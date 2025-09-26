R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o l i t a m e n t e d i a g n o s t i c a t o n e l l ' i n f a n z i a , i l d i a b e t e d i t i p o 1 è c a r a t t e r i z z a t o d a l l ' i n c a p a c i t à d e l p a n c r e a s d i p r o d u r r e i n s u l i n a , u n o r m o n e n e c e s s a r i o p e r r e g o l a r e i l i v e l l i d i g l u c o s i o n e l s a n g u e . D i c o n s e g u e n z a , c h i n e è c o l p i t o d e v e a s s u m e r e i n s u l i n a p e r v i a i n i e t t i v a o t r a m i t e m i c r o i n f u s o r i . E ' p e r ò m o l t o d i f f i c i l e , i n r a g i o n e d e l l e d i v e r s e a b i t u d i n i i n d i v i d u a l i , c o m e a l i m e n t a z i o n e e a t t i v i t à f i s i c a , s t a b i l i r n e i l g i u s t o l i v e l l o e d e v i t a r e s t a t i d i i p o o i p e r g l i c e m i a . A t t r a v e r s o u n p e r c o r s o c a r a t t e r i z z a t o d a n o t e v o l i p r o g r e s s i , l ' i n t e r o s e t t o r e b i o m e d i c a l e è i m p e g n a t o d a o l t r e 4 0 a n n i n e l l o s v i l u p p o d i u n ' p a n c r e a s a r t i f i c i a l e ' , o v v e r o u n s i s t e m a c h e r i p r o d u c a f e d e l m e n t e l a f u n z i o n e f i s i o l o g i c a d e l p a n c r e a s u m a n o , r e g o l a n d o a u t o m a t i c a m e n t e i l i v e l l i d i g l u c o s i o n e l l ' o r g a n i s m o e c o n s e n t e n d o a l l e p e r s o n e c o n d i a b e t e d i t i p o 1 u n m i g l i o r c o n t r o l l o g l i c e m i c o , a l l e g g e r e n d o s e n s i b i l m e n t e i l p e s o d e l l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e s t e s s o . N e l p a n o r a m a d e l l a t e c n o l o g i a a p p l i c a t a a l d i a b e t e d i t i p o 1 , u n a n o v i t à a r r i v a d a l s i s t e m a T a n d e m t : s l i m X 2 c o n t e c n o l o g i a C o n t r o l - I Q , l a n c i a t o d a l l ' a z i e n d a i t a l i a n a M o v i S p a . U n s i s t e m a i b r i d o a c i r c u i t o c h i u s o - r i p o r t a u n a n o t a - g i à d i f f u s o i n I t a l i a , c h e c o m b i n a u n a p o m p a p e r i n s u l i n a , u n s e n s o r e p e r i l m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o d e l l a g l i c e m i a e u n a l g o r i t m o c h e m o d u l a a u t o m a t i c a m e n t e l ' i n f u s i o n e b a s a l e i n r i s p o s t a a i v a l o r i g l i c e m i c i . Q u e s t o s i s t e m a a b r e v e c o m p i r à u n s a l t o e v o l u t i v o , d i v e n t a n d o a n c o r a p i ù a v a n z a t o , a c c e s s i b i l e e f l e s s i b i l e . G r a z i e a n u o v e f u n z i o n a l i t à p r o g e t t a t e p e r m i g l i o r a r e l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e c o n d i a b e t e e o t t i m i z z a r e l ' a t t i v i t à c l i n i c a n e i c e n t r i d i a b e t o l o g i c i , p r e n d e r à f o r m a u n v e r o e p r o p r i o n u o v o s i s t e m a , p r e s e n t a t o o g g i a R o m a n e l c o r s o d i u n e v e n t o o r g a n i z z a t o d a M o v i , d a l t i t o l o ' M o v i n g B o r d e r s i n D i a b e t e s C a r e : l a t e c n o l o g i a c h e m o d e l l a i l c a m b i a m e n t o ' . U n a d e l l e p r i n c i p a l i n o v i t à - s i l e g g e - è l ' i n t r o d u z i o n e d i u n a A p p m o b i l e c h e p e r m e t t e a l p a z i e n t e d i g e s t i r e l a t e r a p i a i n s u l i n i c a d a r e m o t o , i n c l u s a l ' e r o g a z i o n e d e i b o l i . S i t r a t t a d i u n p a s s a g g i o i m p o r t a n t e i n t e r m i n i d i a u t o n o m i a e d i s c r e z i o n e : l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e d i v e n t a m e n o i n v a s i v a , p i ù i n t e g r a t a n e l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i e f a v o r i s c e u n ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a p i ù c o s t a n