'Emergenze iperbariche'. Ne è emersa una fotografia chiara: le innovazioni nella gestione pre-ospedaliera, il potenziamento dei sistemi informativi sanitari e luso appropriato dellossigeno iperbarico possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra una disabilità permanente e un recupero completo. Nel panel dedicato allemergenza extraospedaliera, moderato da Davide Colombo, responsabile dellArea culturale Siaarti medicina critica e dellemergenza, si è discusso delle ultime innovazioni nella gestione del politrauma pediatrico, dellanalgo-sedazione in emergenza e delle applicazioni dellEcmo nel pre-ospedaliero, che oggi consentono di avviare il supporto extracorporeo già durante il trasporto. Temi che interessano direttamente la cittadinanza, perché riguardano la sicurezza e lefficacia delle cure nei minuti più critici. Ma linnovazione non è solo tecnologica: riguarda anche la cultura della condivisione dei dati sanitari. "Ogni secondo conta spiega Colombo ma la velocità non basta senza informazione. Oggi meno della metà degli italiani ha dato il consenso alluso del proprio Fascicolo sanitario elettronico, e questo significa che in caso di emergenza il medico può trovarsi senza accesso a dati vitali come allergie, terapie o malattie croniche. Dobbiamo promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità digitale: condividere le proprie informazioni sanitarie è un gesto semplice, ma può salvare una vita". Per quanto riguarda le emergenze iperbariche, il focus ha riguardato il ruolo delle microparticelle nellintossicazione da monossido di carbonio, sul politrauma, sulla gestione degli incidenti subacquei e sul nuovo Ita-Oti Study, ricerca osservazionale multicentrica promossa da Siaarti che per la prima volta fotografa in modo sistematico luso dellossigenoterapia iperbarica in Italia. "Lossigeno iperbarico è una risorsa preziosa che agisce dove quello tradizionale non arriva afferma Luca Martani, responsabile dellArea culturale Siaarti Medicina iperbarica. "Oggi - continua Martani - lo utilizziamo non solo per la malattia da decompressione dei subacquei, ma anche in molti altri casi: avvelenamento da monossido di carbonio, gravi infezioni, ferite che non guariscono e traumi complessi. Attraverso lo studio Ita-Oti vogliamo comprendere meglio le indicazioni, uniformare i protocolli e garantire a tutti i pazienti un accesso tempestivo e appropriato a questa terapia. In emergenza, la differenza tra un trattamento tempestivo e un ritardo può determinare la sopravvivenza e la qualità della vita del paziente". Lattenzione alla medicina durgenza e iperbarica conferma limpegno della Siaarti nel costruire un sistema sanitario capace di rispondere con efficacia e umanità alle situazioni più critiche, in cui lintervento dellanestesista-rianimatore è decisivo. Dopo il successo delledizione 2024 a Torino, la Società annuncia che nel 2026 si terrà nuovamente il Congresso dellArea culturale emergenza (Ace), dedicato alla formazione e alla ricerca in tutti i contesti dellurgenza e del soccorso avanzato.