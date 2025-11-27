R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e i n d i v i d u a m e c c a n i s m i b i o l o g i c i o m o l e c o l a r i a l t e r a t i e s v i l u p p a f a r m a c i m i r a t i a i n t e r v e n i r e s u q u e l l e s p e c i f i c h e a l t e r a z i o n i : u n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o , s v i l u p p a t o e d e v o l u t o i n o n c o - e m a t o l o g i a e i n o n c o l o g i a , c o n g r a n d i p o t e n z i a l i t à d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o e d e l l a b u o n a g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e . P e r g l i e s p e r t i u n a s v o l t a t e c n o l o g i c a e s c i e n t i f i c a i n r a p i d a e v o l u z i o n e . Q u a l è l o s t a t o d e l l ' a r t e d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e i n I t a l i a a l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e , o r g a n i z z a t i v o e d i i n t e g r a z i o n e e f f e t t i v a n e i p e r c o r s i d i c u r a ? Q u a l i g l i a m b i t i d i a p p l i c a z i o n e , i v a n t a g g i e q u a l i l e c r i t i c i t à d a a f f r o n t a r e r i s p e t t o a n o r m a t i v e r e g o l a t o r i e s u t e s t g e n o m i c i e f a r m a c i , e q u i t à d i a c c e s s o e s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a ? S u q u e s t i t e m i s i s o n o c o n f r o n t a t i i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e p r i n c i p a l i i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e e r e g o l a t o r i e n a z i o n a l i , c l i n i c i , a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , f a r m a c i s t i o s p e d a l i e r i e m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , q u e s t a m a t t i n a a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o ' M e d i c i n a d i p r e c i s i o n e - I l f u t u r o d e l l a c u r a t r a i n n o v a z i o n e , e q u i t à e s o s t e n i b i l i t à . L e n u o v e f r o n t i e r e p e r l e m a l a t t i e r a r e ' , o r g a n i z z a t o d a B l u e p r i n t M e d i c i n e s , a S a n o f i c o m p a n y , p r o m o s s o d a H p s - H e a l t h P u b l i s h i n g a n d S e r v i c e s . " L a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e - s p i e g a M a u r o B i f f o n i , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e m e d i c i n a m o l e c o l a r e , I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à ( I s s ) - s i b a s a s u u n a p p r o c c i o o r i e n t a t o a i n d i v i d u a r e , a t t r a v e r s o i p r o f i l i g e n o m i c i d i o g n i p a z i e n t e , p r e c i s e m u t a z i o n i g e n e t i c h e ( b i o m a r c a t o r i ) c a u s a d e l l a m a l a t t i a e a s v i l u p p a r e f a r m a c i m i r a t i e a t t i v i s u q u e l l a s p e c i f i c a a l t e r a z i o n e , s e l e z i o n a n d o c o s ì i l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o p i ù a p p r o p r i a t o a l l e c a r a t t e r i s t i c h e m o l e c o l a r i o b i o l o g i c h e d e l l a p a t o l o g i a e d e l s i n g o l o p a z i e n t e . Q u e s t o a p p r o c c i o d i p r e c i s i o n e , c h e h a m o d i f i c a t o l a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e , c h e n o n è s o l o i l s u o g e n o m a , m a s i g i o c a t r a b i o l o g i a , s t i l i d i v i t a e f a t t o r i a m b i e n t a l i , i n a l c u n i c a s i h a d i m o s t r a t o i n d u b b i b e n e f i c i e v a n t a g g i ; i n a l t r i c a s i , l e e v i d e n z e s o n o a n c o r a i n f a s e d i v a l u t a z i o n e , m a l e p r e m e s s e s o n o m o l t o b u o n e . O v v i a m e n t e a l c u n i o s t a c o l i i m p e d i s c o n o o r a l l e n t a n o u n a c c e s