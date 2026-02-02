( A d n k r o n o s ) - I l l a n c i o d e l m a r c h i o “ F u t u r o n a z i o n a l e ” , n u o v o m o v i m e n t o d e l g e n e r a l e R o b e r t o V a n n a c c i , è d i v e n t a t o u n o s c o n t r o p o l i t i c o e s i m b o l i c o c o n F r a n c e s c o G i u b i l e i , p r e s i d e n t e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e N a z i o n e F u t u r a . I l p r i m o a t t o è l ’ o p p o s i z i o n e d e p o s i t a t a d a N a z i o n e f u t u r a a l l ’ U f f i c i o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a p e r l a p r o p r i e t à i n t e l l e t t u a l e ( E u i p o ) c o n t r o l a r e g i s t r a z i o n e d e l m a r c h i o u t i l i z z a t o d a V a n n a c c i p e r l a s u a i n i z i a t i v a . S e c o n d o l ’ a s s o c i a z i o n e , i l n o m e “ F u t u r o N a z i o n a l e ” e i l s i m b o l o c o n s f o n d o b l u e c a r a t t e r i s i m i l i ( p i ù i l t r i c o l o r e i n b a s s o ) p r e s e n t e r e b b e r o u n e l e v a t o r i s c h i o d i c o n f u s i o n e c o n q u e l l i d i “ N a z i o n e f u t u r a ” , c o n f i g u r a n d o u n a v i o l a z i o n e d i u n d i r i t t o a n t e r i o r e e d e i r e q u i s i t i d i n o v i t à e d i s t i n t i v i t à p r e v i s t i d a l l a n o r m a t i v a e u r o p e a . L ’ a s s o c i a z i o n e h a i n o l t r e r i v e n d i c a t o l a n o t o r i e t à d e l p r o p r i o m a r c h i o s u s c a l a n a z i o n a l e e h a a c c u s a t o V a n n a c c i d i a v e r i m i t a t o u n a r e a l t à c o n c u i i n p a s s a t o a v e v a c o l l a b o r a t o , a v e n d o p a r t e c i p a t o a c o n v e g n i e d e v e n t i o r g a n i z z a t i d a N a z i o n e f u t u r a . A l l a n o t i z i a d e l r i c o r s o è a r r i v a t a l a r e p l i c a i m m e d i a t a d i V a n n a c c i , c h e a l l ’ A d n k r o n o s h a d e t t o : “ G i u b i l e i è p r o l i s s o , i o r i s p o n d o m o l t o p i ù s u c c i n t a m e n t e a l s u o r i c o r s o : m e n e f r e g o ” . A c c u s a n d o t r a l ’ a l t r o i l p r e s i d e n t e d i N a z i o n e f u t u r a d i s t r u m e n t a l i z z a r e l a v i c e n d a p e r a u m e n t a r e i l n u m e r o s u o i i s c r i t t i , a g g i u n g e n d o : “ L a p a u r a f a 9 0 ! ” . L a c o n t r o r e p l i c a d i G i u b i l e i è a r r i v a t a a s t r e t t o g i r o , i n u n v i d e o s u I n s t a g r a m , d a i t o n i a p p a r e n t e m e n t e p i ù i r o n i c i m a d a l c o n t e n u t o p o l i t i c a m e n t e n e t t o . G i u b i l e i h a a c c u s a t o V a n n a c c i d i e s s e r e “ a c o r t o d i i d e e ” , s o s t e n e n d o c h e n o n c o n t e n t o d i a v e r c o p i a t o n o m e e l o g o d a l l a s u a a s s o c i a z i o n e , s i è a p p r o p r i a t o a n c h e d e l l o s l o g a n “ m e n e f r e g o ” d e g l i A r d i t i e d i D ’ A n n u n z i o . “ L o v e d o a b b a s t a n z a n e r v o s o ” , h a a g g i u n t o , i n v i t a n d o l o p r o v o c a t o r i a m e n t e a “ v e n i r e i n s e d e d a n o i , b e r e u n a c a m o m i l l a e f a r e u n a c h i a c c h i e r a t a ” . N e l v i d e o , G i u b i l e i a l l a r g a p e r ò l o s c o n t r o d a l p i a n o s i m b o l i c o a q u e l l o p o l i t i c o , s o s t e n e n d o c h e n u m e r o s i f u o r i u s c i t i d a l m o v i m e n t o d i V a n n a c c i , “ I l m o n d o a l c o n t r a r i o ” , s t a r e b b e r o a b b a n d o n a n d o q u e l l a e s p e r i e n z a p e r i s c r i v e r s i a N a z i o n e f u t u r a , d e l u s i d a “ s c o r r e t t e z z e ” e d a u n a t t e g g i a m e n t o c o n f l i t t u a l e a l l ’ i n t e r n o d e l c e n t r o d e s t r a . S e c o n d o G i u b i l e i , V a n n a c c i “ v e d e n e m i c i o v u n q u e ” e , a t t a c c a n d o i l g o v e r n o e a s s u m e n d o p o s i z i o n i d i v e r g e n t i r i s p e t t o a l l a l i n e a d e l s u o p a r t i t o , f i n i r e b b e p e r “ f a r e i l g i o c o d e l l a s i n i s t r a ” i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 . N e l f i n a l e , l ’ a f f o n d o p e r s o n a l e : G i u b i l e i r i c o r d a c o m e V a n n a c c i f o s s e s t a t o p i ù v o l t e o s p i t e a g l i e v e n t i d i N a z i o n e f u t u r a , d o v e s i p r e s e n t a v a “ c o l t r o l l e y c o i s u o i l i b r i ” p e r v e n d e r l i a g l i a s s o c i a t i . “ I n q u e l c a s o n o n e r a ‘ m e n e f r e g o ’ ” , c o n c l u d e .