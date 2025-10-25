R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E m e r g e n z a e o s s i g e n o i p e r b a r i c o : n u o v e f r o n t i e r e d e l l a m e d i c i n a c h e s a l v a l a v i t a . S e n e p a r l a n e l l a t e r z a e u l t i m a g i o r n a t a d i I c a r e 2 0 2 5 , i l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S i a a r t i ) d o v e d u e s e s s i o n i s o n o s t a t e d e d i c a t e a l l e ' N u o v e f r o n t i e r e n e l s e t t i n g e x t r a o s p e d a l i e r o ' e a l l e ' E m e r g e n z e i p e r b a r i c h e ' . N e è e m e r s a u n a f o t o g r a f i a c h i a r a : l e i n n o v a z i o n i n e l l a g e s t i o n e p r e - o s p e d a l i e r a , i l p o t e n z i a m e n t o d e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i s a n i t a r i e l ’ u s o a p p r o p r i a t o d e l l ’ o s s i g e n o i p e r b a r i c o p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a t r a l a v i t a e l a m o r t e , t r a u n a d i s a b i l i t à p e r m a n e n t e e u n r e c u p e r o c o m p l e t o . N e l p a n e l d e d i c a t o a l l ’ e m e r g e n z a e x t r a o s p e d a l i e r a , m o d e r a t o d a D a v i d e C o l o m b o , r e s p o n s a b i l e d e l l ’ A r e a c u l t u r a l e S i a a r t i m e d i c i n a c r i t i c a e d e l l ’ e m e r g e n z a , s i è d i s c u s s o d e l l e u l t i m e i n n o v a z i o n i n e l l a g e s t i o n e d e l p o l i t r a u m a p e d i a t r i c o , d e l l ’ a n a l g o - s e d a z i o n e i n e m e r g e n z a e d e l l e a p p l i c a z i o n i d e l l ’ E c m o n e l p r e - o s p e d a l i e r o , c h e o g g i c o n s e n t o n o d i a v v i a r e i l s u p p o r t o e x t r a c o r p o r e o g i à d u r a n t e i l t r a s p o r t o . T e m i c h e i n t e r e s s a n o d i r e t t a m e n t e l a c i t t a d i n a n z a , p e r c h é r i g u a r d a n o l a s i c u r e z z a e l ’ e f f i c a c i a d e l l e c u r e n e i m i n u t i p i ù c r i t i c i . M a l ’ i n n o v a z i o n e n o n è s o l o t e c n o l o g i c a : r i g u a r d a a n c h e l a c u l t u r a d e l l a c o n d i v i s i o n e d e i d a t i s a n i t a r i . " O g n i s e c o n d o c o n t a – s p i e g a C o l o m b o – m a l a v e l o c i t à n o n b a s t a s e n z a i n f o r m a z i o n e . O g g i m e n o d e l l a m e t à d e g l i i t a l i a n i h a d a t o i l c o n s e n s o a l l ’ u s o d e l p r o p r i o F a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o , e q u e s t o s i g n i f i c a c h e i n c a s o d i e m e r g e n z a i l m e d i c o p u ò t r o v a r s i s e n z a a c c e s s o a d a t i v i t a l i c o m e a l l e r g i e , t e r a p i e o m a l a t t i e c r o n i c h e . D o b b i a m o p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à d i g i t a l e : c o n d i v i d e r e l e p r o p r i e i n f o r m a z i o n i s a n i t a r i e è u n g e s t o s e m p l i c e , m a p u ò s a l v a r e u n a v i t a " . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e e m e r g e n z e i p e r b a r i c h e , i l f o c u s h a r i g u a r d a t o i l r u o l o d e l l e m i c r o p a r t i c e l l e n e l l ’ i n t o s s i c a z i o n e d a m o n o s s i d o d i c a r b o n i o , s u l p o l i t r a u m a , s u l l a g e s t i o n e d e g l i i n c i d e n t i s u b a c q u e i e s u l n u o v o I t a - O t i S t u d y , r i c e r c a o s s e r v a z i o n a l e m u l t i c e n t r i c a p r o m o s s a d a S i a a r t i c h e p e r l a p r i m a v o l t a f o t o g r a f a i n m o d o s i s t e m a t i c o l ’ u s o d e l l ’ o s s i g e n o t e r a p i a i p e r b a r i c a i n I t a l i a . " L ’ o s s i g e n o i p e r b a r i c o è u n a r i s o r s a p r e z i o s a c h e a g i s c e d o v e q u e l l o t r a d i z i o n a l e n o n a r r i v a – a f f e r m a L u c a M a r t a n i , r e s p o n s a b i l e d e l l ’ A r e a c u l t u r a l e S i a a r t i M e d i c i n a i p e r b a r i c a . " O g g i - c o n t i n u a M a r t a n i - l o u t i l i z z i a m o n o n s o l o p e r l a m a l a t t i a d a d e c o m p r e s s i o n e d e i s u b a c q u e i , m a a n c h e i n m o l t i a l t r i c a s i : a v v e l e n a m e n t o d a m o n o s s i d o d i c a r b o n i o , g r a v i i n f e z i o n i , f e r i t e c h e n o n g u a r i s c o n o e t r a u m i c o m p l e s s i . A t t r a v e r s o l o s t u d i o I t a - O t i v o g l i a m o c o m p r e n d e r e m e g l i o l e i n d i c a z i o n i , u n i f o r m a r e i p r o t o c o l l i e g a r a n t i r e a t u t t i i p a z i e n t i u n a c c e s s o t e m p e s t i v o e a p p r o p r i a t o a q u e s t a t e r a p i a . I n e m e r g e n z a , l a d i f f e r e n z a t r a u n t r a t t a m e n t o t e m p e s t i v o e u n r i t a r d o p u ò d e t e r m i n a r e l a s o p r a v v i v e n z a e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l p a z i e n t e " . L ’ a t t e n z i o n e a l l a m e d i c i n a d ’ u r g e n z a e i p e r b a r i c a c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d e l l a S i a a r t i n e l c o s t r u i r e u n s i s t e m a s a n i t a r i o c a p a c e d i r i s p o n d e r e c o n e f f i c a c i a e u m a n i t à a l l e s i t u a z i o n i p i ù c r i t i c h e , i n c u i l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ a n e s t e s i s t a - r i a n i m a t o r e è d e c i s i v o . D o p o i l s u c c e s s o d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 4 a T o r i n o , l a S o c i e t à a n n u n c i a c h e n e l 2 0 2 6 s i t e r r à n u o v a m e n t e i l C o n g r e s s o d e l l ’ A r e a c u l t u r a l e e m e r g e n z a ( A c e ) , d e d i c a t o a l l a f o r m a z i o n e e a l l a r i c e r c a i n t u t t i i c o n t e s t i d e l l ’ u r g e n z a e d e l s o c c o r s o a v a n z a t o .