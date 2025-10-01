R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a l e g g e s u l l ' o b e s i t à , a t t e s a d a t e m p o , " r a p p r e s e n t a u n p a s s o s t o r i c o e u n d e c i s o p a s s o a v a n t i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a , c o n s i d e r a t a l ' a l l a r m a n t e c r e s c i t a d e i n u m e r i e d e l l e c o m p l i c a n z e d e l l ' o b e s i t à i n I t a l i a e n e l m o n d o " . C o s ì l a S o c i e t à i t a l i a n a d e l l ' o b e s i t à ( S i o ) i n u n a n o t a , c o m m e n t a n d o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a p r i m a n o r m a t i v a a l m o n d o s u l l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a d i q u e s t a p a t r o l o g i a . L ' a s s e m b l e a d e l S e n a t o , q u e s t a m a t t i n a , h a i n f a t t i v o t a t o i l D d l c o n t e n u t o n e l l ' a t t o d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i n . 7 4 1 d e l l a X I X L e g i s l a t u r a d e l 2 8 d i c e m b r e 2 0 2 2 , r i g u a r d a n t e ' D i s p o s i z i o n i p e r l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a d e l l ' o b e s i t à ' , i n p r e c e d e n z a a p p r o v a t a d a l l a C a m e r a , c h e h a c o m e p r o m o t o r e e p r i m o f i r m a t a r i o l ' o n o r e v o l e R o b e r t o P e l l a , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n C o m m i s s i o n e B i l a n c i o e p r e s i d e n t e d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e O b e s i t à , d i a b e t e e m a l a t t i e c r o n i c h e n o n t r a s m i s s i b i l i . L ' a t t o l e g i s l a t i v o p r e v e d e u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o n e l l a l o t t a a l l ' o b e s i t à c h e i n c l u d e p r e v e n z i o n e , c u r a e s e n s i b i l i z z a z i o n e s o c i a l e . I l W o r l d O b e s i t y A t l a s p r e v e d e c h e l ’ i m p a t t o e c o n o m i c o g l o b a l e d e l s o v r a p p e s o e d e l l ' o b e s i t à r a g g i u n g e r à 4 , 3 2 t r i l i o n i d i d o l l a r i a l l ' a n n o e n t r o i l 2 0 3 5 , s e l e m i s u r a d i p r e v e n z i o n e e c u r a n o n m i g l i o r e r a n n o , r i c o r d a l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a p r i m a l e g g e a l m o n d o v o l t a a c o n t r a s t a r e l ' o b e s i t à è a r r i v a t a i n c o i n c i d e n z a c o n l ' a p e r t u r a , a T r i e s t e , d e l X I I C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i o , c h e v e d e r i u n i t i i m a g g i o r i e s p e r t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i . " L a S o c i e t à i t a l i a n a d e l l ' o b e s i t à è m o l t o f e l i c e p e r l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a l e g g e P e l l a " , c o m m e n t a R o c c o B a r a z z o n i , p r e s i d e n t e S i o . S i t r a t t a d i " u n p a s s a g g i o s t o r i c o c h e c o n f e r m a i n m a n i e r a d e f i n i t i v a , p e r l a p r i m a v o l t a a l m o n d o , u n a l e g i s l a z i o n e s p e c i f i c a e s i s t e m a t i c a d e l l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a , u n p u n t o d i n o n r i t o r n o e m o t i v o d i o r g o g l i o p e r l ' I t a l i a . S i a m o s o d d i s f a t t i a n c h e p e r c h é l a n o s t r a s o c i e t à s c i e n t i f i c a h a c o n t r i b u i t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o i m p o r t a n t e p a s s o a v a n t i " , e v i d e n z i a . N e l r i n g r a z i a r e l ' o n o r e v o l e P e l l a e t u t t i i p a r l a m e n t a r i , B a r a z z o n i o s s e r v a c h e " c i a t t e n d e a n c o r a m o l t o l a v o r o p e r p o r t a r e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a e t r a i p a z i e n t i l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a l l a p r e v e n z i o n e e a l l e c u r e c h e s o n o c e n t r a l i n e l l a l e g g e , m a a n c o r a n o n s o n o d i s p o n i b i l i p e r t u t t i i c i t t a d i n i " . A n c h e l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i h a n n o g i o c a t o u n r u o l o i m p o r t a n t e , i n s i e m e a l m o n d o s c i e n t i f i c o e a c c a d e m i c o , n e l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o t r a g u a r d o . " S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d i v e d e r e f i n a l m e n t e a p p r o v a t a l a l e g g e c h e r i c o n o s c e l ' o b e s i t à c o m e p a t o l o g i a - a f f e r m a I r i s Z a n i , p r e s i d e n t e a s s o c i a z i o n e A m i c i o b e s i - A b b i a m o a s p e t t a t o a l u n g o q u e s t o m o m e n t o , è u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o i l s u p e r a m e n t o d e l l o s t i g m a e d e l l a p i e n a t u t e l a d e i d i r i t t i d e i p a z i e n t i i t a l i a n i c o n o b e s i t à . P u r t r a t t a n d o s i d i u n m o m e n t o s t o r i c o , l a p r i m a l e g g e s u l l ' o b e s i t à a l i v e l l o m o n d i a l e p e r n o i n o n r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o , m a l ' i n i z i o d i u n p e r c o r s o " , p r e c i s a . " E ' o r a n e c e s s a r i o c h e l e i s t i t u z i o n i c o m p e t e n t i s i a t t i v i n o c o n u r g e n z a p e r g a r a n t i r e a i p a z i e n t i t u t e l e r e a l i e p e r c o r s i d i c u r a a d e g u a t i . I n p a r t i c o l a r e , a t t e n d i a m o l ' a p p r o v a z i o n e e l ' a t t u a z i o n e d e l P i a n o n a z i o n a l e c r o n i c i t à , p e r v e d e r n e l ' e f f i c a c i a s u l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e c o n o b e s i t à e , a n c o r d i p i ù , a t t e n d i a m o l ' a g g i o r n a m e n t o d e i L e a " , l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a , " c o n l ' i n c l u s i o n e d i p r e s t a z i o n i p e r l a d i a g n o s i , l a p r e s a i n c a r i c o e i l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i c o n o b e s i t à . O g n i g i o r n o s e n z a i n t e r v e n t i c o n c r e t i è u n g i o r n o i n c u i m i g l i a i a d i c i t t a d i n i r e s t a n o p r i v i d i r i s p o s t e , c u r e e d i g n i t à . L a s a l u t e d e l l e p e r s o n e c o n o b e s i t à n o n p u ò p i ù a s p e t t a r e " . I 6 a r t i c o l i d i c u i s i c o m p o n e l a l e g g e P e l l a - r i c o r d a l a n o t a - t r a c c i a n o i p u n t i c a r d i n e d e l l a l o t t a c o n t r o l ' o b e s i t à : l a d e f i n i z i o n e u f f i c i a l e d e l l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a c r o n i c a p r o g r e s s i v a e r e c i d i v a n t e ; l ' i n s e r i m e n t o d e l l e p r e s t a z i o n i n e i L e a e r o g a t i d a l S s n ; i l f i n a n z i a m e n t o d i p r o g r a m m i n a z i o n a l i p e r l a p r e v e n z i o n e , l ' e d u c a z i o n e , l a f o r m a z i o n e e l a c u r a ; l a c o s t i t u z i o n e d i u n O s s e r v a t o r i o p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e p e r l o s t u d i o d e l l ' o b e s i t à e i l s u o m o n i t o r a g g i o . I n f i n e , i l v a l o r e d e l l e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e .