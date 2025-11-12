R o m a , 1 2 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - H a p r e s o i l v i a i l n u o v o c o r s o d i f o r m a z i o n e i n “ C o m u n i c a z i o n e e m a r k e t i n g ” , p r o m o s s o d a C i n e c i t t à e o r g a n i z z a t o d a A d n k r o n o s C o m u n i c a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a r i e n t r a n e l p e r c o r s o d e l L u c e L a b C i n e c i t t à , c h e p r e v e d e c o r s i d i f o r m a z i o n e e a v v i a m e n t o p r o f e s s i o n a l e g r a t u i t i p e r c r e a r e n u o v e f i g u r e p e r t u t t i i l i v e l l i d e l c o m p a r t o a u d i o v i s i v o , f i n a n z i a t o c o n f o n d i P n r r d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a . I l c o r s o d i C o m u n i c a z i o n e , p r o g e t t a t o d a l l a p i ù i m p o r t a n t e i s t i t u z i o n e c i n e m a t o g r a f i c a d e l p a e s e e d a u n m a r c h i o d i p u n t a d e l l a n o s t r a i n f o r m a z i o n e , s i p o n e l ’ o b i e t t i v o d i f o r m a r e p r o f e s s i o n i s t i i n g r a d o d i o p e r a r e , a p i ù l i v e l l i , p r e s s o a g e n z i e d i c o m u n i c a z i o n e , u f f i c i s t a m p a , t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e , i m p r e s e d i p r o m o z i o n e e d i s t r i b u z i o n e d i c i n e m a e a u d i o v i s i v o , s o c i e t à d i e v e n t i , f e s t i v a l , r a s s e g n e e m o s t r e d i s e t t o r e , F i l m C o m m i s s i o n , c a n a l i t e l e v i s i v i . I l c o r s o h a r e g i s t r a t o u n v e r o b o o m d i i s c r i z i o n i , c o n o l t r e 1 5 0 0 d o m a n d e e d è r i v o l t o a s t u d e n t i , l a v o r a t o r i , p r o f e s s i o n i s t i e a s p i r a n t i d e l s e t t o r e . I s e l e z i o n a t i s o n o 3 0 , e h a n n o i n i z i a t o i l l a b o r a t o r i o d i 1 2 0 o r e , e r o g a t o c o m e t u t t i q u e l l i d e l L a b C i n e c i t t à i n m a n i e r a i n t e r a m e n t e g r a t u i t a , p r e s s o i l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e A d n k r o n o s a R o m a . L e l e z i o n i t e r m i n e r a n n o i l 2 4 g e n n a i o 2 0 2 6 . I l c o r s o , a r t i c o l a t o i n l e z i o n i t e o r i c h e e d e s e r c i t a z i o n i e d e s p e r i e n z e p r a t i c h e p e r m e t t e r à a i p a r t e c i p a n t i d i a c q u i s i r e c o m p e t e n z e n e l l ’ a m b i t o d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d e l m a r k e t i n g d a i m p i e g a r e n e l s e t t o r e a u d i o v i s i v o . C o m e s o t t o l i n e a i l P r e s i d e n t e d i C i n e c i t t à A n t o n i o S a c c o n e : " S t i a m o p u n t a n d o c o n f o r z a i n s i e m e a l M i C a i p r o g e t t i d i f o r m a z i o n e , p e r c h é s i a m o c o n v i n t i d e l l a n e c e s s i t à d i u n p a s s a g g i o g e n e r a z i o n a l e d e i s a p e r i . C i n e c i t t à e i l s u o g r a n d e A r c h i v i o L u c e s o n o d a s e m p r e u n s e r b a t o i o d i c o m u n i c a z i o n e c u l t u r a l e , u n p o z z o s t e r m i n a t o d i i n f o r m a z i o n i , m e m o r i e , b e n i c u l t u r a l i , e d a s e m p r e f a c c i a m o t r a s m i s s i o n e d i c u l t u r a , c h e a l t r o n o n è s e n o n r e g i s t r a r e e i n t