s o e q u o : d a l p u n t o d i v i s t a s c i e n t i f i c o l a m a n c a n z a d i d a t i s o l i d i d o v u t a a i n s u f f i c i e n t e n u m e r o s i t à d e i p a z i e n t i a r r u o l a t i n e g l i s t u d i c l i n i c i , e d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o i l c o s t o e l e v a t o d e l l e t e r a p i e d i p r e c i s i o n e c h e d e v o n o e s s e r e r i m b o r s a t e d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e s a r a n n o s e m p r e p i ù n u m e r o s e c o n s i d e r a t o i l t r e n d a t t u a l e i n c r e s c i t a " . O g g i l a s t o r i a d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e è a u n b i v i o t r a b e n e f i c i e s o s t e n i b i l i t à , s o t t o l i n e a n o g l i o r g a n i z z a t o r i d e l c o n v e g n o i n u n a n o t a : d a u n l a t o p o s s i b i l i t à d i c u r e m i r a t e e f f i c a c i e p e r s o n a l i z z a t e , d a l l ' a l t r o i l c o n f r o n t o c o n c o s t i e l e v a t i d e i f a r m a c i i n n o v a t i v i e l a n e c e s s i t à d i g e s t i r e u n a i n g e n t e m o l e d i d a t i . P e r g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a r a n n o c r u c i a l i l ' a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a , u n a c c e s s o a m p i o e d e q u o a l l e c u r e , l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e , l ' a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e d i g i t a l i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r o t t i m i z z a r e l e r i s o r s e . D a q u e s t i b i s o g n i p r e n d e l e m o s s e i l l a v o r o c h e l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) p o r t a a v a n t i , a n c h e i n s i n e r g i a s t r e t t a c o n a l c u n e S o c i e t à s c i e n t i f i c h e t r a c u i l a S i f o ( S o c i e t à i t a l i a n a d i f a r m a c i a o s p e d a l i e r a ) e l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , s u m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e e p r e s c r i t t o m i c a , c h e s i o c c u p a d i a n a l i z z a r e e i n t e g r a r e i d a t i m o l e c o l a r i , g e n e t i c i e c l i n i c i d e l p a z i e n t e p e r i d e n t i f i c a r e i l t r a t t a m e n t o p i ù e f f i c a c e , p r e v e n i r e g l i e f f e t t i i n d e s i d e r a t i , s e m p l i f i c a r e l e p r o c e d u r e b u r o c r a t i c h e s a l v a g u a r d a n d o i l r i g o r e s c i e n t i f i c o . " L a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e r a p p r e s e n t a p e r i l r e g o l a t o r e u n p u n t o d i r o t t u r a e p o c a l e : n o n è p i ù u t o p i a , m a u n a l e v a s t r a t e g i c a a s u p p o r t o d i a p p r o p r i a t e z z a e s o s t e n i b i l i t à - a f f e r m a S i l v i a C a m m a r a t a , U f f i c i o d i p r e s i d e n z a A i f a - L a p r e s c r i t t o m i c a , c o m e a p p l i c a z i o n e s i s t e m a t i c a d e i d a t i ' o m i c i ' e d e l l a r e a l w o r l d a l l a p r e s c r i z i o n e , t r a d u c e l ' u n i c i t à d i o g n i p a z i e n t e n e l l a t e r a p i a g i u s t a . A i f a h a i s t i t u i t o l ' a n n o s c o r s o u n t a v o l o t e c n i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e a v e n t e c o m e o b i e t t i v o p r i n c i p a l e q u e l l o d i r e d i g e r e u n d o c u m e n t o d a r e n d e r e p u b b l i c o , n e l q u a l e r a c c o g l i e r e b e s t p r a c t i c e , c r i t i c i t à , p r o p o r r e a z i o n i c o r r e t t i v e e i n d i v i d u a r e a m b i t i d i r i c e r c a p e r l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e n e l l a g e s t i o n e d e l l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a c o n p a r t i c o l a r e f o c u s s u l l e p o l i t e r a p i e . C o n l e t e r