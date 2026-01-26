R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I P o i n t o f c a r e t e s t i n g ( P o c t ) , c i o è g l i e s a m i d i a g n o s t i c i e s e g u i t i d i r e t t a m e n t e v i c i n o a l p a z i e n t e , p o s s o n o a v e r e u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l r a f f o r z a r e l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e , a c o n d i z i o n e c h e i l l o r o u t i l i z z o s i a b e n o r g a n i z z a t o e r e g o l a m e n t a t o . E ' q u a n t o e m e r g e d a l ' D o c u m e n t o t e c n i c o s u i P o i n t o f c a r e t e s t i n g ' p u b b l i c a t o d a A g e n a s , A g e n z i a n a z i o n a l e p e r i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i . I l d o c u m e n t o - r i p o r t a u n a n o t a d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i b i o c h i m i c a c l i n i c a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a - m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o ( S i b i o c ) - d e f i n i s c e i l r u o l o d e g l i e s a m i d i a g n o s t i c i d i p r o s s i m i t à , e f f e t t u a t i n e l l u o g o d i c u r a d e l p a z i e n t e , e s t a b i l i s c e r e g o l e c h i a r e p e r i l l o r o u t i l i z z o . L e i n d i c a z i o n i a p p r o f o n d i s c o n o q u a n t o i n d i c a t o n e l D m 7 7 c h e d e l i n e a l a s t r u t t u r a d e l l a n u o v a s a n i t à t e r r i t o r i a l e p r e v i s t a d a l P n r r . I l d o c u m e n t o è s t a t o r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o d e l l e l i n e e d i i n d i r i z z o d e l l a S i b i o c . I P o c t - s p i e g a i n u n a n o t a - s o n o d i s p o s i t i v i t e c n o l o g i c a m e n t e a v a n z a t i , m a d i f a c i l e u t i l i z z o , c h e p e r m e t t o n o d i a n a l i z z a r e c a m p i o n i b i o l o g i c i c o m e s a n g u e , u r i n e o s a l i v a d i r e t t a m e n t e v i c i n o a l p a z i e n t e . " Q u e s t i s t r u m e n t i p o r t a n o l a d i a g n o s t i c a p i ù v i c i n o a l l e p e r s o n e , m i g l i o r a n d o l a t e m p e s t i v i t à d e l l e c u r e " , s o t t o l i n e a S a b r i n a B u o r o , p r e s i d e n t e S i b i o c . L ' i m p i e g o d e i P o c t r a p p r e s e n t a u n o d e i p i l a s t r i d e l l a m e d i c i n a d i p r o s s i m i t à , e v i d e n z i a : " S e c o r r e t t a m e n t e u t i l i z z a t i e i n s e r i t i n e i p e r c o r s i d i c u r a , p o s s o n o f a v o r i r e u n a c c e s s o p i ù r a p i d o a l l e p r e s t a z i o n i , a u m e n t a r e l ' e q u i t à d e l l e c u r e , r i d u r r e l a p r e s s i o n e s u g l i o s p e d a l i e m i g l i o r a r e l ' a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g . E ' p e r ò f o n d a m e n t a l e c h e q u e s t i s t r u m e n t i s i a n o i n t e g r a t i i n m o d o a p p r o p r i a t o e c o n s i d e r a t i c o m p l e m e n t a r i , e n o n s o s t i t u t i v i , d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o t r a d i z i o n a l e " . I l d o c u m e n t o d i A g e n a s - s i l e g g e - è u n p a s s a g g i o c h i a v e p e r c h é s t a b i l i s c e r e g o l e u n i f o r m i p e r l ' u s o d e i P o c t s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " C o m e S i b i o c - c o n t i n u a B u o r o - a b b i a m o c o n t r i b u i t o m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e l e n o s t r e c o m p e t e n z e e l e n o s t r e l i n e e d i i n d i r i z z o . L a t e c n o l o g i a o g g i c o n s e n t e d i a m p l i a r e i s e r v i z i o f f e r t i a i c i t t a d i n i , m a è e s s e n z i a l e v a l u t a r e c o n a t t e n z i o n e r i s c h i c l i n i c i , c o s t i e b e n e f i c i , g a r a n t e n d o s e m p r e l a s i c u r e z z a d e l p a z i e n t e " . A t t u a l m e n t e i P o c t s o n o g i à u t i l i z z a t i i n m o l t i c o n t e s t i , c o m e p r o n t o s o c c o r s o , t e r a p i e i n t e n s i v e , a m b u l a n z e , a m b u l a t o r i e s t r u t t u r e r e s i d e n z i a l i , m a s p e s s o i n m o d o d i s o m o g e n e o e s e n z a s t a n d a r d c o n d i v i s i . " S e r v o n o r e g o l e c h i a r e e r i g o r o s e - c o n c l u d e B u o r o - p e r a s s i c u r a r e q u a l i t à d e i r i s u l t a t i , t r a c c i a b i l i t à d e g l i e s a m i e s i c u r e z z a . L e n u o v e i n d i c a z i o n i d i A g e n a s i n t r o d u c o n o u n m o d e l l o n a z i o n a l e u n i f o r m e , d e f i n i s c o n o i l r u o l o d e i l a b o r a t o r i c l i n i c i e p o n g o n o l e b a s i p e r u n ' i n t e g r a z i o n e s t r u t t u r a t a d e i P o c t n e l s e r v i z i o s a n i t a r i o " .