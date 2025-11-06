R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n u n ' e p o c a i n c u i l a m e d i c i n a è s e m p r e p i ù p r e d i t t i v a e p r e v e n t i v a , l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o s i c o n f e r m a u n o d e i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a s a n i t à m o d e r n a . G r a z i e a i b i o m a r c a t o r i , m o l e c o l e m i s u r a b i l i n e l s a n g u e e i n a l t r e m a t r i c i b i o l o g i c h e c o m e s a l i v a e u r i n e , o g g i è p o s s i b i l e i d e n t i f i c a r e p r e c o c e m e n t e n u m e r o s e p a t o l o g i e , m o n i t o r a r e l a r i s p o s t a a i t r a t t a m e n t i e p e r s o n a l i z z a r e l e t e r a p i e , a p r e n d o l a s t r a d a a u n a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l e e s o s t e n i b i l e . S o n o i t e m i a l c e n t r o d e l 5 7 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i b i o c h i m i c a c l i n i c a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a - m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o ( S i b i o c ) , i n c o r s o a F i r e n z e , d o v e s p e c i a l i s t i , r i c e r c a t o r i e c l i n i c i h a n n o d i s c u s s o l e n u o v e f r o n t i e r e d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o n e l l a d i a g n o s i e n e l l a c u r a d e l l e m a l a t t i e . " O g g i d i s p o n i a m o d i n u m e r o s e m o l e c o l e c h e c i c o n s e n t o n o d i i n d i v i d u a r e p r e c o c e m e n t e l e m a l a t t i e e d i v a l u t a r e i r i s c h i d e i p a z i e n t i i n t e r a p i a - s p i e g a M a r c e l l o C i a c c i o , p r e s i d e n t e S i b i o c - C o n u n s e m p l i c e e s a m e d e l s a n g u e p o s s i a m o o f f r i r e o p p o r t u n i t à d i p r e v e n z i o n e e t r a t t a m e n t o u n t e m p o i m p e n s a b i l i , d a l l e p a t o l o g i e a d a l t a i n c i d e n z a a q u e l l e r a r e , d a l l e m a l a t t i e c r o n i c h e a q u e l l e a c u t e , i n v a r i a m b i t i , t r a c u i q u e l l o o n c o l o g i c o , n e u r o l o g i c o e c a r d i o l o g i c o . E ' l a p r o v a t a n g i b i l e d e l l ' i m p o r t a n z a d e l l a s i n e r g i a t r a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e m e d i c i n a c l i n i c a " . N e l c a m p o d e l l e n e u r o s c i e n z e , i n o l t r e , o g g i è p o s s i b i l e i n d i v i d u a r e p r e c o c e m e n t e l e a l t e r a z i o n i c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' A l z h e i m e r , a n c h e 1 0 - 1 5 a n n i p r i m a d e l l a c o m p a r s a d e i s i n t o m i c l i n i c i . " Q u e s t i b i o m a r c a t o r i - s o t t o l i n e a C i a c c i o - p o s s o n o e s s e r e r i l e v a t i d i r e t t a m e n t e n e l s a n g u e , s e n z a r i c o r r e r e a p r o c e d u r e p i ù i n v a s i v e c o m e i l p r e l i e v o d e l l i q u i d o c e f a l o r a c h i d i a n o , e r a p p r e s e n t a n o u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o u n a m e d i c i n a s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a " . " I l m o n i t o r a g g i o d e i b i o m a r c a t o r i c a r d i a c i è f o n d a m e n t a l e n e l l a v a l u t a z i o n e d e l r i s c h i o e n e l l a g e s t i o n e d e l l a c a r d i o t o s s i c i t à c a u s a t a d a i f a r m a c i a n t i t u m o r a l i - e v i d e n z i a N i c o l a S i l v e s t r i s , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) - C o n S i b i o c a b b i a m o a g g i o r n a t o l e l i n e e g u i d a d i c a r d i o n c o l o g i a , p u b b l i c a t e d a l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , p e r g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o u n i f o r m e d e i p a z i e n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . E ' u n m o d e l l o v i r t u o s o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c h e " . N e l p r o g r a m m a d e l c o n g r e s s o s o n o p r e s e n t i n u m e r o s e s e s s i o n i c o n g i u n t e c o n s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d i a r e a c l i n i c a , a t e s t i m o n i a n z a d e l f o r t e l e g a m e t r a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e m e d i c i n a c l i n i c a . Q u e s t a s i n e r g i a - i n f o r m a S i b i o c i n u n a n o t a - h a p o r t a t o n e g l i u l t i m i a n n i a l l a s t e s u r a c o n d i v i s a d i p o s i t i o n p a p e r e d o c u m e n t i d i c o n s e n s o , c o n l ' o b i e t t i v o d i a r m o n i z z a r e i p e r c o r s i d i a g n o s t i c i , p r o m u o v e r e l ' a p p r o p r i a t e z z a d e g l i e s a m i e f a v o r i r e u n a p p r o c c i o r e a l m e n t e m u l t i d i s c i p l i n a r e a l p a z i e n t e . L a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o , s e m p r e p i ù i n t e g r a t a c o n l a c l i n i c a , r a p p r e s e n t a o g g i u n p o n t e t r a p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i e t e r a p i a , c a p a c e d i o f f r i r e b e n e f i c i n o n s o l o a i p a z i e n t i , m a a n c h e a i c i t t a d i n i , n e l l ' o t t i c a d i u n a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a e d i p o p o l a z i o n e . " I l n o s t r o o b i e t t i v o è m e t t e r e l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o a l c e n t r o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o - c o n c l u d e C i a c c i o - S e r v o n o s t a n d a r d c o m u n i , a p p r o p r i a t e z z a p r e s c r i t t i v a e a c c e s s o e q u o a i t e s t i n n o v a t i v i . I n u n m o n d o i n c u i l a m e d i c i n a d i v e n t a s e m p r e p i ù p r e d i t t i v a , è a l c i t t a d i n o s a n o c h e d o b b i a m o g u a r d a r e : l a v e r a s f i d a d e l l a s a n i t à d e l t e r z o m i l l e n n i o " .