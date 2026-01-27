R o m a , 2 7 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - O t t o t o n n e l l a t e d i m i e l e d ’ a c a c i a b i o l o g i c o i t a l i a n o s a r a n n o d i s t r i b u i t e n e g l i o l t r e 8 0 0 r i s t o r a n t i M c D o n a l d ' s s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e n e i p r o s s i m i 1 2 m e s i . L ’ i n i z i a t i v a è s t a t a p r e s e n t a t a n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n c o n t r o " A l l e a n z a p e r l e A p i " , p r o m o s s o d a F o n d a z i o n e Q u a l i v i t a e F a i – F e d e r a z i o n e A p i c o l t o r i I t a l i a n i , t e n u t o s i p r e s s o i l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à A l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , d e l P r e s i d e n t e S e n a t o r e L u c a D e C a r l o , d e l S e n a t o r e G u i d o L i r i s , d e l S e n a t o r e E t e l w a r d o S i g i s m o n d i , d i R a f f a e l e C i r o n e , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e A p i c o l t o r i I t a l i a n i ( F a i ) , d i M a u r o R o s a t i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i Q u a l i v i t a , e d i G i o r g i a F a v a r o , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M c D o n a l d ' s I t a l i a . I l p r o g e t t o p r e v e d e l ’ a c q u i s t o e l a d i s t r i b u z i o n e d a p a r t e d i M c D o n a l d ’ s d i 2 m i l i o n i d i b u s t i n e d i m i e l e d ’ a c a c i a b i o l o g i c o i t a l i a n o n e i p r o s s i m i 1 2 m e s i a s o s t e g n o d e l l a f i l i e r a a p i s t i c a . Q u e s t a a z i o n e s a r à r a f f o r z a t a d a u n a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e c h e c o i n v o l g e r à i r i s t o r a n t i M c D o n a l d ' s , i c a n a l i s o c i a l e i p r i n c i p a l i m e d i a n a z i o n a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i d i f f o n d e r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l v a l o r e d e l m i e l e i t a l i a n o b i o l o g i c o e d e l r u o l o d e l l e a p i n e l n o s t r o e c o s i s t e m a . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o a v v i a t o c o n F o n d a z i o n e Q u a l i v i t a a s o s t e g n o d e l l e f i l i e r e a g r o a l i m e n t a r i i t a l i a n e i n d i f f i c o l t à . U n i m p e g n o c h e h a v i s t o c o m e p r i m i p a s s i l ’ a c c o r d o c o n l a f i l i e r a d e l P o m o d o r o d i P a c h i n o I g p e i l s u p p o r t o a l C o n s o r z i o d i T u t e l a d e l l a P e r a d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a I g p , e c h e o g g i p r o s e g u e c o n l a v a l o r i z z a z i o n e d e l m i e l e b i o l o g i c o i t a l i a n o . S o n o i n o l t r e i n t e r v e n u t i M a r i o B u r l o n , C o n s o r z i o d i t u t e l a M i e l e d e l l e D o l o m i t i B e l l u n e s i D o p , E m i l i o B a l l i n a r i , P r e s i d e n t e C q m v M i e l e V a r e s i n o D o p , e G i u s e p p e L u c a n o , D i r e t t o r e M a r k e t i n g d e l C o n s o r z i o d i t u t e l a d e l M i e l e d e l l a L u n i g i a n a D o p . " D a t e m p o a b b i a m o s c e l t o d i e s s e r e a l f i a n c o d e l l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e , d i m e t t e r c i i n a s c o l t o d e l l e n e c e s s i t à d e l t e r r i t o r i o , d i a g i r e c o n c r e t a m e n t e p e r s o s t e n e r e p r o d o t t i c h e r a c c o n t a n o u n a s t o r i a d i q u a l i t à , c u r a , t r a d i z i o n e , s p e c i e q u a n d o a f f r o n t a n o m o m e n t i p a r t i c o l a r m e n t e s f i d a n t i . C o m e n e g l i u l t i m i a n n i s o n o n a t i l ’ a c c o r d o c o n l a f i l i e r a d e l P o m o d o r o d i P a c h i n o I g