Milano, 02 ott. - (Adnkronos) - Oggi presentiamo il primo veicolo societario integrato di open innovation in Italia, basato su un modello di circolarità: una crescita che si autoalimenta, in cui il valore generato viene reinvestito in nuove soluzioni e tecnologie. Lo ha spiegato lad di A2a Renato Mazzoncini, presentando A2a Life Ventures, una piattaforma che mira a posizionarsi come un benchmark europeo nell'innovazione applicata alla transizione ecologica, anticipando i trend globali, per dare un contributo allautonomia tecnologica ed energetica dellItalia, ha detto. Linnovazione è la principale cassetta per gli attrezzi che ci serve per traguardare un 2050 che dovrebbe essere più sostenibile. Sicuramente innovazione e ricerca sono fondamentali perché questa cassetta degli attrezzi oggi ha ancora un sacco di buchi o perché gli oggetti non esistono ancora o perché sono completamente diseconomici. La strada è ancora lunga, ha osservato Mazzoncini, sottolineando che il ruolo fondamentale di unazienda come la nostra è essere un ottimo Luna Park per chiunque abbia unidea innovativa. Se gli apriamo la porta, tante startup possono divertirsi da noi.