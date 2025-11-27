R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " S t i a m o c o s t r u e n d o u n p e r c o r s o c h e p a r t e d a i t e r r i t o r i e a r r i v a a u n c o n f r o n t o n a z i o n a l e p e r c r e a r e q u e l n e t w o r k " t r a p r o f e s s i o n i s t i e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e " c h e è d a v v e r o l a l e v a d i v o l t a p e r c o n t i n u a r e a l a v o r a r e i n s i e m e " . C o s ì B e a t r i c e M a z z o l e n i , s e g r e t a r i a n a z i o n a l e F n o p i - F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e o r d i n i d e l l e p r o f e s s i o n i i n f e r m i e r i s t i c h e , i n t e r v e n e n d o o g g i a l p a n e l ' U n n u o v o s i s t e m a s a n i t a r i o . L a r i f o r m a i n c a m m i n o ' , a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . O l t r e a s o t t o l i n e a r e l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e l a r e t e t r a p r o f e s s i o n i e i s t i t u z i o n i p e r s o s t e n e r e l ’ e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a s a l u t e , M a z z o l e n i h a r i c h i a m a t o i l v a l o r e d e l s i s t e m a s a l u t e n e l s u o c o m p l e s s o . " N o n p o s s i a m o d i m e n t i c a r e c h e i l S i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e o g g i s i i n t r e c c i a c o n p r i v a t o a c c r e d i t a t o , s o c i a l e e p r i v a t o p u r o : s o l o i n m o d o c o o r d i n a t o p o s s i a m o s o s t e n e r e i l b e n e d e l l a s a l u t e d e l P a e s e " . S e c o n d o l a s e g r e t a r i a F n o p i , l ’ o b i e t t i v o è " r i c o s t r u i r e u n a f i l i e r a i n f e r m i e r i s t i c a s o l i d a " e p r e p a r a r e i l c o n f r o n t o m u l t i p r o f e s s i o n a l e s u c c e s s i v o .