p e c o n i l C o n s o r z i o d i T u t e l a d e l l a P e r a d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a I g p , o g g i s o s t e n i a m o i l m i e l e i t a l i a n o ” , h a s o t t o l i n e a t o G i o r g i a F a v a r o , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M c D o n a l d ' s I t a l i a . “ C o n q u e s t a a l l e a n z a v o g l i a m o r a g g i u n g e r e u n d u p l i c e o b i e t t i v o : s e n s i b i l i z z a r e i n o s t r i 1 , 2 m i l i o n i d i c l i e n t i g i o r n a l i e r i – m o l t i d e i q u a l i g i o v a n i – s u l v a l o r e d e l m i e l e i t a l i a n o e d e l l a t u t e l a d e l l e a p i , e s o s t e n e r e c o n c r e t a m e n t e u n a f i l i e r a f a t t a d i p i c c o l e r e a l t à c h e c u s t o d i s c o n o s a p e r i e t r a d i z i o n e . I l M c C a f é , t r a i n o s t r i s p a z i q u e l l o c h e p i ù d i o g n i a l t r o i n c a r n a l e a b i t u d i n i i t a l i a n e d e l l a c o l a z i o n e , d i v e n t a i l l u o g o i d e a l e p e r p r o m u o v e r e u n ' a l t e r n a t i v a n a t u r a l e e s o s t e n i b i l e c o m e i l m i e l e " . " I l p e r c o r s o v i s i o n a r i o d e l l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e , s t o r i c a m e n t e i m p e g n a t a n e l l a t u t e l a d e l l e a p i e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l m i e l e i t a l i a n o , t r o v a o g g i i l s u o m i g l i o r c o r o n a m e n t o : c i a f f i a n c a n o n u o v i a l l e a t i c h e n o n e s i t a n o a c o n d i v i d e r e i n o s t r i o b i e t t i v i p i ù a m b i z i o s i . Q u e s t a i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a i n f a t t i u n a c o n c r e t a o p p o r t u n i t à a f a v o r e d e l l a f i l i e r a d e l m i e l e n a z i o n a l e : a p r e s c e n a r i i n n o v a t i v i e c a p a c i d i r e s t i t u i r e s l a n c i o i n u n a f a s e d i f o r t e c r i t i c i t à . L a s f i d a è o r a q u e l l a d i u n c o n s o l i d a m e n t o e d i u n a p r o s e c u z i o n e l u n g o l a s t r a d a i n t r a p r e s a ” , h a d e t t o R a f f a e l e C i r o n e , P r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l a F e d e r a z i o n e A p i c o l t o r i I t a l i a n i . “ L e p i c c o l e f i l i e r e i t a l i a n e h a n n o b i s o g n o d i e s s e r e v a l o r i z z a t e , s o p r a t t u t t o q u a n d o s c e l g o n o d i i m p e g n a r s i i n p e r c o r s i d i c e r t i f i c a z i o n e r e g o l a m e n t a t i c o m e i l b i o l o g i c o , c h e r a p p r e s e n t a u n s e g n o c o n c r e t o d i r e s p o n s a b i l i t à . E s e l a f i l i e r a d a s o s t e n e r e è q u e l l a d e l l e a p i , i l b e n e f i c i o è d o p p i o , p e r c h é g l i i m p o l l i n a t o r i s o s t e n g o n o i n d i r e t t a m e n t e g r a n p a r t e d e l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a , c o m p r e s a l a b a s e p r o d u t t i v a d i m o l t i c i b i D o p e I g p ” h a d i c h i a r a t o M a u r o R o s a t i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F o n d a z i o n e Q u a l i v i t a . L ' i n i z i a t i v a s u l m i e l e s i i n s e r i s c e n e l l ' a m p i o i m p e g n o d i M c D o n a l d ' s I t a l i a a s o s t e g n o d e l s i s t e m a a g r o a l i m e n t a r e i t a l i a n o e l a l u n g a c o l l a b o r a z i o n e c o n g l i i n g r e d i e n t i c e r t i f i c a t i D o p e I g p c h e v a l e o l t r e 4 0 0 m i l i o n i d i e u r o a l l ' a n n o . C o n p i ù d i 8 0 0 r i s t o r a n t i e 3 8 . 0 0 0 p e r s o n e i m p i e g a t e , M c D o n a l d ' s I t a l i a g e n e r a 3 e u r o d i v a l o r e c o n d i v i s o s u l l ' i n t e r a f i l i e r a p e r o g n i e u r o f a t t u r a t o , s e c o n d o l ’ i s t i t u t o d i r i c e r c a A l t h e s y s .