a p i e d i p r e c i s i o n e l e a g e n z i e r e g o l a t o r i e s i t r o v a n o a c a m b i a r e i l p r o p r i o a p p r o c c i o s t a t i c o a d a t t a n d o l o a t u t t o i l c i c l o d i v i t a d e l p r o d o t t o ; a n t i c i p a n o , a p p r o v a n o e v i n c o l a n o i l m a n t e n i m e n t o d e l l ' i n d i c a z i o n e a c o n f e r m e p o s t m a r k e t i n g " . L ' e m a t o l o g i a è s t a t a p i o n i e r a d e l l ' a p p r o c c i o d i p r e c i s i o n e b a s a t o s u l l a r i c e r c a d i b i o m a r c a t o r i , m a d a q u a l c h e a n n o l ' i n t e r e s s e d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e s i è s p o s t a t o a n c h e a l l e m a l a t t i e r a r e . L a m a s t o c i t o s i s i s t e m i c a i n d o l e n t e - r i p o r t a l a n o t a - è u n m o d e l l o r a p p r e s e n t a t i v o d e l c a m b i a m e n t o d e t e r m i n a t o d a l l ' a p p r o c c i o d i p r e c i s i o n e . Q u e s t a è u n a m a l a t t i a r a r a , c o m p l e s s a e d e t e r o g e n e a , n o n f a c i l e d a r i c o n o s c e r e e d i a g n o s t i c a r e , c a r a t t e r i z z a t a d a u n m o s a i c o d i s i n t o m i i n v a l i d a n t i a l t a m e n t e i m p r e v e d i b i l i , c h e p u r n o n i n f l u e n z a n d o l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a r e n d e l a q u o t i d i a n i t à d e l l a p e r s o n a c h e n e s o f f r e e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e . N e l 9 5 % d e i c a s i è d o v u t a a m u t a z i o n e d e l c o d o n e 8 1 6 d e l g e n e K i t s u l c r o m o s o m a 1 7 ( K i t d 8 1 6 ) , d a q u i l a n e c e s s i t à d i t e r a p i e m i r a t e e d a q u i i l v i a a l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , c h e h a s e g n a t o u n a n u o v a e r a p e r i p a z i e n t i e g l i s p e c i a l i s t i . " I m e c c a n i s m i a l l a b a s e d i u n a m a l a t t i a r a r a c o m e l a m a s t o c i t o s i i n d o l e n t e n o n s o n o a n c o r a b e n c o n o s c i u t i e q u i n d i p o t e r a v e r e t e r a p i e m i r a t e a l b e r s a g l i o a l t e r a t o d i v e n t a r i s o l u t i v o p e r i p a z i e n t i " , s p i e g a M a s s i m o T r i g g i a n i , C h a i r o f t h e E u r o p e a n C o m p e t e n c e N e t w o r k o n M a s t o c y t o s i s ( E c n m ) , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i M e d i c i n a i n t e r n a , D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a e c h i r u r g i a u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i S a l e r n o e d i r e t t o r e U o c D i a g n o s i e t e r a p i a m a l a t t i e a l l e r g i c h e e s i s t e m a i m m u n i t a r i o , A o u S a n G i o v a n n i d i D i o e R u g g i d ' A r a g o n a , S a l e r n o . " N e l l a m a s t o c i t o s i i n d o l e n t e - i l l u s t r a l o s p e c i a l i s t a - l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e c a m b i a l ' e v o l u z i o n e d e l l a m a l a t t i a n e l s e n s o c h e l ' a p p r o c c i o d i p r e c i s i o n e n e l l a f a s e d i a g n o s t i c a e n e l l a f a s e t e r a p e u t i c a d e t e r m i n a u n g r a n d e v a n t a g g i o : i n p a r t i c o l a r e l a p o s s i b i l i t à d i f a r e d i a g n o s i a c c u r a t e c o n m e t o d i c h e s o f i s t i c a t e c o n s e n t e d i r i d u r r e n o t e v o l m e n t e i l r i t a r d o d i a g n o s t i c o , m e n t r e l a d i s p o n i b i l i t à d i f a r m a c i i n g r a d o d i b l o c c a r e e s a t t a m e n t e i l m e c c a n i s m o p a t o l o g i c o , l a m o l e c o l a m u t a t a , h a r i v o l u z i o n a t o i l m o d o d i t r a t t a r e i p a z i e n t i i n q u a n t o s i a m o p a s s a t i d a t e r a p i e a s p e c i f i c h e s i n t o m a t i c h e