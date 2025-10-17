M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l p u n t o d i v i s t a d e g l i i n v e s t i m e n t i i l 2 0 2 4 è s t a t o u n a n n o s t o r i c o p e r l a n o s t r a a z i e n d a , i n p a r t i c o l a r e p e r l ' a c q u i s i z i o n e d e l l a r e t e e l e t t r i c a d e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o v e r s o E n e l D i s t r i b u z i o n e , c h e h a i n c r e m e n t a t o i n m o d o m o l t o i m p o r t a n t e i l n o s t r o f o o t p r i n t s u l l a e l e t t r i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o . G l i i n v e s t i m e n t i s o n o a r r i v a t i a 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o , d e s t i n a t i p r e v a l e n t e m e n t e a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e , c o m e r e t i e l e t t r i c h e , r e t e g a s e t e l e r i s c a l d a m e n t o , o l t r e a l l e i n f r a s t r u t t u r e d i r i c a r i c a d e i v e i c o l i e l e t t r i c i , a l l ’ i l l u m i n a z i o n e p u b b l i c a , a l n o s t r o n u o v o h e a d q u a r t e r e a l c i c l o i n t e g r a t o d e i r i f i u t i " . C o s ì l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A 2 a , R e n a t o M a z z o n c i n i , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l n o n o b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e d i M i l a n o , t e n u t a s i p r e s s o l a s e d e d i A s s o l o m b a r d a d e l c a p o l u o g o l o m b a r d o . " G l i i n v e s t i m e n t i n e l 2 0 1 6 e r a n o d i 1 4 0 m i l i o n i a l l ' a n n o , o g g i s o n o 5 0 0 m i l i o n i . I n q u e s t i a n n i a b b i a m o a c c u m u l a t o 2 m i l i a r d i e m e z z o d i i n v e s t i m e n t i s u M i l a n o p e r r e n d e r e l a c i t t à p i ù s o s t e n i b i l e e p i ù c o m p e t i t i v a p e r i l f u t u r o . C ' è p o i i l v a l o r e d i s t r i b u i t o : u n m i l i a r d o e m e z z o q u e s t ' a n n o , d i c u i 1 , 1 m i l i a r d i a l l a f i l i e r a , q u i n d i a i n o s t r i f o r n i t o r i , u n d a t o c h e d à l ' i d e a d i q u a n t o i m p a t t a A 2 a s u q u e s t o t e r r i t o r i o i n t e r m i n i d i v a l o r e e c o n o m i c o . M a n o n è t u t t o : o l t r e 3 0 0 m i l i o n i d i s t i p e n d i p a g a t i q u e s t ' a n n o a i n o s t r i d i p e n d e n t i e 9 0 0 p e r s o n e a s s u n t e s o l o s u q u e s t o t e r r i t o r i o - s p i e g a M a z z o n c i n i - I n o l t r e , v i s o n o i d i v i d e n d i d i s t r i b u i t i . P e r t a n t o , s i t r a t t a d i u n a n n o d i p i e n a s o d d i s f a z i o n e c h e c i d à l a s p i n t a p e r a n d a r e v e r s o i l n o s t r o p i a n o i n d u s t r i a l e s e m p r e i n c r e s c i t a " . L e p r o s p e t t i v e f u t u r e p e r l ' a d d e l l a l i f e c o m p a n y s o n o f l o r i d e : " P o s s i a m o a s p e t t a r c i u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o d e g l i i n v e s t i m e n t i s u M i l a n o p e r i l p r o s s i m o a n n o , i n p a r t i c o l a r e s u l l a r e t e e l e t t r i c a , a n c h e i n v i s t a d e i d a t a c e n t e r c h e a r r i v a n o s u l t e r r i t o r i o - c o n t i n u a - s o n o v e r a m e n t e v e d r e m o q u i n d i i 5 0 0 m i l i o n i d i e u r o c r e s c e r e a n c o r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e " . M a z z o n c i n i , p o i , i l l u s t r a l e a z i o n i s t r a t e g i c h e c h e p o s s o n o i n f l u i r e e f f e t t i v a m e n t e s u l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a n e i p r o s s i m i a n n i : " I n q u e s t o m o m e n t o i l v e r o t e m a è r i u s c i r e a c o n c i l i a r e l e n o s t r e c i t t à , i n p a r t i c o l a r e M i l a n o , c h e è f r o n t r u n n e r s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , c o n l a b u o n a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e e c o n i l l i v e l l o d i s v i l u p p o c h e d e v e a v e r e . A d e s e m p i o , l ' a r r i v o d e i d a t a c e n t e r i n p r o v i n c i a d i M i l a n o s i s t i m a c h e r i c h i e d e r à i l r a d d o p p i o d e l l a p o t e n z a e l e t t r i c a n e c e s s a r i a a l l a c i t t à - d i c h i a r a - . Q u e s t o , d a l p u n t o d i v i s t a i n f r a s t r u t t u r a l e è u n a b e l l a s f i d a , c h e s i a m o i n g r a d o d i a f f r o n t a r e n o n s o l o n o i , m a a n c h e c o n T e r n a e a l t r i o p e r a t o r i " . A 2 a d à m o l t a i m p o r t a n z a a n c h e a l t e m a d e l w e l f a r e a z i e n d a l e , m e t t e n d o i n c a m p o a z i o n i c o n c r e t e e d u r a t u r e n e l t e m p o : " S o n o d u e l e p i ù g r o s s e a z i o n i r i g u a r d a n t i i l t e m a d e l w e l f a r e m e s s e i n c a m p o n e l 2 0 2 4 - 2 0 2 5 . L a p r i m a è r e l a t i v a a l l a g e n i t o r i a l i t à , c h e s i p a r l a c o n i l g r o s s o p r o b l e m a d e m o g r a f i c o d e l P a e s e . I l n o s t r o i m p e g n o i n q u e s t o s e n s o s i c o n c r e t i z z a c o n u n s o s t e g n o a i n o s t r i c o l l e g h i c h e d e c i d o n o d i d i v e n t a r e g e n i t o r i , u n a i u t o c h e d u r a t u t t i i 1 8 a n n i d e l l a m a t u r i t à d e i f i g l i e c h e d à u n s o s t e g n o m o l t o c o n c r e t o a i c o s t i c h e d e v o n o s o s t e n e r e . L ’ i m p a t t o d e l p r o g e t t o è a n c h e c u l t u r a l e , p o i c h é f a s ì c h e s i a b b i a m a g g i o r t e m p o a d i s p o s i z i o n e p e r i f i g l i e n e s s u n p r e g i u d i z i o a o p p o r t u n i t à d i c a r r i e r a - c o n c l u d e - . L ' a l t r o p r o g e t t o , i n v e c e , è i l p i a n o d i a z i o n a r i a t o d i f f u s o c h e a b b i a m o l a n c i a t o a l l ' i n i z i o d e l 2 0 2 5 e c h e h a p o r t a t o a l l o s t r a o r d i n a r i o r i s u l t a t o d i a v e r e a t t u a l m e n t e p i ù d e l l ' 8 0 % d e i n o s t r i d i p e n d e n t i a z i o n i s t i d e l l ' a z i e n d a . A b b i a m o c i r c a 1 1 . 5 0 0 p e r s o n e c h e o g g i s o n o d i p e n d e n t i e a z i o n i s t i d i A 2 a . E ' u n a l t r o m o d o p e r c e r c a r e d i c r e a r e c o n d i v i s i o n e r i s p e t t o a l l a m i s s i o n e c o m u n e " .