t e e a c c u r a t a , m i g l i o r a n d o c o s ì i r i s u l t a t i d i s a l u t e a l u n g o t e r m i n e . A c c a n t o a l l a A p p , v i e n e l a n c i a t a u n a n u o v a p i a t t a f o r m a d i g e s t i o n e d a t i c o m p l e t a m e n t e p r o p r i e t a r i a , T a n d e m S o u r c e , c h e p e r m e t t e l a s i n c r o n i z z a z i o n e a u t o m a t i c a d e l l e i n f o r m a z i o n i r a c c o l t e d a l l a p o m p a e d a l s e n s o r e c o n i l c l o u d . I l m e d i c o , a c c e d e n d o a l p r o f i l o d e l p a z i e n t e , p u ò c o n s u l t a r e i n t e m p o r e a l e l ' a n d a m e n t o g l i c e m i c o s e n z a l a n e c e s s i t à d i s c a r i c a r e m a n u a l m e n t e i d a t i t r a m i t e c a v o U s b . Q u e s t o c o n s e n t e d i r i d u r r e i t e m p i d e l l e v i s i t e e d e d i c a r e p i ù s p a z i o a l c o n f r o n t o c l i n i c o , c o n b e n e f i c i e v i d e n t i a n c h e i n a m b i t i a d a l t a a f f l u e n z a c o m e g l i a m b u l a t o r i d i d i a b e t o l o g i a . L ' a g g i o r n a m e n t o i n t r o d u c e a n c h e u n a m a g g i o r e i n t e r o p e r a b i l i t à : i l s i s t e m a d i v e n t a c o m p a t i b i l e c o n u n n u o v o s e n s o r e , i l F r e e S t y l e L i b r e 3 P l u s d i A b b o t t , c h e s i a g g i u n g e a i g i à s u p p o r t a t i D e x c o m G 6 e G 7 . A v e r e p i ù s e n s o r i d i s p o n i b i l i c o n s e n t e a l m e d i c o d i p e r s o n a l i z z a r e u l t e r i o r m e n t e l a t e r a p i a , t e n e n d o c o n t o d e l l e e s i g e n z e c l i n i c h e e p e r s o n a l i d e l p a z i e n t e . S u l p i a n o c l i n i c o , l ' i n n o v a z i o n e p i ù s i g n i f i c a t i v a è r a p p r e s e n t a t a d a l n u o v o a l g o r i t m o C o n t r o l - I Q + , c h e r e n d e i l s i s t e m a u t i l i z z a b i l e a n c h e n e i b a m b i n i a p a r t i r e d a i 2 a n n i d i e t à e i n p a z i e n t i c o n f a b b i s o g n i i n s u l i n i c i m o l t o b a s s i o m o l t o a l t i . I n o l t r e , i l s i s t e m a p e r m e t t e o r a d i i m p o s t a r e p r o f i l i b a s a l i t e m p o r a n e i e b o l i p r o l u n g a t i f i n o a 8 o r e , a n c h e d u r a n t e l a m o d u l a z i o n e a u t o m a t i c a d e l l ' i n s u l i n a d a p a r t e d e l l ' a l g o r i t m o , o f f r e n d o u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à n e l l a g e s t i o n e d e i b i s o g n i i n s u l i n i c i v a r i a b i l i , c o m e n e l c a s o d i a t t i v i t à f i s i c a o p a s t i p r o l u n g a t i . " L o s v i l u p p o d i s i s t e m i A i d c o m p l e t a m e n t e a u t o m a t i z z a t i r a p p r e s e n t a u n a d e l l e f r o n t i e r e p i ù p r o m e t t e n t i n e l l a c u r a d e l d i a b e t e d i t i p o 1 - a f f e r m a D a n i e l a B r u t t o m e s s o , m e d i c o d i a b e t o l o g o p r e s s o l ’ A o u P a d o v a - L ' o b i e t t i v o f i n a l e è s e m p l i c e , m a r i v o l u z i o n a r i o : l i b e r a r e l a p e r s o n a c o n d i a b e t e d a l p e n s i e r o c o s t a n t e d e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a . A v e r e l a p o s s i b i l i t à d i s c e g l i e r e l a t e c n o l o g i a p i ù a d a t t a , u s a r e d i s p o s i t i v i d i s c r e t i , i n t u i t i v i e i n t e r o p e r a b i l i , r i c e v e r e u n a f o r m a z i o n e p e r s o n a l i z z a t a e u n a d e g u a t o s u p p o r t o p s i c o l o g i c o s o n o e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i . M a i l b i s o g n o p i ù s e n t i t o r e s t a q u e l l o d i n o n d o v e r p e n s a r e c o n t i n u a m e n t e a l d i a b e t e , p o t e n d o d e c i d e r e d i m a n g i a r e c i ò c h e s i d e s i d e r a o f a r e u n a c o r s a s e n z a t i m o r e d e l l e p o s s i b i l i c o n s e g u e n z e . L a v e r a i n n o v a z i o n e è p e