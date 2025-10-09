R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P e r c h é p a r l a r e a n c o r a d i s i c u r e z z a i n m e d i c i n a e s t e t i c a ? P e r c h é n o n o s t a n t e i p r o g r e s s i , i r i s c h i d i t r a t t a m e n t i i m p r o v v i s a t i e m e s s a g g i i n g a n n e v o l i c o n t i n u a n o a m i n a c c i a r e l a f i d u c i a d e i p a z i e n t i . L ' e t i c a c o m e c o r n i c e : l a s i c u r e z z a n o n è i e r i , m a i l c u o r e d e l d o m a n i . C o n i l c o n g r e s s o 2 0 2 5 a l l ' A l l i a n z M i C o - M i l a n o C o n v e n t i o n C e n t e r ( 9 - 1 1 o t t o b r e ) , e i l t e m a ' P r e c i s i o n B e y o n d t h e S u r f a c e - l a p r e c i s i o n e v a o l t r e l ' a p p a r e n z a ' , A g o r à r i l a n c i a l a s f i d a : t r a s f o r m a r e l a s i c u r e z z a i n p r e c i s i o n e , r e s p o n s a b i l i t à e r i s p e t t o d e l l ' i d e n t i t à d e l p a z i e n t e . O l t r e 7 m i l a p r o f e s s i o n i s t i d a t u t t o i l m o n d o s i d a n n o a p p u n t a m e n t o n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o , c a p i t a l e i n t e r n a z i o n a l e d e l s e t t o r e , p e r 3 g i o r n i d i f o r m a z i o n e , r i c e r c a e c o n f r o n t o . U n p r o g r a m m a s c i e n t i f i c o c o n 9 9 s e s s i o n i , 6 5 4 c o n t r i b u t i , 4 3 w o r k s h o p a z i e n d a l i , 2 7 s e s s i o n i d i l i v e i n j e c t i o n , p e r o s s e r v a r e t e c n i c h e a v a n z a t e i n t e m p o r e a l e . T r a i f o c u s , l ' u t i l i z z o d e l l ' e c o g r a f i a n e l l ' e s t e t i c a m e d i c a , l a m e d i c i n a r i g e n e r a t i v a , i f i l i d i s o s p e n s i o n e e l e c o m b i n a z i o n i l a s e r - f i l l e r . U n c o n g r e s s o c h e t r a s f o r m a l a s c i e n z a i n d o m a n d e e r i s p o s t e . P e r c h é o g n i d o m a n d a d e l p a z i e n t e c h i e d e u n a r i s p o s t a o n e s t a . E o g n i d e c i s i o n e c l i n i c a r i c h i e d e t r a s p a r e n z a . C o s a s i g n i f i c a p e r A g o r à ' o l t r e l a s u p e r f i c i e ' ? P r e c i s i o n e d i a g n o s t i c a p e r r i d u r r e c o m p l i c a n z e , a c c u r a t e z z a d e i r i s u l t a t i p e r r i s p e t t a r e l ' i d e n t i t à d e l p a z i e n t e e s o s t e n i b i l i t à n e l t e m p o p e r e v i t a r e d i p e n d e n z e d a t r a t t a m e n t i r i p e t u t i . " U n r i s u l t a t o e s t e t i c o d i q u a l i t à d e v e g a r a n t i r e e f f i c a c i a c l i n i c a n e l t e m p o , p u r m a n t e n e n d o i l r i s u l t a t o r e v e r s i b i l e , s e n z a e c c e s s i n é f o r z a t u r e - s o t t o l i n e a M a u r i z i o C a v a l l i n i , c h i r u r g o p l a s t i c o e p r e s i d e n t e d i A g o r à - p e r c h é l a v e r a m e d i c i n a e s t e t i c a è q u e l l a c h e m e t t e i l p a z i e n t e a l c e n t r o , c o n e t i c a e r e s p o n s a b i l i t à " . C o m e c o n t r a s t a r e l e f a l s e p r o m e s s e c h e c i r c o l a n o s u i s o c i a l e n e l m a r k e t i n g a g g r e s s i v o ? " P r e c i s i o n b e y o n d t h e s u r f a c e s i g n i f i c a a n c h e d e b u n k i n g - p r e c i s a M a g d a B e l m o n t e s i , d e r m a t o l o g a e v i c e p r e s i d e n t e d i A g o r à - s m o n t a r e i n f o r m a z i o n i i n g a n n e v o l i , d i s t i n g u e r e s c i e n z a d a p u b b l i c i t à , r e s t i t u i r e a l p a z i e n t e s t r u m e n t i c h i a r i e b a s a t i s u e v i d e n z e . E ' u n i m p e g n o c u l t u r a l e p r i m a a n c o r a c h e c l i n i c o , c h e A g o r à p o r t a a v a n t i c o n c a m p a g n e i s t i t u z i o n a l i e l i n e e g u i d a t r a s p a r e n t i " . C o m e g a r a n t i r e c h e i l p a z i e n t e s i a d a v v e r o i n f o r m a t o e p a r t e c i p e d e l l e p r o p r i e s c e l t e ? A g o r à h a e l a b o r a t o m o d u l i d i c o n s e n s o s p e c i f i c i p e r c i a s c u n a p r o c e d u r a , d a l l a t o s s i n a b o t u l i n i c a a i f i l l e r , f i n o a l l a s e r f r a z i o n a l e . " U n a t u t e l a g i u r i d i c a , m a s o p r a t t u t t o u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à - a f f e r m a C l a u d i o P l e b a n i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e e r e s p o n s a b i l e d e l l ' u f f i c i o l e g a l e A g o r à - p e r c h é i l t e m p o d e l l a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e è t e m p o d i c u r a " . C h i a s s i c u r a c h e i m e d i c i s i a n o f o r m a t i e c o s t a n t e m e n t e a g g i o r n a t i ? L a r i s p o s t a è l a S c u o l a s u p e r i o r e p o s t - u n i v e r s i t a r i a i n M e d i c i n a e s t e t i c a d i A g o r à : o l t r e 1 . 5 0 0 d i p l o m a t i , 4 . 0 0 0 t r a t t a m e n t i a n n u i s o t t o t u t o r a g g i o e 3 . 0 0 0 p a z i e n t i r e a l i s e g u i t i o g n i a n n o . " O g n i s p e c i a l i z z a n d o a f f r o n t a a l m e n o 1 5 0 o r e d i p r a t i c a s u p e r v i s i o n a t a - r i c o r d a n o i c o - d i r e t t o r i N a d i a T a m b u r l i n e M a r i o M a r i o t t i - e i l 6 2 % d e i d i p l o m a t i c o n t i n u a a d a g g i o r n a r s i a l c o n g r e s s o " .