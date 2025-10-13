( A d n k r o n o s ) - A 3 0 a n n i d a l s u o p r i m o S a n r e m o , M a x P e z z a l i s u i s o c i a l r i v e l a c h e i l s u o p r i m o f e s t i v a l f u " u n i n c u b o " . L ' a n n o e r a i l 1 9 9 5 , a l l a c o n d u z i o n e c ' e r a P i p p o B a u d o , e M a x P e z z a l i s i p r e s e n t a v a a n c o r a i n g a r a c o m e ' 8 8 3 ' , m a i l s o c i o M a u r o R e p e t t o a v e v a d a p o c o a b b a n d o n a t o i l p r o g e t t o . L a c a n z o n e c o n c u i c o n c o r r e v a s i c h i a m a v a ' S e n z a a v e r t i q u i ' e P e z z a l i l ' a v e v a s c r i t t a i n s i e m e a M a r c o G u a r n e r i o e P i e r P a o l o P e r o n i . I l f e s t i v a l l o v i n s e G i o r g i a c o n ' C o m e s a p r e i ' , F i o r e l l o a r r i v ò q u i n t o c o n ' F i n a l m e n t e t u ' ( b r a n o s c r i t t o d a P e z z a l i e R e p e t t o ) , m e n t r e ' S e n z a a v e r t i q u i ' s i c l a s s i f i c ò o t t a v a . I l b r a n o e r a i l p r i m o e s t r a t t o d a ' L a d o n n a i l s o g n o & i l g r a n d e i n c u b o ' , i l p r i m o a l b u m s e n z a R e p e t t o . " Q u e l p r o g e t t o - s c r i v e P e z z a l i s u I n s t a g r a m - p a r t ì p r o p r i o c o n u n i n c u b o : u n S a n r e m o i n c u i n o n m i s e n t i v o a m i o a g i o ( n o n s a r e b b e c a m b i a t o m o l t o n e m m e n o i n f u t u r o ) . ' S e n z a a v e r t i q u i ' i n q u a l c h e m o d o a p r ì i l p e r c o r s o d i q u e l l ’ a l b u m , f u u n f l o p , q u e l l ’ e s p e r i e n z a m i s e g n ò n o n p o c o " . P o i , s p i e g a i l c a n t a n t e , l e c o s e s o n o c a m b i a t e t a n t o c h e s u l s o c i a l n e t w o r k h a p u b b l i c a t o i v i d e o d i d u e e s i b i z i o n i : l a p r i m a , s u l p a l c o d e l l ' A r i s t o n , e l a s e c o n d a , d i s t a n z a d i 3 0 a n n i , a l l ' A u t o d r o m o d i I m o l a , d o v e s i è e s i b i t o l o s c o r s o l u g l i o , e h a p o t u t o p e r c e p i r e l ' a m o r e d e i f a n p e r i l b r a n o . " C o l t e m p o - h a s p i e g a t o - c i h o f a t t o p a c e e q u e s t ’ a n n o a I m o l a a b b i a m o p e r l a p r i m a v o l t a r i s u o n a t o q u e l b r a n o d o p o t a n t i s s i m i a n n i e c r e d o l o r i f a r e m o a n c h e n e g l i s t a d i d e l l ’ a n n o p r o s s i m o " .