e r p r e t a r e i l p r e s e n t e , p e r i m m a g i n a r e i l f u t u r o . È q u i n d i c o n e n t u s i a s m o c h e a c c o g l i a m o i g i o v a n i c o m u n i c a t o r i d i q u e s t o c o r s o , a f f i d a n d o l e c o n o s c e n z e c h e a b b i a m o , p e r c h é s o n o l o r o c h e a v r a n n o l a r e s p o n s a b i l i t à i n a v v e n i r e d i t r a s m e t t e r e c o n a u t o r e v o l e z z a e p a s s i o n e l a s t r a o r d i n a r i a a v v e n t u r a d e l l ’ a u d i o v i s i v o i t a l i a n o a l l a c o l l e t t i v i t à . C i n e c i t t à è a l l o r o f i a n c o i n q u e s t a m e r a v i g l i o s a a v v e n t u r a d i c o n o s c e n z a , i m p r e s a e s p e t t a c o l o " . I l c o r s o i n c o m u n i c a z i o n e e m a r k e t i n g a f f r o n t e r à l e s p e c i f i c i t à d e i d i v e r s i m e d i a e l a r e l a z i o n e t r a l o r o , i d i f f e r e n t i l i n g u a g g i e l e o p p o r t u n i t à d e l l a c o m u n i c a z i o n e d i g i t a l e , l ' e v o l u z i o n e d e g l i e c o s i s t e m i m e d i a l i e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' i n d u s t r i a d e i m e d i a . S i a p p r o f o n d i r à i l r u o l o d e l m a r k e t i n g n e l l e i m p r e s e d i c i n e m a , d e l l ’ i m m a g i n e e d e l l ’ a u d i o v i s i v o , n e l l e s o c i e t à d i p r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e , e l e p o t e n z i a l i t à d e l m a r k e t i n g t e r r i t o r i a l e e d e l l e a t t i v i t à d i e n t e r t a i n m e n t m a r k e t i n g , p r o d u c t p l a c e m e n t , c o - m a r k e t i n g , m e r c h a n d i s i n g d e l p r o d o t t o a u d i o v i s i v o . T r a i c o n t e n u t i , i t e m i p r i n c i p a l i d e l g i o r n a l i s m o : l a d e o n t o l o g i a , l a n o t i z i a , l e f o n t i , i l g i o r n a l i s m o n e l l ’ e r a d e l d i g i t a l e ; i l l a v o r o i n u n ’ a g e n z i a d i s t a m p a . L a ‘ t e r z a p a g i n a ’ , l a t v e l a d i v u l g a z i o n e , l a s t a m p a s u l w e b , i p o d c a s t . I t e m i d e l l ’ u f f i c i o s t a m p a , d i p r o d o t t o e i s t i t u z i o n a l e , e d e l l a c o m u n i c a z i o n e : g l i e c o s i s t e m i m e d i a l i , l ’ e l a b o r a z i o n e d i u n p i a n o e d i t o r i a l e , i l ‘ t o n e o f v o i c e ’ , l o s t o r y t e l l i n g , i s o c i a l n e t w o r k , g l i a l g o r i t m i , I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e R e a l t à v i r t u a l e . I l m a r k e t i n g d i p r o d o t t o e d i e v e n t o , c o n c a s i d i s t u d i o e d e s e r c i t a z i o n i p r a t i c h e s u l l a p r o m o z i o n e d i u n a u d i o v i s i v o . E a n c o r a i f e s t i v a l , l e r a s s e g n e , i p r e m i , l e m o s t r e . U n ’ i n c u r s i o n e a p p r o f o n d i t a n e l l e p r a t i c h e d i c o m u n i c a z i o n e e m a r k e t i n g d i u n f i l m o u n a s e r i e , d i u n e v e n t o , d i u n r a p p o r t o i s t i t u z i o n a l e . I l c o r s o s i c o n c l u d e r à c o n d e i l a b o r a t o r i c h e p e r m e t t e r a n n o a i p a r t e c i p a n t i d i a p p l i c a r e i c o n c e t t i a c q u i s i t i a t t r a v e r s o d e l l e e s e r c i t a z i o n i p r a t i c h e , e c o n l a r e a l i z z a z i o n e d i u n p o d c a s t o r i g i n a l e s u i t e m i a f f r o n t a t i .