a t e r a p i e c h e a g i s c o n o d i r e t t a m e n t e s u l m e c c a n i s m o a l t e r a t o c h e c a u s a l a m a l a t t i a . Q u e s t o c o n s e n t e n o n s o l o d i o t t e n e r e r i s p o s t e p i ù p r e c i s e e d e f f i c a c i , m a r i d u c e a n c h e l ' i m p a t t o d e g l i e f f e t t i i n d e s i d e r a t i . I n a g g i u n t a l e i n n o v a t i v e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e , m i g l i o r a n d o n o t e v o l m e n t e l a s i n t o m a t o l o g i a , m i g l i o r a n o i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i c h e d i c o n s e g u e n z a d i v e n t a n o p i ù a d e r e n t i a l l e c u r e , c o n u n c o n s e g u e n t e m a g g i o r e c o n t r o l l o d e l l ' e v o l u z i o n e d e l l a f o r m a i n d o l e n t e e l a p o s s i b i l i t à d i r i a p p r o p r i a r s i d e l l a p r o p r i a e s i s t e n z a " . I l C o n v e g n o è s t a t o p e n s a t o p r o p r i o c o n l ' o b i e t t i v o d i f a r e c h i a r e z z a s u i t a n t i a s p e t t i d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , n e l r i s p e t t o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à s c i e n t i f i c a e t r a s p a r e n z a v e r s o i p a z i e n t i - p r o s e g u e l a n o t a - e d è i n q u e s t o s p i r i t o c h e B l u e p r i n t M e d i c i n e s , a S a n o f i c o m p a n y , h a d e c i s o d i o r g a n i z z a r e l ' e v e n t o c o n u n f o c u s s u l l a m a s t o c i t o s i s i s t e m i c a . L ' a z i e n d a , n a t a c i r c a 1 5 a n n i f a , p o r t a a v a n t i u n a p r e c i s a m i s s i o n e : s v i l u p p a r e l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e s u a l c u n e p a t o l o g i e o r f a n e e c o m p r e n d e r n e i n m o d o p i ù m i r a t o e d e t t a g l i a t o i m e c c a n i s m i m o l e c o l a r i . " M e d i c i n a d i p r e c i s i o n e n o n s i g n i f i c a c r e a r e u n t r a t t a m e n t o ' s u m i s u r a ' p e r o g n i s i n g o l o i n d i v i d u o - p r e c i s a S t e f a n i a R i n a l d i , C o u n t r y M a n a g e r I t a l y d i B l u e p r i n t M e d i c i n e s , a S a n o f i c o m p a n y - m a i d e n t i f i c a r e s o t t o g r u p p i d i p a z i e n t i c h e c o n d i v i d o n o u n d e t e r m i n a t o m e c c a n i s m o b i o l o g i c o o m o l e c o l a r e e i n t e r v e n i r e i n m o d o m i r a t o s u q u e l d r i v e r d e l l a m a l a t t i a : c h i a r i r e q u e s t o è i m p o r t a n t e p e r i c l i n i c i , p e r i p a z i e n t i , p e r o r i e n t a r e l a r i c e r c a v e r s o t a r g e t s p e c i f i c i e m e c c a n i s m i p a t o g e n e t i c i c h i a r i , e v i t a n d o s p r e c o d i r i s o r s e e p e r m e t t e n d o a i s i s t e m i s a n i t a r i d i v a l u t a r e c o r r e t t a m e n t e l ' i m p a t t o e i l v a l o r e d e l l e t e r a p i e . L a n o s t r a s t o r i a c i h a p o r t a t o a c o n c e n t r a r c i s u a r e e c o n g r a n d e u n m e t n e e d c o m e l e p a t o l o g i e d e i m a s t o c i t i , e q u e s t o a p p r o c c i o c i h a p e r m e s s o d i r a g g i u n g e r e i m p o r t a n t i o b i e t t i v i g r a z i e a l l ' i n n o v a z i o n e e a l p o t e n z i a l e d i m o d i f i c a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a m a l a t t i a " . I l c o n v e g n o è s t a t o r e a l i z z a t o c o n i l p a t r o c i n i o d i E u p a t i - A c c a d e m i a d e l p a z i e n t e e s p e r t o , A s i m a s - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m a s t o c i t o s i , F i m m g - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m e d i c i d i f a m i g l i a , R i m a - R e t e i t a l i a n a m a s t o c i t o s i e S i f - S o c i e t à i t a l i a n a d i f a r m a c o l o g i a .