r m e t t e r e a c h i c o n v i v e c o n i l d i a b e t e d i s e n t i r s i f i n a l m e n t e l i b e r o e u g u a l e a g l i a l t r i " . L ' o b i e t t i v o è d u p l i c e : m i g l i o r a r e g l i o u t c o m e m e t a b o l i c i e s e m p l i f i c a r e l a q u o t i d i a n i t à . C o n q u e s t e n o v i t à , i l p a z i e n t e g u a d a g n a i n l i b e r t à e s i c u r e z z a , e i l c l i n i c o i n f a c i l i t a z i o n e d e l l a p r o p r i a a t t i v i t à . " L e n o s t r e i n n o v a z i o n i , f r u t t o d i u n a s o l i d a c o l l a b o r a z i o n e c o n T a n d e m D i a b e t e s C a r e , s e g n a n o u n a s v o l t a s i g n i f i c a t i v a n e l l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e d i t i p o 1 . Q u e s t o p r o g r e s s o r a p p r e s e n t a u n v e r o c a m b i o d i p a s s o s i a p e r i p a z i e n t i c h e p e r i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i - d i c h i a r a E n r i c o C e r i b e l l i , D i r e c t o r B u s i n e s s U n i t B i o s y s t e m d i M o v i S p A - P e r M o v i , i n n o v a r e s i g n i f i c a o f f r i r e m a g g i o r e l i b e r t à e s i c u r e z z a a i p a z i e n t i , m e n t r e f o r n i a m o a i m e d i c i s t r u m e n t i p i ù e f f i c i e n t i e i n t u i t i v i c h e s e m p l i f i c a n o l a p r a t i c a c l i n i c a . L a n o s t r a r i v o l u z i o n e è u n n u o v o s i s t e m a c h e s u p p o r t a s i a i m e d i c i c h e i p a z i e n t i , r e n d e n d o l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e p i ù s e m p l i c e e d e f f i c a c e . C o n l ' i n t r o d u z i o n e d e l l a g e s t i o n e d a r e m o t o t r a m i t e A p p l e p e r s o n e c o n d i a b e t e p o s s o n o v i v e r e l a t e r a p i a c o n m a g g i o r e d i s c r e z i o n e , a u t o n o m i a e c o n t r o l l o , r i d u c e n d o l ' i m p a t t o s u l l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a . A l c o n t e m p o - p r o s e g u e - l a n u o v a p i a t t a f o r m a p r o p r i e t a r i a d i c o n d i v i s i o n e d a t i T a n d e m S o u r c e r a f f o r z a l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p a z i e n t i e m e d i c i , s e m p l i f i c a n d o l ' a c c e s s o a l l e i n f o r m a z i o n i e o t t i m i z z a n d o i t e m p i d e l l e v i s i t e . I n o l t r e , a b r e v e e s t e n d e r e m o l ' i n t e r o p e r a b i l i t à d e l s i s t e m a c o n l ' i n t e g r a z i o n e d i u n n u o v o s e n s o r e , a m p l i a n d o u l t e r i o r m e n t e l e p o s s i b i l i t à d i p e r s o n a l i z z a z i o n e t e r a p e u t i c a . I n f i n e , l a p o s s i b i l i t à d i e s t e n d e r e l ' u t i l i z z o d e l s i s t e m a a n c h e a i b a m b i n i a p a r t i r e d a i 2 a n n i e p e r p a z i e n t i c o n f a b b i s o g n i m o l t o b a s s i o a l t i , c o s ì c o m e p e r c o l o r o c h e n e c e s s i t a n o d i m a g g i o r e v e r s a t i l i t à , t e s t i m o n i a i l n o s t r o i m p e g n o a r e n d e r e q u e s t e s o l u z i o n i a c c e s s i b i l i a q u a n t e p i ù p e r s o n e p o s s i b i l e , i n t u t t e l e f a s i d e l l a v i t a , m i g l i o r a n d o n e l a q u a l i t à s t e s s a " . I l n u o v o s i s t e m a s i c o n f e r m a t r a i p o c h i d i s p o s i t i v i A d v a n c e d H y b r i d C l o s e d L o o p ( A h c l ) i n g r a d o d i a u t o m a t i z z a r e n o n s o l o l a m o d u l a z i o n e d e l l a b a s a l e , m a a n c h e l ' e r o g a z i o n e d e i b o l i c o r r e t t i v i , r i p o r t a l a n o t a . A d o g g i è l ' u n i c o , i n q u e s t o s p e c i f i c o s e g m e n t o , a d a f f i a n c a r e q u e s t a f u n z i o n a l i t à a u n a g e s t i o n e d a r e m o t o v i a A p p e a l l a c o m p a t i b i l i t à c o n p i ù s e n s o r i C g m , i n u n e c o s i s t e m a c o m p l e t a m e n t e i n t e g r a t o .